'Uzak Şehir'in 25. bölümünde neler oldu? Alya artık daha güçlü! 'Bu konak benim konağım'

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Dizinin önceki bölümünde;

Boran'ın ölümünden Alya'yı sorumlu tutan Sadakat, onu konaktan kovdu. Ancak Alya'nın bu kez Sadakat'e boyun eğmeye hiç de niyeti yoktu:

Ben Alya Albora'yım! Ben Deniz Albora'nın annesiyim! Ben Cihan Albora'nın karısıyım! Ben bu konağın hanım ağasıyım!





Dizinin yeni bölümünde;

Sadakat'e boyun eğmemeye kararlı olan Alya, sessizce konaktan uzaklaştı. Herkes Sadakat'in zafer kazandığını düşünürken, Alya ise bambaşka bir şekilde geri döndü.

Yengesini sakinleştiremeyeceğinin farkında olan Kaya, şansını annesinden yana kullandı.

Erol'un yardımı ile oğlunu görmeye giden Sadakat, Cihan ile Alya'nın görüşmesine engel olmaya çalıştı. Durumun farkında olan Cihan'ın ise Alya ile görüşmek için başka bir planı vardı.

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Müdürün odasında Alya'yı bekleyen Cihan, onu 'hoş geldin kundakçı' diyerek karşıladı. Duyduğu sözler ilk günden beri Cihan'ın desteğini omuzlarında hisseden Alya'nın gülümsemesine yetti.

Alya'nın Cihan'a bir de sürprizi vardı: Deniz'in yaptığı resim...

Boran'ın cinayete kurban gittiğini öğrenen Ecmel, gelişmeleri Fidan, Şahin ve Zerrin ile de paylaştı. Şahin, babasının masum olduğuna inanmak istese de kafası karıştı.

Abisinin katilini bulmaya kararlı olan Cihan, Nadim ve Demir ile de görüştü. Nadim, Halis'in tüm iddialarını kesin bir dille reddederken, olup bitene en başından beri şahit olan Demir babasını köşeye sıkıştırdı...

Özkan'ı ziyaret etmek için hastaneye giden Nare, Fikriye'yi de unutmadı. Annesi ile Mine arasındaki yakınlığın nedenini öğrenmek isteyen Nare, Fikriye'nin söyledikleri ile taşları birleştirdi.

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Mine'nin hamile olma ihtimali, Nare'yi huzursuz etti.

Demir'in ortalıkta olmayışını fırsat bilen Nadim, Zerrin'i konaktan çıkardı ve babasının evine götürdü. Nadim'in Zerrin'in Kaya'dan hamile olduğunu söylemesiyle ortalık bir anda karışırken, durumu toparlamak isteyen Zerrin, bebeğinin babasının Demir olduğunu açıkladı.

Zerrin'in ağzından çıkanlarla yıkılan Kaya'yı toparlamak kolay olmadı...

Planlı bir şekilde cezaevine giren Cihan, saldırıya uğradı. Cihan'a saldıran kişi polis tarafından vurulurken, söylediği isim Cihan'ı şoke etti: Halis yaptırdı!

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Remzi'nin evine saldıranların suçu Kaya'nın üzerine atması Albora'yı bir kez daha karıştırdı. Öfkeli kalabalığın ortasında kalan Alya, Cihan'dan yardım istedi.

Hedefteki kişiye ulaşmak için Halis'in serbest kalmasını sağlayan Cihan'ın tadı Kadir'den gelen telefonla kaçtı:

Halis kaçtı!

Mine konusunda kafası her geçen dakika biraz daha karışan Nare, sonunda durumu abisi ile paylaştı. Mine'nin hamilelik ihtimali Cihan'ı da yerle bir etti...

Cihan'ı odada bekleyen, gelmeyince de meraklanan Alya onu gizli sığınağında buldu. Cihan, Alya'dan kendisine bir söz vermesini istedi:

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Olur da ben bir gün düşersem beni sen kaldır olur mu? Ben bütün imkansızlıkların farkındayım ama bu sözü bana verirsen ben çok mutlu olurum. Sen kaldır ki bir daha yıkılmayayım...

Halis'in bulunduğu yeri tespit eden Cihan, adamlarını da yanına alarak çiftlik evine gitti. Halis'ten hesap sormaya kararlı olan Fikriye de çok geçmeden yola koyuldu.

Düşmanını köşeye sıkıştıran Fikriye, Alya'nın araya girmesiyle elindeki silahı düşürdü. Bu durumu fırsata çeviren Halis, Fikriye'yi vurdu.

Silah birkaç dakika sonra ikinci kez patladı... Bu kez Cihan'ın silahından çıkan kurşunlar Halis'i vurdu!