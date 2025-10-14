Uzak Şehir'in 33. bölümünde neler oldu? Sadakat için yolun sonu mu?

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Deniz'i Cihan'a baba dememesi konusunda uyaran Sadakat, sert tepki ile karşılaştı.

Kapıyı açık görünce Alya ile Cihan'ın odasına giden Sadakat, onları birlikte uyurken görünce çıldırdı.

Boran'ın aşağıda bu haldeyken siz burada koyun koyuna nasıl yatıyorsunuz!

Annesine olan öfkesi her geçen gün biraz daha artan Cihan, bu duruma engel olmakta zorlanmaya başladı.

Erol, Nare ve Kaya'nın önünde Boran'ın nikah yüzüğünü Alya'ya uzatan Sadakat, evliliğin geçersiz olduğunu söyledi.

Bu protokolü imzalayacaksınız ve derhal boşanacaksınız!

Dizinin yeni bölümünde;

Sadakat'in köşeye sıkıştırmaya çalıştığı Cihan ile Alya, Boran'ın yaşamasının evlilikleri üzerindeki etkiyi çoktan masaya yatırmış ve kararlarını vermişti.

Haberin Devamı

Annesinin 'boşanacaksın' baskısına boyun eğmeyen Cihan'ın en büyük destekçisi Alya oldu.

Oğluyla tehdit edilen, Cihan ile evlenmeye zorlanan Alya, Sadakat'e olan bütün öfkesini kustu.

Boran'ın parmağını oynattığını gören Vurgun, durumu ailesine haber verdi.

Aylardır komada olan oğlunun Cihan Deniz'in sesine tepki verdiğine inanan Sadakat, doktorların söylediklerine kulak asmadı.

Konakta ortam bir kez daha gerildi.

Sadakat'in Alya'nın kıyafetlerini avluya atarak onu konaktan kovması bardağı taşıran son damla oldu.

Cihan, Deniz ve Alya'yı alıp ortamdan uzaklaştırdı.

Oğluna engel olamayan Sadakat, öfkesini Nare'den çıkardı ve kızını da konaktan kovdu.

Ailece Dicle Nehri'nde çıktıkları tekne turu Alya ile Cihan'ın yüzleşmesi için de bir fırsat oldu.

Boran'ın uyanması halinde ne yapacağını bilmediğini söyleyen Cihan'a Alya'nın yanıtı netti:

Haberin Devamı

Ben senin karını ve sevdiğim adamın yanında durmak istiyorum

Ecmel ile Demir'in sınırda uyuşturucu sevkiyatı yapacağını haber alan Cihan, onların ipliğini pazara çıkarmak için harekete geçti.

Jandarmaya haber veren Alboralar, Şahin'in TIR'da olduğunu öğrenince son bir hamle ile onu kurtardılar.

Babasının güvenli dediği TIR'da uyuşturucu çıktığını kendi gözleriyle gören Şahin, kendini büyün bir çıkmazın ortasında buldu.

Cihan bulduğu tüm uyuşturucuları ateşe verirken; Şahin olup biteni öfke dolu gözlerle izledi.

Şahin bak nasıl bir şeytanın yanında olduğunu bil... Ben seni her defasından koruyup kollayamam oğlum. Kararını ver, yerini seç!

Gecenin sonunda depoya gelen Demir, Ecmel'in hiçbir şey yapmadığını her şeyi kendisinin planladığını söyledi.

Haberin Devamı

Yersiz yurtsuz gibiyim Nare, ne yapsam toprak ayağımın altından kayıyor... Hiçbir yere ait değilim. En çok da seni bu yersizliğime ortak ettiğim için içim yanıyor...

Alya'dan kurtulmayı kafasına koyan Sadakat, Yonca Hastanesi'ndeki hemşire ile iş birliği yaptı.

Gelinini hapse attırmak için yol arayan Sadakat, Vurgun Çelebi'nin kendisini dinlediğinden habersizdi.

Muayene giden Zerrin, hastanede Kaya ile karşılaştı. Alya'nın bir anlık dalgınlığından faydalanarak Zerrin'in hasta dosyasını okuyan Kaya, bebeğin 5 aylık olduğunu öğrendi.

Kaya ile Zerrin'i aynı karede görünce deliren Demir, yol boyunca karısından hesap sordu.

Okulun önüne gelince sinirle arabadan inen Zerrin, Demir'in gözü önünde kaçırıldı.

Haberin Devamı

Zerrin'i kaçıran kişinin Kaya olduğunu düşünen Demir, Ecmel'e haber verdi.

Çok geçmeden Ecmel, adamlarını da yanına alıp Albora konağını bastı.

Kaya'nın suçsuzluğu ortaya çıkarken; İpek, Zerrin'i kaçıran minibüsün plakasını gördüğünü söyledi.

Annesiyle babasının küs olduğunu düşünen Cihan Deniz, onlar için sürpriz hazırladı. Alya ve Cihan için kurulan masayı gören Sadakat, çıldırdı.

Alya, sabahın ilk ışıklarıyla hastanenin yolunu tuttu. Sadakat, kahvaltı masasında hastaneden gelecek haberi beklerken; önce Alya'yı ardından da polisleri karşısında buldu.

Haberin Devamı

Bir hastanın hayatını tehlikeye atmakla suçlanan Sadakat, kendisini savunmaya çalıştı...

Sadakat Albora'yı şikayet eden kişinin Alya olması herkesi şaşırttı!