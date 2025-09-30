Uzak Şehir'in 31. bölümünde neler oldu? 'Boran yaşıyor, ben öldüm'

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Erol'dan Emel'in yoğun bakımdan çıktığının haberini alan Cihan, soluğu hastanede aldı.

Kaya ile birlikte girdiği odada Emel'i soru yağmuruna tutan Cihan, duydukları ile şoke oldu.

Uzun uzun araştırma yapan Erol, Vurgun Çelebi ismine ulaştı. Sorularına yanıt arayan Cihan, Kadir ve Muzaffer'i de yanına alarak İstanbul'un yolunu tuttu.

Cihan'ın sevkiyatlar için sınıra gittiğini zanneden Alya, her şeyden habersiz sıkı sıkı sarılıp onu uğurladı.

Vurgun Çelebi'ye aklındaki soruları sorsa da istediği yanıtı alamadı ancak gördüğü bir detay yıllar öncesine götürdü: Boran'ın tesbihi…

Gerçekleri ortaya çıkarmak için her yolu deneyen Cihan, Vurgun'un dükkanını kapatmasını bekledi. Sorularının cevabı olduğunu düşündüğü adamı eve kadar takip eden Cihan, hayatının en büyük şoku ile yüzleşti: Boran yaşıyor!

Aynı dakikalarda Alya ise, bir tarafı boş olan kolyesini aşkından emin olduğu Cihan'ın fotoğrafı ile dolduruyordu...

Dizinin yeni bölümünde;

Trafik kazasında öldüğünü sandığı kardeşi Boran'ın yaşadığını öğrenmek Cihan'ı derinden sarstı.

Hiçbir şeye tepki vermiyor... Bilinci kapalı... Sadece nefes alıyor

Bir yanda öldü sandığı kardeşinin yaşamasının verdiği mutluluk, diğer yanda kazandım sandığı Alya ile Cihan Deniz'i kaybetme korkusu... Hayatında yeni bir sayfanın açıldığının farkında olan Cihan, içine düştüğü duruma sessizce isyan etti:

Ben onun yasını tuttum ihtiyar. Üstüne toprak attım, rahmet okudum... Her gün adını andım. Cihan'a baba oldum, Alya'ya koca... Ben 'Artık o benim helalim oldu' diye düşünmeye başlarken, o yaşıyor! Boran yaşıyor, ben öldüm

Cihan'ı arayan ve ona bir türlü ulaşamayan Alya, her geçen dakika biraz daha huzursuzlandı.

Vurgun Çelebi'den abisinin başına gelenleri öğrenen Cihan, İhtiyar ve Kadir'den şirketteki bir odayı Boran için hazırlamalarını istedi.

Mine olayının perde arkasını konuşmak için konağa giden Nare, beklediği karşılığı alamadı. Abisinin mevlidine katılmak istediğini söyleyen Nare'nin bu isteğine de annesinden izin çıkmadı.

Boran'ı özel uçakla Mardin'e getiren Cihan'ı Kaya ve Erol karşıladı.

Abisinin yaşadığını öğrenince şoke olan Kaya'yı sakinleştirmek bir kez daha Cihan'a düştü.

Hastasından gelen telefonla panik halinde konaktan çıkan Alya, yolda çevirmeye takıldı. Beklemediği anda Cihan'ı karşısında gören Alya, koşarak ona sarıldı. Bu karşılaşmaya henüz hazır olmayan Cihan'ın yüzündeki ifade Alya'nın gözünden kaçmadı.

Akşam eve döndüğünde Cihan'ı görmeyi bekleyen Alya, onun hala eve dönmediğini öğrenince hayal kırıklığı yaşadı.

Cihan'ın gelişiyle umutlanan Alya, gördüğü soğuk tavrın nedenini anlamaya çalıştı.

Boran'ın yıl dönümü nedeniyle Cihan'ın tuhaf davrandığını düşünen Alya, sorularına bir türlü yanıt bulamadı.

Ben seni sevgini bakışından anladım, şimdi de bakışından anlıyorum... Bir şey var Cihan!

Sadakat ise bulduğu her fırsatta Alya'yı iğneledi.

Sen onun kalbine dokundukça, o Boran'ı sırtından hançerliyor gibi hissediyor

Cihan'a uzak kalmaya dayanamayan Alya, onunla konuşmak için şirkete gitti. 'Eğer düşüncelerin değiştiyse giderim' diyerek resti çeken Alya'ya Cihan sıkı sıkı sarıldı ve gitme dedi.

Aynı dakikalarda abisinin mevlidine katılmak için izin istemeye gelen Nare, Kaya'dan Boran'ın yaşadığını öğrendi.

Zerrin ile Kaya'yı birbirlerine sarılmış halde gören İpek, çareyi Sadakat ile konuşmakta buldu.

Akşam yemeği için toplanan Alboralar'ın keyfi Sadakat'in düğün mevzusunu açmasıyla kaçtı.

Alya'dan gizlediği sırrın altında ezilen Cihan, her geçen gün kendini daha da köşeye sıkışmış hissetmeye başladı. Alya'nın Cihan'ın gizlice İstanbul'a gittiğini öğrenmesi ve bunun hesabını sorması üzerindeki yükü daha da ağırlaştırdı.

Ailece gittikleri dişçi çıkışı sokakta gördüğü Vurgun Çelebi'yi tanıyan Deniz, sözleriyle Alya'nın kafasını karıştırdı.

Ben bu amcayı tanıyorum anne, babamın Toronto'daki restoranında çalışıyordu

Cihan ustaca bir hamle ile durumu toparlamaya çalışsa da, Alya'nın kafasındaki soru işaretleri daha da arttı.

Konaktan mevlide diyerek çıkan ancak Boran'ı ziyarete giden Nare, Şahin'e yakalandığından habersizdi...

Boran'ın durumu kötüleşince, Vurgun Cihan'ı arayarak durumu haber verdi. Yanına Kaya, Muzaffer ve Kadir'i alan Cihanvakit kaybetmeden şirkete gitti. Ters giden şeylerin farkında olan Alya, Cihan'ı takip etti.

Kadir'in bir anlık dalgınlığından faydalanan Alya, şirkete girmeyi başardı.

Alya sonunda kafasındaki tüm soruların yanıtını aldı ve Boran'ın yaşadığını öğrendi...