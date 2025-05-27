Uzak Şehir'in 27. bölümünde neler oldu? Korkunç kaza

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Cihan, Mine'nin hamile olduğunu, en başından beri annesinin de her şeyi bildiğini ve kendisinden sakladığını Alya'ya anlattı.

İkilinin konuşması Nare'nin gelişiyle bölündü:

Mine geldi... Annem sizi çağırıyor

Her fırsatta Mine'nin karnında erkek bebek taşıdığını vurgulayan Sadakat, Alya'ya konaktan gitmesi için baskı yaptı:

Buradan gitmesi gereken sensin!

Dizinin yeni bölümünde;

Nare, Kaya, Mine ve Sadakat, Alya'nın ağzından çıkacak kelimeleri beklerken o söylediği her kelime ile karşısındakileri ters köşe yaptı.

Tam da Cihan'ın istediği gibi dik bir duruş sergileyen Alya, kocasına destek oldu. Cihan'ın her şeyi kendisine önceden anlattığını söyleyen Alya, Sadakat'in hevesini kursağında bıraktı.

Haberin Devamı

Cihan benim kocam... Ben onun nikahlı karısıyım... Sizce burada utanması gereken ben miyim?

Mine'yi konaktan gönderen Cihan, ardından faturayı annesine kesti.

Bu benim hayatım, benim kararım. Senin kuralların burada geçmez! Alya benim karım ve sen ne yaparsan yap bunu değiştiremeyeceksin

Alya'nın belli etmese de canının ne kadar yandığını gören Cihan, onunla uzun uzun konuştu. "Bir hiç başlamamış bir şeyin ortasındaydık" diyen Alya'ya, Cihan karşı çıktı:

Başlamanın ucundaydık

Kaya ve Nare ile dertleşen Cihan, onlara Alya'ya olan aşkının sinyallerini de verdi. Aynı dakikalarda yenilgiyi hazmedemeyen Sadakat, Alya'ya yeni yaralar açmanın peşindeydi.

Özkan'a karşı büyük bir vicdan azabı hisseden Nare, eve döndü, odayı hazırlamaya başlayan Nare'nin en büyük yardımcısı Şahin'di.

Hastaneye giden Nare, hiç de beklemediği bir haber aldı ve Özkan'ın öldüğünü öğrendi.

Haberin Devamı

Mine, Alya'yı cenaze töreninde de rahat bırakmazken duruma Cihan müdahale etti. Annesinin mezarını da ziyaret eden Alya, ilk kez Cihan'a olan aşkını dile getirdi.

Sevdiğim adamın başkasından çocuğu olacak...

Kaya, annesinin bulduğu kız ile görüşmeye gitti. Kısa sürede kararından pişman olan Kaya, tam kalkmak üzereyken karşısında Zerrin ile Demir'i gördü.

Zerrin, düğün haberini İpek'ten öğrendi.

Sadakat'in Mine'nin bebeği için yaptırdığı beşiği konağa getirtmesi yeni bir öfke patlamasına neden oldu. Anne-oğul arasındaki konuşmaya şahit olan Cihan Deniz, babasının ona yalan söylediğini düşündü.

Haberin Devamı

Cihan Deniz'in gözyaşları Cihan için bardağı taşıran son damlaydı...

Annesine yüklenen Cihan "İnşallah ben ölürüm sen de evlat acısı yaşarsın" dedi.

Kaya'nın evlenme ihtimaliyle kahrolan Zerrin, çocuğunun babasıyla konuşmaya karar verdi. Kaya ise birbirinden sert cümlelerle Zerrin'i beklemediği şekilde vurdu.

Benim unutmayı öğrenmem lazım... Sevmeyi de öğreneceğim, yeniden...

Cihan Deniz'in kırılan kalbini onarmaya çalışan Cihan, yeğeni ile konuştu ve onun gönlünü almayı başardı.

Boran'ın katilini bulmaya kararlı olan Cihan, Şahin, Kaya, İhtiyar ve Kadir sabah erken saatlerde Suriye'ye gitmek için yola çıktılar.

Haberin Devamı

Nare ile vedalaşan Cihan, annesinin adımını karşılıksız bıraktı. Cihan'ın Alya'ya sıkı sıkı sarılması Sadakat'e konaktaki gücünü kaybettiğini hissettirdi.

Ben burada yokken dilin zehir olur da o çocuğun kalbine dokunursa, döndüğümde sana sormadığım tüm hesapları sorarım anne!

Cihan'ın yokluğunu fırsat bilen Sadakat, ilk fırsatta Alya'ya saldırdı. Gelinini oğlu ile arasına girmekle suçlayan Sadakat, karşısında her zamankinden daha güçlü bir Alya buldu.

Cihan, Kaya ve Şahin sonunda aradıkları adamı buldular ve Boran'ın katilini öğrendiler: Nadim!

İntikam yeminleri eden Kaya, Mardin'e dönmek için yola çıktı. Şahin ve Cihan da peşinden gitti.

Dizinin final sahnesinde;

Haberin Devamı

Nadim'in evine herkesten önce varan Kaya, arabayla onu takip etmeye başladı. Nadim'i yakalamayı başaran Kaya, abisine verdiği sözü tuttu ve ona dokunmadı.

Ancak ikili arasında yaşanan arbede kazayı da beraberinde getirdi. Kaya ve Nadim'in içinde bulunduğu araba uçurumdan yuvarlandı ve alev aldı.

Cihan, Şahin, Demir ve Zerrin çaresizce arabanın yanışını izledi.

Aynı dakikalarda konağa hazırlanan bebek odasını gören Cihan Deniz, sinirlendi. Ümmü ile Pakize'nin yanından koşarak uzaklaşan küçük çocuk merdivenlerden düştü.

Oğlunu kanlar içinde gören Alya onu hastaneye yetiştirmeye çalıştı...