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Dizinin Ã¶nceki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Alya'nÄ±n Demir tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Cihan, Deniz'i Kaya ile konaÄŸa gÃ¶nderdikten sonra ezeli dÃ¼ÅŸmanÄ±nÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Demir ile Cihan'Ä±n yÃ¼zleÅŸmesi yeni sÄ±rlarÄ± da aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kardÄ±.

Demir'in bir anlÄ±k dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan faydalanan Cihan, Alya'yÄ± kurtardÄ± ve konaÄŸa gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Ä°kinci kez torununu kaybetme tehlikesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Sadakat, gelininin bir ÅŸatla konakta kalabileceÄŸini sÃ¶yledi:

Evlenceksin... Ancak Cihan ile evlenirsen bu konakta kalmana izin veririm!

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

DuyduklarÄ±yla neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±ran Alya, kayÄ±nvalidesine rest Ã§ekti. Albora Ailesi'ne boyun eÄŸmeyeceÄŸini sÃ¶yleyen Alya, oÄŸlunu da alÄ±p Mardin'den gideceÄŸini sÃ¶yledi.

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Alya'yÄ± Demir'in tuzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸÃ¼ren kiÅŸinin Ä°zzet olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen Cihan, kardeÅŸi Kaya'dan onu bulmasÄ±nÄ± istedi.

Yengesinin konaktan kaÃ§masÄ±na yardÄ±m eden kiÅŸinin Nare olduÄŸu, Kaya'nÄ±n gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§madÄ±.

OÄŸlu ile konuÅŸan Sadakat, her ÅŸeyi Alya'nÄ±n konaktan gitmesi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Anne-oÄŸulun konuÅŸmasÄ± Kaya ve Nare'nin geliÅŸiyle yarÄ±m kaldÄ±. Kaya, annesine ve abisine kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. KardeÅŸler arasÄ±nda sesler bir andan yÃ¼kseldi.

Sadakat'in tokadÄ± ile neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±ran Nare, odayÄ± terk etti.

ÃœmmÃ¼'den Alya'nÄ±n sinir krizi geÃ§irdiÄŸini Ã¶ÄŸrenen Cihan, olaya mÃ¼dahale etti.

Alya'ya onunla evlenmeyeceÄŸini sÃ¶yleyen Cihan, "OÄŸlunu gerÃ§ekten seviyorsan Kanada'ya dÃ¶n" dedi.

Annesinden yediÄŸi tokadÄ±n altÄ±nda kalmayan Nare, konaktan ayrÄ±lmak iÃ§in kocasÄ±nÄ± Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Sadakat ve Cihan, Nare'ye engel olurken; Ã–zkan'Ä±n sÃ¶zleriyle Ã§ileden Ã§Ä±kan Åžahin ona saldÄ±rdÄ±.

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Ä°kili ayÄ±rmak iÃ§in araya giren Nare, Åžahin'in darbesiyle yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Doktoru hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Nare ve bebeÄŸi iÃ§in riskin devam ettiÄŸi sÃ¶yledi.

KonaÄŸa dÃ¶ner dÃ¶nmez eÅŸyalarÄ±nÄ± toplayan Alya, bir kez daha Sadakat Albora engeline takÄ±ldÄ±.

OÄŸluyla konuÅŸmak istediÄŸini sÃ¶yleyen Alya, Deniz'den bir karar vermesini istedi.

Gitmeyelim anne hem babam da burada... Kötü adamlar yine peÅŸimize takÄ±lÄ±rsa? Ä°zzet Amca da kötü...

Yapacak bir ÅŸeyi kalmayan Alya, oÄŸlu ile geldiÄŸi konaktan elleri mahkum yalnÄ±z ayrÄ±ldÄ±. VicdanÄ± ile annesi arasÄ±nda kalan Cihan, adamlarÄ±na Alya'nÄ±n her adÄ±mÄ±nÄ± takip etmelerini sÃ¶yledi.

Åžehir merkezinde bir otele yerleÅŸen Alya, banka kartlarÄ±nÄ± kullanÄ±ma kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenince ÅŸoke oldu. Ä°htiyar, Cihan'Ä± arayarak Alya'nÄ±n zor durumda olduÄŸunu anlattÄ±.

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Otele geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde paranÄ±n Alboralar tarafÄ±ndan Ã¶dendiÄŸini Ã¶ÄŸrenen Alya, Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼.

Ã–nce kardeÅŸi Boran'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ ardÄ±ndan TIR'larÄ±nÄ±n kurÅŸunlanmasÄ± olaylarÄ±nÄ±n arkasÄ±nda Baybarslar'Ä±n olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nen Cihan, en bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±n konaÄŸÄ±na gitti.

Cihan, Ã¶nce Nedim ve Demir'i Alya ile Deniz'den uzak durmasÄ± iÃ§in tehdit etti:

Ne kadar çocuk varsa yetim bÄ±rakÄ±rÄ±m, ne kadar yengeniz varsa yalnÄ±z bÄ±rakÄ±rÄ±m, Allah'Ä±ma yemin olsun yaÅŸlÄ±lardan baÅŸka yas tutacak kimseyi bulamazsÄ±nÄ±z

Tehdide daha fazla dayanamayan Nedim Baybars, tÃ¼m bu yaÅŸananlarÄ±n arkasÄ±ndaki kiÅŸinin Cihan'Ä±n hapisteki amcasÄ± Ecmel olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Vakit kaybetmeden amcasÄ±nÄ± ziyarete giden Cihan, ona aklÄ±ndaki sorularÄ± sordu.

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Fidan konuÅŸmak iÃ§in Åžahin ile Kaya'yÄ± Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Eve gittiklerinde Sadakat'i karÅŸÄ±larÄ±nda gÃ¶ren ikili ÅŸoke olurken; konuÅŸulanlar herkesin tadÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±.

Zerrin iÃ§in dÃ¼nyayÄ± karÅŸÄ±sÄ±na almaya hazÄ±r olan Kaya, sevdiÄŸi kÄ±zÄ±n kendisini istemediÄŸini Ã¶ÄŸrenince yÄ±kÄ±ldÄ±.

Deniz ile Alya'nÄ±n ayrÄ±lmasÄ±na gÃ¶nlÃ¼ razÄ± olmayan Cihan; anne-oÄŸulun telefonla konuÅŸmasÄ±na izin verdi. Deniz annesine olan Ã¶zlemiyle baÅŸ etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, Sadakat torununa Alya'nÄ±n Kanada'ya dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Bu durum Cihan'Ä± daha da kÄ±zdÄ±rdÄ±.

KararÄ±nÄ± veren Cihan, Deniz'in annesiyle beraber Kanada'ya dÃ¶neceÄŸini sÃ¶yledi. Sadakat ise bu karara karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±...

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Ä°zzet'i Ã¼cra bir yere kapattÄ±ran Cihan, onunla konuÅŸmaya gitti.

KÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸan Ä°zzet, iÃ§inde Boran'Ä±n vasiyetinin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir flashdisk'in olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Flash disk ÅŸifreli... Boran 'Cihan'a söyle kalbindekini yazsÄ±n' dedi...

Ä°zzetâ€™in Boranâ€™dan kalan emaneti Cihan'a vermesi iÅŸlerin rengini deÄŸiÅŸtirdi. KardeÅŸinin vasiyetini dinleyen Cihan, Boranâ€™Ä±n vasiyeti karÅŸÄ±sÄ±nda bir karar vermek zorunda kaldÄ±.

EÄŸer bu videoyu açabildiysen kalbinde hala o kadÄ±n var demektir. Bir daha evlenmeyeceÄŸini de biliyorum ama lütfen Alya ile evlen Cihan...

Dizinin final sahnesinde;

OÄŸluyla birlikte Kanada'ya dÃ¶nmek iÃ§in Ã–zkan'Ä±n bulduÄŸu avukat ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Alya, Cihan'Ä±n geliÅŸiyle neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±.

Sadakat Albora'nÄ±n ihbar ettiÄŸi Alya, polisler tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Serbest kalacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen Alya, Cihan'Ä±n ifadesini Ã¶ÄŸrenince yÄ±kÄ±ldÄ±.

Nezarette Alya'yÄ± ziyarete giden Cihan, onu dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karmak iÃ§in ÅŸartÄ±nÄ± sundu:

Ä°fademi deÄŸiÅŸtirebilirim... Gitmeni istemiyorum... Evlen benimle... ÅžartÄ±m bu...

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