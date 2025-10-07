Uzak Şehir'in 32. bölümünde neler oldu? 'Bu evlilik geçersiz, derhal boşanacaksınız!'

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Alya'dan gizlediği sırrın altında ezilen Cihan, her geçen gün kendini daha da köşeye sıkışmış hissetmeye başladı. Alya'nın Cihan'ın gizlice İstanbul'a gittiğini öğrenmesi ve bunun hesabını sorması üzerindeki yükü daha da ağırlaştırdı.

Ailece gittikleri dişçi çıkışı sokakta gördüğü Vurgun Çelebi'yi tanıyan Deniz, sözleriyle Alya'nın kafasını karıştırdı.

Cihan ustaca bir hamle ile durumu toparlamaya çalışsa da, Alya'nın kafasındaki soru işaretleri daha da arttı.

Konaktan mevlide diyerek çıkan ancak Boran'ı ziyarete giden Nare, Şahin'e yakalandığından habersizdi...

Boran'ın durumu kötüleşince, Vurgun Cihan'ı arayarak durumu haber verdi. Yanına Kaya, Muzaffer ve Kadir'i alan Cihanvakit kaybetmeden şirkete gitti. Ters giden şeylerin farkında olan Alya, Cihan'ı takip etti.

Kadir'in bir anlık dalgınlığından faydalanan Alya, şirkete girmeyi başardı.

Alya sonunda kafasındaki tüm soruların yanıtını aldı ve Boran'ın yaşadığını öğrendi...

Dizinin yeni bölümünde;

Boran'ın cenazesini Kanada'dan Türkiye'ye getiren ve mezarında dua eden Alya, öğrendiği gerçekle büyük şok yaşadı.

Bu gerçeği sakladığı için Cihan'a kızan Alya, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı.

Baygınlık geçiren Alya'yı hemen hastaneye götüren Cihan, ona her şeyi tek tek anlattı.

Nare'nin kendisinden bir şeyler sakladığına emin olan Şahin, sabahın ilk ışıklarıyla şirkete gitti.

Zorla içeri giren Şahin, tüm engellemelere rağmen Boran'ın yaşadığını öğrendi.

Sinirle çıkıp konağa giden Şahin, Alborlarla yüzleşti.

Boran'ın yaşadığını Şahin'den öğrenen Sadakat'i sakinleştirmek hiç de kolay olmadı.

Oğlunu görmek için şirkete giden Sadakat, onunla uzun uzun hasret giderdi. Sadakat'in bir de isteği vardı: Boran konağa gelecek!

Abisini korumak için Şahin'den öğrendiklerini gizli tutmasını isteyen Cihan, beklediği sözü aldı.

Uzun saatlerin ardından Cihan ile baş başa kalan Alya, içinde tuttuğu her şeyi anlattı. Boran'ın durumu dışında Alya'nın kafasına takılan bir soru daha vardı:

Biz ne olacağız?

Abisi ile karısı arasında kalan Cihan, Alya'ya üstü kapalı bir şekilde pes etmeyeceğinin mesajını verdi.

İpek'in ailesi düğün tarihini netleştirmek için Alboralar'ın konağına geldi. Cihan düğünün 1 ay sonra yapılacağını söyledi.

Konuşma, Nadim'den gelen telefonla bölündü. Cihan ile anlaşmak isteyen Nadim, bildiği sırrı söylemek karşılığında şartlarını kabul ettirdi.

Duydukları Cihan için ikinci bir şok oldu:

Zerrin'in karnındaki bebek Kaya'nın çocuğu

Gelişmeleri Alya ile paylaşan Cihan, vakit kaybetmeden Demir'in ofisine gitti.

Elindeki belgeyi Demir'e gösteren Cihan, ona boşanması için baskı yaptı. İkilinin Zerrin'in konuşulanları dinlediğinden habersizdi...

Cihan'a gerçekleri babasının söylediğini düşünen Demir, intikam yeminleri etti.

Seni kimse benim elimden alamaz, kimse ailemi elimden alamaz yemin ederim herkesi öldürürüm... Kaya'yı da öldürürüm

Günün batmasıyla beraber, Cihan Boran'ı konağa getirdi.

Alya'yı Boran'ın odasına sokmak istemeyen Sadakat'in tepkisi bardağı taşıran son nokta oldu. Alya ve Sadakat arasında ipler bir kez daha gerilirken, orta yolu bulmak Cihan'a düştü:

Seni seviyorum... Seni çok seviyorum ama ne sevgimden vazgeçebiliyorum ne de Boran'ı görmezden gelebiliyorum

Alya ve Cihan'ın durumuna üzülen Pakize'nin ağzından çıkan sözler Sadakat'i öfkeden deliye döndürdü.

Pakize'yi konaktan kovan Sadakat'e Alya engel oldu.

Bütün aileyi buluşturan akşam yemeği, 'baba' krizi ile yarım kaldı.

Deniz'i Cihan'a baba dememesi konusunda uyaran Sadakat, sert tepki ile karşılaştı.

Kapıyı açık görünce Alya ile Cihan'ın odasına giden Sadakat, onları birlikte uyurken görünce çıldırdı.

Boran'ın aşağıda bu haldeyken siz burada koyun koyuna nasıl yatıyorsunuz!

Annesine olan öfkesi her geçen gün biraz daha artan Cihan, bu duruma engel olmakta zorlanmaya başladı.

Erol, Nare ve Kaya'nın önünde Boran'ın nikah yüzüğünü Alya'ya uzatan Sadakat, evliliğin geçersiz olduğunu söyledi.