×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

'Uzak Şehir'in 25. bölümünde neler oldu? Alya artık daha güçlü! 'Bu konak benim konağım'

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 00:08

Kanal D’nin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan, AyNA Yapım imzalı yeni dizisi Uzak Şehir 25. bölümü ile ekranlardaydı.

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Boran'ın ölümünden Alya'yı sorumlu tutan Sadakat, onu konaktan kovdu. Ancak Alya'nın bu kez Sadakat'e boyun eğmeye hiç de niyeti yoktu:

Ben Alya Albora'yım! Ben Deniz Albora'nın annesiyim! Ben Cihan Albora'nın karısıyım! Ben bu konağın hanım ağasıyım!

Uzak Şehirin 25. bölümünde neler oldu Alya artık daha güçlü Bu konak benim konağım

Dizinin yeni bölümünde;

Sadakat'e boyun eğmemeye kararlı olan Alya, sessizce konaktan uzaklaştı. Herkes Sadakat'in zafer kazandığını düşünürken, Alya ise bambaşka bir şekilde geri döndü.

Yengesini sakinleştiremeyeceğinin farkında olan Kaya, şansını annesinden yana kullandı.

Uzak Şehirin 25. bölümünde neler oldu Alya artık daha güçlü Bu konak benim konağım

Erol'un yardımı ile oğlunu görmeye giden Sadakat, Cihan ile Alya'nın görüşmesine engel olmaya çalıştı. Durumun farkında olan Cihan'ın ise Alya ile görüşmek için başka bir planı vardı.

Haberin Devamı

Müdürün odasında Alya'yı bekleyen Cihan, onu 'hoş geldin kundakçı' diyerek karşıladı. Duyduğu sözler ilk günden beri Cihan'ın desteğini omuzlarında hisseden Alya'nın gülümsemesine yetti.

Uzak Şehirin 25. bölümünde neler oldu Alya artık daha güçlü Bu konak benim konağım

Alya'nın Cihan'a bir de sürprizi vardı: Deniz'in yaptığı resim...

Boran'ın cinayete kurban gittiğini öğrenen Ecmel, gelişmeleri Fidan, Şahin ve Zerrin ile de paylaştı. Şahin, babasının masum olduğuna inanmak istese de kafası karıştı.

Uzak Şehirin 25. bölümünde neler oldu Alya artık daha güçlü Bu konak benim konağım

Abisinin katilini bulmaya kararlı olan Cihan, Nadim ve Demir ile de görüştü. Nadim, Halis'in tüm iddialarını kesin bir dille reddederken, olup bitene en başından beri şahit olan Demir babasını köşeye sıkıştırdı...

Özkan'ı ziyaret etmek için hastaneye giden Nare, Fikriye'yi de unutmadı. Annesi ile Mine arasındaki yakınlığın nedenini öğrenmek isteyen Nare, Fikriye'nin söyledikleri ile taşları birleştirdi.

Haberin Devamı

Uzak Şehirin 25. bölümünde neler oldu Alya artık daha güçlü Bu konak benim konağım

Mine'nin hamile olma ihtimali, Nare'yi huzursuz etti.

Demir'in ortalıkta olmayışını fırsat bilen Nadim, Zerrin'i konaktan çıkardı ve babasının evine götürdü. Nadim'in Zerrin'in Kaya'dan hamile olduğunu söylemesiyle ortalık bir anda karışırken, durumu toparlamak isteyen Zerrin, bebeğinin babasının Demir olduğunu açıkladı.

Uzak Şehirin 25. bölümünde neler oldu Alya artık daha güçlü Bu konak benim konağım

Zerrin'in ağzından çıkanlarla yıkılan Kaya'yı toparlamak kolay olmadı...

Planlı bir şekilde cezaevine giren Cihan, saldırıya uğradı. Cihan'a saldıran kişi polis tarafından vurulurken, söylediği isim Cihan'ı şoke etti: Halis yaptırdı!

Haberin Devamı

Uzak Şehirin 25. bölümünde neler oldu Alya artık daha güçlü Bu konak benim konağım

Remzi'nin evine saldıranların suçu Kaya'nın üzerine atması Albora'yı bir kez daha karıştırdı. Öfkeli kalabalığın ortasında kalan Alya, Cihan'dan yardım istedi.

Uzak Şehirin 25. bölümünde neler oldu Alya artık daha güçlü Bu konak benim konağım

Hedefteki kişiye ulaşmak için Halis'in serbest kalmasını sağlayan Cihan'ın tadı Kadir'den gelen telefonla kaçtı:

Halis kaçtı!

Mine konusunda kafası her geçen dakika biraz daha karışan Nare, sonunda durumu abisi ile paylaştı. Mine'nin hamilelik ihtimali Cihan'ı da yerle bir etti...

Uzak Şehirin 25. bölümünde neler oldu Alya artık daha güçlü Bu konak benim konağım

Cihan'ı odada bekleyen, gelmeyince de meraklanan Alya onu gizli sığınağında buldu. Cihan, Alya'dan kendisine bir söz vermesini istedi:

Haberin Devamı

Olur da ben bir gün düşersem beni sen kaldır olur mu? Ben bütün imkansızlıkların farkındayım ama bu sözü bana verirsen ben çok mutlu olurum. Sen kaldır ki bir daha yıkılmayayım...

Halis'in bulunduğu yeri tespit eden Cihan, adamlarını da yanına alarak çiftlik evine gitti. Halis'ten hesap sormaya kararlı olan Fikriye de çok geçmeden yola koyuldu.

Uzak Şehirin 25. bölümünde neler oldu Alya artık daha güçlü Bu konak benim konağım

Düşmanını köşeye sıkıştıran Fikriye, Alya'nın araya girmesiyle elindeki silahı düşürdü. Bu durumu fırsata çeviren Halis, Fikriye'yi vurdu.

Silah birkaç dakika sonra ikinci kez patladı... Bu kez Cihan'ın silahından çıkan kurşunlar Halis'i vurdu!

Uzak Şehirin 25. bölümünde neler oldu Alya artık daha güçlü Bu konak benim konağım

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

BAKMADAN GEÇME!