'Uzak Şehir'in 4. bölümünde neler oldu? Akşam yemeğinde evlilik teklifi: 'Senin kocan olmak benim için onurdur...'

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Dizinin önceki bölümünde;

Oğluyla birlikte Kanada'ya dönmek için Özkan'ın bulduğu avukat ile görüşen Alya, Cihan'ın gelişiyle neye uğradığını şaşırdı.

Sadakat Albora'nın ihbar ettiği Alya, polisler tarafından gözaltına alındı. Serbest kalacağını düşünen Alya, Cihan'ın ifadesini öğrenince yıkıldı.

Nezarette Alya'yı ziyarete giden Cihan, onu dışarı çıkarmak için şartını sundu:

İfademi değiştirebilirim... Gitmeni istemiyorum... Evlen benimle... Şartım bu...

Dizinin yeni bölümünde;

Alya, Cihan'ın teklifini kesin bir dille reddederken Kaya bu durumdan huzursuz oldu.

Alya'yı nezarette ziyaret eden isimlerden biri de Demir Baybars'tı.

Yaptıkları için genç kadından özür dileyen Demir, ona birlikte hareket etmeyi teklif etti.

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Cihan bir yandan annesini isteyen Deniz'i sakinleştirmeye çalışırken, diğer yandan da Alya'yı kurtarmanın yollarını aradı.

Annesi, Boran ve Deniz arasında kalan Cihan, ifadesini değiştirmedi ve Alya'nın mahkemeye sevk edilişini izledi.

Nare'nin başına gelenlerden dolayı kendini suçlayan Şahin, özür dilemek için hastaneye gitti. İki eski sevgili yıllar sonra yüzleşirken haber konağa çabuk ulaştı.

Karısını görmeye giden Özkan, hastanede Şahin ile karşılaşınca sinirler gerildi.

Duruma müdahale eden Nare, Özkan'a eve geri dönmeyeceğini söyledi.

Tedbir kararı kaldırılan Cihan, Alya'yı adliyede yalnız bırakmadı, avukatına ise onu tutuksuz yargılatmak için gerekenleri yapmasını söyledi.

Duruşma öncesi Alya ile son kez konuşmayı deneyen Cihan, evlilik teklifine bir kez daha ret cevabı aldı.

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Sadakat'in son dakikada adliyeye getirdiği Deniz, annesinin inadını yerle bir etti.

Avukatın çabası sonuç verdi. Mahkemeden Alya için tutuksuz yargılama kararı çıktı.

Kızı ve yeğeninin yakınlaşmasından endişe eden Sadakat, oğlu Kaya'ya Nare'nin dönmesi halinde Şahin'in bir daha konağa giremeyeceğini söyledi.

İkilinin konuşmasını duyan Pakize, haberi Nare'ye ulaştırdı.

Alya ile birlikte Nare'yi almaya giden Cihan, hastaneye girerken sevgilisi Mine ile karşılaştı.

Cihan'ın Alya'dan neden şikayetçi olmadığını anlamaya çalışan Mine, evlilik kararını öğrenince yıkıldı.

Cihan sözünü tuttu, Alya'yı oğluna götürdü. Annesine kavuşan Deniz, en büyük teşekkürü amcasına etti.

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Alya, Deniz'i de yanına alarak bir süreliğine Nare'nin evine gitti. Cihan'ın bu gidişe izin vermesi Sadakat'i kızdırdı.

Sen beni ezip geçtin. Sen ananı yok sayamazsın Cihan Albora!

Annesi ile karşı karşıya gelen Cihan, ona Boran'ın vasiyetini hatırlattı:

Alya bu kapıdan karım, Cihan da oğlum olarak girecek

Bütün şirketler Alboralar ile ortaklığını bitirmeye çalışırken, Ecmel'in Şahin'i görmek istemesi Cihan ise Kaya'nın yeni planlar yapmasına neden oldu.

Cihan, Şahin'in vereceği kararı bekleyip ona göre hareket edeceğini söyledi.

Bütün işleri yoluna koymaya çalışan Cihan, olanların nedenini anlatmak için Mine'nin evine gitti. Cihan'ın "Evlenmeyeceğim" demesini bekleyen Mine, sevgilisini içeri almadı.

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Boran'ın vasiyetini yerine getirmekte kararlı olan Cihan, Alya'yı yemeğe çıkardı.

Alya'ya "sizi korumak, senin kocan olmak benim için onurdur" diyen Cihan, ona etraftakilere karşı rol yapmayı teklif etti. Alya'nın Cihan'ın sözlerini bitirmesini beklemeden mekanı terk etti.

Dizinin final sahnesinde;

Avukat Bahadır ile Alya'ya haber gönderen Demir, sonunda onunla görüşmeyi başardı. Alya'nın Demir Baybars ile görüşeceğini Deniz'den öğrenen Nare, vakit kaybetmeden annesine haber verdi.

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Alya'yı almak için Bahadır'ın ofisine giden Cihan'ın tek bir sorusu vardı: