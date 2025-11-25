Haberin DevamÄ±

Dizinin Ã¶nceki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Beklenen gÃ¼n geldi, Kaya'nÄ±n gÃ¶zÃ¼ndeki bandajlar aÃ§Ä±ldÄ±. GÃ¼zel haber herkesi sevince boÄŸarken, Kaya'nÄ±n Zerrin'in adÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi ortamda buz gibi rÃ¼zgarlar estirdi.

Albora Ailesi'nin hep birlikte kermese gitmesi, intikam yeminleri eden Ecmel iÃ§in bulunmaz bir fÄ±rsatÄ± da beraberinde getirdi.

Keyifli baÅŸlayan gezi, Deniz'in kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±yla kabusa dÃ¶ndÃ¼.

Deniz'i kaÃ§Ä±ranÄ±n Ecmel olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nen Cihan, sonunda onlarÄ±n olduÄŸu yere ulaÅŸtÄ±.

Ä°ki ailenin yÃ¼zleÅŸmesi bÃ¼yÃ¼k sÄ±rrÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na neden oldu. Ecmel'in Deniz'i Ã¶ldÃ¼rmesine engel olmak isteyen Cihan, gerÃ§eÄŸi sÃ¶yledi.

O senin torunun, Boran da senin oÄŸlun

DuyduklarÄ±na inanamayan Ecmel, Sadakat'in aÄŸzÄ±ndan Ã§Ä±kanlara ikna oldu ve Deniz'i serbest bÄ±raktÄ±.

Beni uçurumdan attÄ±ÄŸÄ±n gün, Boran karnÄ±mdaydÄ±... Sen evlat katilisin

Deniz'i kurtaran Cihan, ailesini de alarak konaÄŸa dÃ¶ndÃ¼.

Ã‡ocuklarÄ±nÄ± etrafÄ±nda toplayan Sadakat'i Cihan'dan Ecmel'i Ã¶ldÃ¼rmesini istedi.

Alya duruma mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸsa da Sadakat'in tavrÄ± netti:

O adam oÄŸlunu istediÄŸinde tetiÄŸi ilk sen çekeceksin bunu unutma

KonuÅŸmanÄ±n ortasÄ±nda gelen Vurgun, herkesi ÅŸoke eden bir geliÅŸmeyi haber verdi:

Boran kendine geldi!

Annesi ve kardeÅŸleri soluÄŸu Boran'Ä±n yanÄ±nda aldÄ±lar. HafÄ±za kaybÄ± yaÅŸayan Boran, kimseyi hatÄ±rlamazken aklÄ±nda kalan tek bir isim vardÄ±: Alya!

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Aile bireylerinin isimlerini tek tek sayan Boran, yaÅŸananlarÄ± Alya ve Cihan'Ä±n aÄŸzÄ±ndan Ã¶ÄŸrendi.

Boran'Ä±n sorduÄŸu ÅŸeylerden biri de vasiyetinin yerine getirilip, getirilmediÄŸiydi... Merak ettiÄŸi sorunun yanÄ±tÄ±nÄ± da veren kiÅŸi Cihan oldu:

Biz evlendik... Alya artÄ±k benim karÄ±m

Ãœzerindeki baskÄ±nÄ±n farkÄ±nda olan Alya, Sadakat'e iÃ§inden geÃ§en her ÅŸeyi bir Ã§Ä±rpÄ±da sÃ¶yledi:

KaÄŸÄ±t üzerinde ne olduÄŸu benim umurumda bile deÄŸil, ben kalbimde Cihan'Ä±n karÄ±sÄ±yÄ±m

Boran'Ä±n kendine gelmesinin ardÄ±ndan ÅŸÃ¼kÃ¼r duasÄ± iÃ§in tÃ¼rbeye giden Sadakat, Ã§Ä±kÄ±ÅŸta Ecmel ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Ä°kili, geÃ§miÅŸ defterleri bir kez daha aÃ§tÄ±. Ecmel'in "Ã‡ocuÄŸu bilseydim seni alÄ±rdÄ±m" cÃ¼mlesi Sadakat'i Ã§Ä±ldÄ±rttÄ±.

Åžahin'den gÃ¼zel haber geldi. Nare, kocasÄ±nÄ± gÃ¶rmek iÃ§in hastaneye gitti.

OÄŸlunu gÃ¶rmek isteyen Ecmel de aynÄ± dakikalarda hastanedeydi... Ecmel'e engel olan Nare'ye destek Fidan'dan geldi.

Her geÃ§en gÃ¼n biraz daha iyiye giden Boran, oÄŸlu Deniz'e olan Ã¶zlemini dile getirdi ve onu gÃ¶rmek istediÄŸini sÃ¶yledi.

Bu durum Alya'nÄ±n hiÃ§ hoÅŸuna gitmese de kabul etmekten baÅŸka Ã§aresi yoktu.

OdanÄ±n penceresinden sessizce Deniz'i seyreden Boran, oÄŸlunun Cihan'a 'baba' dediÄŸini duyunca bir kez daha yÄ±kÄ±ldÄ±.

Boran, sitem etmek istese de Cihan, abisine buna hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±:

Bunu benden sen istedin ya Boran! Onlara sahip çÄ±k dedin ya...

Boran'Ä±n aylar sonra ailesiyle aynÄ± masaya oturmasÄ± ertelenen hesaplaÅŸmayÄ± da beraberinde getirdi.

Alya ile yalnÄ±z konuÅŸmak istediÄŸini sÃ¶yleyen Boran'a eski eÅŸinin tepkisi netti:

Cihan'da burada olacak

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeyin hesabÄ±nÄ± tek tek soran Alya, en vurucu cÃ¼mlesini sona sakladÄ±:

Hiç kolay bir yol deÄŸildi... Hiç kolay baÅŸlamadÄ±... Hiç kolay devam etmedi... Sonunda ne oldu biliyor musun? Ben Cihan'Ä±n karÄ±sÄ± oldum. Ben Cihan'Ä± seviyorum

Alya'nÄ±n ardÄ±ndan Cihan'la da yÃ¼zleÅŸen Boran, Cihan'Ä±n verdiÄŸi her yanÄ±t ile biraz daha sarsÄ±ldÄ±:

Ben Alya'yÄ± sevmekten asla vazgeçmeyeceÄŸim

Ã–ÄŸrendiÄŸi her gerÃ§ek Boran'Ä± alt Ã¼st etti. Kendisine bunu yapanlarÄ± merak eden Boran 'Benim hayatÄ±mÄ± kim Ã§aldÄ±?' diye sordu.

Alya iÃ§in herkesi karÅŸÄ±sÄ±na alan Cihan, annesine kesin bir dile karÄ±sÄ±ndan vazgeÃ§meyeceÄŸini sÃ¶yledi.

Sen yine bu odaya döneceksin... Benim yanÄ±mda olacaksÄ±n... Benden vazgeçmeyeceksin... Çünkü sen benim nefesimsin

Alboralar kahvaltÄ± masasÄ±ndayken Alya'nÄ±n telefonu Nare'nin keyfini yerine getirdi. Åžahin'i normal odaya aldÄ±lar.

Ancak keyifli dakikalar uzun sÃ¼rmedi. Cihan ile annesinin konuÅŸmasÄ±nÄ± duyan Boran, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n sebebinin Ecmel olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi.

Boran, vakit kaybetmeden Ecmel'in konaÄŸÄ±na doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.

AynÄ± dakikalarda Åžahin'i ziyarete gelen Demir, yokluÄŸunda olanlarÄ± Åžahin'e anlattÄ±:

Senin baban Cihan'Ä± kaçÄ±rdÄ±, küçücük çocuÄŸun canÄ±na kastetti

EtrafÄ±ndakinin engellemelerine raÄŸmen hastaneden Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸaran Åžahin, soluÄŸu konakta aldÄ±.

Baba-oÄŸulun hesaplaÅŸmasÄ± Boran'Ä±n geliÅŸiyle yarÄ±m kaldÄ±.

KaybettiÄŸi zamanÄ±n intikamÄ±nÄ± almak iÃ§in silahÄ±nÄ± Ecmel'e doÄŸrultan Boran duyduklarÄ± ile hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ÅŸokunu yaÅŸadÄ±:

Ben senin babanÄ±m, öz babanÄ±m...

YÄ±llar sonra Ã¼vey Ã§ocuk olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen ve Ã§alÄ±nan hayatÄ±nÄ± geri almak isteyen Boran, verdiÄŸi kararÄ± Cihan'a aÃ§Ä±kladÄ±:

Alya benim karÄ±m, Deniz benim oÄŸlum... Kimse onlarÄ± benden alamayacak! Hiç kimse!

