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Dizinin Ã¶nceki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Halis'in bulunduÄŸu yeri tespit eden Cihan, adamlarÄ±nÄ± da yanÄ±na alarak Ã§iftlik evine gitti. Halis'ten hesap sormaya kararlÄ± olan Fikriye de Ã§ok geÃ§meden yola koyuldu.

DÃ¼ÅŸmanÄ±nÄ± kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ran Fikriye, Alya'nÄ±n araya girmesiyle elindeki silahÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. Bu durumu fÄ±rsata Ã§eviren Halis, Fikriye'yi vurdu.

Silah birkaÃ§ dakika sonra ikinci kez patladÄ±... Bu kez Cihan'Ä±n silahÄ±ndan Ã§Ä±kan kurÅŸunlar Halis'i vurdu!

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

YÄ±llarca kÃ¼s kaldÄ±ÄŸÄ± ve kÄ±rgÄ±n olduÄŸu annesinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ Alya'yÄ± beklediÄŸinden Ã§ok sarstÄ±.

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Alya'nÄ±n zor anlarÄ±nda yanÄ±ndaki tek kiÅŸi Cihan'dÄ±...

Annen bana 'ne olursa olsun benim kÄ±zÄ±ma güven' demiÅŸti... KuÅŸkum yok zaten, en baÅŸÄ±ndan beri böyleydi...

Cihan'Ä±n aÄŸzÄ±ndan Ã§Ä±kan her cÃ¼mlenin altÄ±nda bir ÅŸey arayan Alya'nÄ±n kafasÄ± iyice karÄ±ÅŸtÄ±.

Sen de bana güven olur mu Alya? Her ne olursa olsun güven...

Nare'nin Mine hakkÄ±nda sÃ¶ylediklerini uzun uzun dÃ¼ÅŸÃ¼nen Cihan, Ã§areyi eski sevgilisi ile konuÅŸmakta buldu.

Mine'ye 'hamile misin?' diye soran Cihan'Ä±n aldÄ±ÄŸÄ± 'hayÄ±r' yanÄ±tÄ± onu ikna etmeye yetmedi.

EÄŸer bana yalan söylüyorsan bunun bedelini sana çok aÄŸÄ±r ödetirim

Zerrin'in Demir'den hamile olduÄŸuna inanmayan Kaya, sorularÄ±na yanÄ±t aramaya devam etti.

Kaya'nÄ±n baÅŸkasÄ±yla evleneceÄŸini sÃ¶ylemesi bile Zerrin'e gerÃ§ekleri sÃ¶ylettiremedi...

Bu çocuk senin olsaydÄ± yaÅŸar mÄ±ydÄ±, yaÅŸatÄ±rlar mÄ±ydÄ±? Herkesten önce ben onu yaÅŸatmazdÄ±m. Åžimdi git kiminle istiyorsan onunla evlen!

Kaya evlilik kararÄ±nÄ± ev halkÄ±yla da paylaÅŸtÄ±. Bu karara Nare, Cihan ve Alya tepki gÃ¶sterdi.

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Ã–zkan sayesinde hayata dÃ¶nen Nare, hastaneden gelen haberle yÄ±kÄ±ldÄ±. Ã–zkan'Ä±n beynine pÄ±htÄ± atmÄ±ÅŸ ve sol tarafÄ± tamamen felÃ§ olmuÅŸtu...

Vakit kaybetmeden hastaneye koÅŸan Nare, Ã–zkan'Ä±n halini gÃ¶rÃ¼nce gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu.

Ben seni kendimden bile çok sevdim ama seni çok yaraladÄ±m deÄŸil mi Nare? Bu haldeyken bana bakmanÄ± istemiyorum... Sen Åžahin'i severken bana bakmanÄ± istemiyorum... Åžahin'e git Nare.

BÃ¼yÃ¼k bir vicdan azabÄ± yaÅŸayan Nare, Ã–zkan'Ä±n yanÄ±nda olmaya karar verdi ve bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ± Åžahin ile vedalaÅŸtÄ±.

Demir ile Nadim'i konuÅŸurken duyan Zerrin, geliÅŸmeleri abisine haber verdi. Boran'Ä± Ã¶ldÃ¼ren kiÅŸinin Nadim olabileceÄŸini Ã¶ÄŸrenen Åžahin, Kaya ile ibirlikte Baybarslar'Ä±n konaÄŸÄ±na gitti.

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Kaya ile Åžahin'e engel olmaya Ã§alÄ±ÅŸan Cihan, kardeÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nde Nadim'in parmaÄŸÄ± olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenince Ã§Ä±ldÄ±rdÄ±.

Ã‡Ä±kan arbedede Demir'in sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± kurÅŸun, Cihan'Ä± yaraladÄ±.

TedirginliÄŸi her geÃ§en dakika biraz daha artan Alya, Cihan'Ä± bu kavgadan uzak durmasÄ± iÃ§in uyardÄ±.

Demir'in kendisine karÅŸÄ± olan hassasiyetinin farkÄ±nda olan Zerrin, ona 'Sen bana karÅŸÄ± bir ÅŸeyler mi hissediyorsun?' diye sordu.

Åžeyda'dan baÅŸka kimseyi sevmeyeceÄŸini sÃ¶yleyen Demir ise tek amacÄ±nÄ±n intikam olduÄŸunu vurguladÄ±.

Fikriye'nin sÃ¶zlerini dÃ¼ÅŸÃ¼nen Cihan, sonunda Alya'ya aÅŸkÄ±nÄ± ilan etmeye karar verdi. Cihan her ÅŸeyi sÃ¶ylemek Ã¼zereyken gelen hasta konuÅŸmayÄ± yarÄ±da bÄ±raktÄ±.

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Cihan'Ä±n adamlarÄ±nÄ±n Mine'nin ambulansla evden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± Sadakat'in de yanÄ±nda olduÄŸunu haber vermeleri, gizli gerÃ§eklerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na neden oldu.

Annesinin kendisine pusu kurduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nen Cihan, Mine'nin hamileliÄŸinin hayatÄ±nda hiÃ§bir ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

Sen bana pusu kurdun, Alya bana nefes oldu

BebeÄŸin cinsiyetinin erkek olmasÄ± Sadakat'in amacÄ±na bir adÄ±m daha yaklaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlarken, Cihan yaÅŸananlarÄ±n hesabÄ±nÄ± Mine'den sordu.

KÄ±z yada erkek... EÄŸer çocuk bendense kabulüm ama sen deÄŸilsin. Ben seni hiç sevmedim. Bir gelecek düÅŸüneceksem eÄŸer bunu sevmediÄŸimle deÄŸil, sevdiÄŸim kadÄ±nla düÅŸünürüm

GerÃ§ekleri Alya'ya sÃ¶ylemek iÃ§in fÄ±rsat kollayan Cihan'Ä±n ilk adÄ±mÄ± baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§landÄ±.

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Ã–zkan'Ä±n durumunun Åžahin ile iliÅŸkisi iÃ§in bir son olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nen Nare'ye en bÃ¼yÃ¼k destek Alya'dan geldi. Mine'nin hamile olduÄŸunu bilen Nare, her cÃ¼mlesi ile Alya'ya bir mesaj verdi.

Ãœst Ã¼ste bir Ã§ok ÅŸey yaÅŸayan Cihan, Alya'yÄ± AÃ§Ä±khava sinemasÄ±na gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Ä°kilinin romantik gecesi, konaÄŸa dÃ¶ndÃ¼klerinde yerini yeni bir Ã§Ä±kmaza bÄ±raktÄ±.

Dizinin finalinde;

Cihan, Mine'nin hamile olduÄŸunu, en baÅŸÄ±ndan beri annesinin de her ÅŸeyi bildiÄŸini ve kendisinden sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Alya'ya anlattÄ±.

Ä°kilinin konuÅŸmasÄ± Nare'nin geliÅŸiyle bÃ¶lÃ¼ndÃ¼:

Mine geldi... Annem sizi çaÄŸÄ±rÄ±yor

Her fÄ±rsatta Mine'nin karnÄ±nda erkek bebek taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Sadakat, Alya'ya konaktan gitmesi iÃ§in baskÄ± yaptÄ±:

Buradan gitmesi gereken sensin!

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