Uzak Şehir'in 30. bölümünde neler oldu? Cihan'ı yıkan gerçek

Dizinin önceki bölümünde;

Sadakat'in kızıyla tehdit ettiği ve köşeye sıkıştırdığı Mine, yeni bir plan yaptı. Bir kez daha konağın kapısına dayanan Mine, Cihan'ın beklenmedik tepkisi ile karşılaştı.

Tehditlere boyun eğmek istemeyen Cihan, Mine'yi Ecmel'in konağına götürdü. Oğlunun güvenliği için her şeyi göze alan Alya da ikilinin peşindeydi.

Başına gelen her şeyden Alya'yı sorumlu tutan Mine, ondan kurtulmak için harekete geçti.

Hayati bir karar vermek zorunda kalan Cihan, arabayı Alya'yın üzerine süren Mine'yi son anda durdurmayı başardı...

Dizinin yeni bölümünde;

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mine, acil ameliyata alındı. Bebeğin durumunun riskli olduğunu söyleyen Alya, Cihan'a önceliğinin anneyi kurtarmak olduğunu ve elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Evinin önünde yaşanan kazayı sonradan öğrenen Ecmel, vakit kaybetmeden Mine'nin anlatacağı gerçeklerin peşine düştü.

Cihan, Mine'den gelecek olan iyi haberi beklerken Boran'ın mezarında gördüğü kadınla karşılaştı.

'Bu mezarda yatan benim kocam' cümlesinin altında yatan hikayeyi öğrenmek isteyen Cihan'ın ikinci denemesi de başarısız oldu.

Mine ameliyattan çıktı, bebeğin acı haberini Cihan'a vermek Alya'ya düştü.

Sadakat'in Alya'nın bebeği bilerek öldürdüğünü söylemesi Cihan'ı kızdırdı.

Kimse benim elimden bir şey almadı, ben kendim verdim. Bunu da ne için yaptığımı gayet iyi biliyorsun. Yine olsa yine yaparım

Cihan ve Alya'dan önce Mine'nin odasına giren Sadakat, öfkesini ondan çıkardı.

Hastaneden çıkıp konağa dönen Şahin ile Nare'yi Ecmel karşıladı. Mine'nin Alboralar tarafından susturulduğunu söyleyen Ecmel'i, Demir de sözleriyle destekledi.

Alboralar'ın akşam yemeği bir kez daha Sadakat yüzünden yarım kaldı. Annesine karşı gelmek istemeyen Cihan, Alya'yı da alarak sofradan kalktı.

Yaşadığı üzüntüyü Alya ile paylaşan Cihan, ona aşkını yineledi:

Ben seni her şey yolundayken değil, her şey darmadağınken sevdim

Mezarlıktaki kadını araştırması için Erol'a talimat veren Cihan; Emel'in uzun süre Kanada'da yaşadığını, iki yıl önce Türkiye'ye döndüğünü ve kanser tedavisini reddederek Mardin'e geldiğini öğrendi.

Mine'yi hastane odasında Ecmel ile konuşurken yakalayan Alya, onunla uzun uzun konuştu. Belgeler karşılığında Mine'yi hastaneden kaçırmayı kabul eden Alya'nın hesaba katmadığı bir şey vardı.

Okul çıkışı İpek'i almaya giden Kaya, Zerrin'e sataşanlara müdahale etti. Kaya'yı karısının yanında gören Demir, öfkeden deliye dönerek İpek'e gözünü açmasını söyledi.

Senin sözlün benim karıma aşık

Mine'yi kimseyi görünmeden hastaneden çıkarmayı başaran Alya, onu bir hastasının oteline yerleştirdi.

Olup biteni ilk fırsatta Cihan'a anlatmak isteyen Alya, karşısında kocasını görünce şoke oldu. Saklandığı otel odasında gördüğü manzara Mine'nin Ecmel'i aramasına neden oldu.

Alboralar'ın iki düşmanı saat 20:00'de Midyat çıkışında buluşmak için sözleşti.

Nare'nin kendisine güvenmediğini düşünen Şahin, karısına karşı bir adım attı ve Ecmel ile Mine'nin buluşacağını söyledi.

Cenk, Mine'nin beklediği paketi otel odasına getirdi. Mine'ye güvenmeyi seçen Alya, beklemediği anda gelen darbe ile yere yığıldı.

Otele geldiğinde odayı dağınık gören Cihan, panikle Alya'yı aradı ve Mine'nin kaçtığını öğrendi.

Elindeki belgeleri Ecmel'e ulaştırmak için yola çıkan Mine'yi durduran Sadakat oldu.

Tetiği çeken Sadakat, Mine'yi vurdu. Sadakat, Alboralar'ın geleceğini tehlikeye atan belgeleri yok ederken; Mine'nin gözleri önünde öldüğünü gören Alya sinir krizi geçirdi.

Cihan'ı karşısında görünce derin bir nefes alan Alya, olup biten her şeyi gözyaşlarıyla ona anlattı.

Sadakat ise kendini tek bir cümle ile savundu:

Senin oğlunu ben korudum gelin hanım... Benim mecburiyetlerim var

Yaşananların altında ezilen Alya, Cihan'a nefes almak istediğini söyledi. Geceyi konaktan geçirmek isteyen ikili, ilk kez birlikte uyudu.

Herkesin arayıp bulamadığı şeyi ben bulmuş gibiyim

Annesinin cenazesini almak için babasıyla birlikte Mardin'e gelen küçük kız, Alya ile Cihan'ı derinden etkiledi.

Erol'dan Emel'in yoğun bakımdan çıktığının haberini alan Cihan, soluğu hastanede aldı.

Kaya ile birlikte girdiği odada Emel'i soru yağmuruna tutan Cihan, duydukları ile şoke oldu.

Orada yatan Boran Albora değil, benim kocam Ömer

Uzun uzun araştırma yapan Erol, Vurgun Çelebi ismine ulaştı. Sorularına yanıt arayan Cihan, Kadir ve Muzaffer'i de yanına alarak İstanbul'un yolunu tuttu.

Cihan'ın sevkiyatlar için sınıra gittiğini zanneden Alya, her şeyden habersiz sıkı sıkı sarılıp onu uğurladı.

Vurgun Çelebi'ye aklındaki soruları sorsa da istediği yanıtı alamadı ancak gördüğü bir detay yıllar öncesine götürdü: Boran'ın tesbihi…

Gerçekleri ortaya çıkarmak için her yolu deneyen Cihan, Vurgun'un dükkanını kapatmasını bekledi. Sorularının cevabı olduğunu düşündüğü adamı eve kadar takip eden Cihan, hayatının en büyük şoku ile yüzleşti: Boran yaşıyor!

Aynı dakikalarda Alya ise, bir tarafı boş olan kolyesini aşkından emin olduğu Cihan'ın fotoğrafı ile dolduruyordu...