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'Uzak Şehir'in 24. bölümünde neler oldu? Alya, Sadakat'e meydan okudu: Ben Cihan'ın karısı, bu konağın hanımağasıyım!

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Uzak Şehirin 24. bölümünde neler oldu Alya, Sadakate meydan okudu: Ben Cihanın karısı, bu konağın hanımağasıyım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 00:19

Kanal D’nin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan, AyNA Yapım imzalı yeni dizisi Uzak Şehir 24. bölümü ile ekranlardaydı.

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Dizinin önceki bölümünde;

Annesine ulaşamayan Alya, parçaları birleştirdi ve cezaevinin yolunu tuttu.

Fikriye ile Halis'in konuşmalarını duyan ve Boran'ın öldürüldüğünü öğrenen Alya, Cihan'ın gelişiyle şoke oldu.

Uzak Şehirin 24. bölümünde neler oldu Alya, Sadakate meydan okudu: Ben Cihanın karısı, bu konağın hanımağasıyım

Dizinin yeni bölümünde;

Halis ile Fikriye'nin ilişkisi konağa bomba gibi düştü. Alya ve Cihan öğrendikleriyle büyük bir yıkım yaşarken; Fikriye ise hem kızını hem de damadını masum olduğuna inandırmaya çalıştı.

Uzak Şehirin 24. bölümünde neler oldu Alya, Sadakate meydan okudu: Ben Cihanın karısı, bu konağın hanımağasıyım

Cihan güçlü durmaya çalışsa da öğrendiklerinin ağırlığında ezildi. Cihan'a en büyük destek her zamanki gibi yine Alya'dan geldi.

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Uzak Şehirin 24. bölümünde neler oldu Alya, Sadakate meydan okudu: Ben Cihanın karısı, bu konağın hanımağasıyım

Özkan'ın Nare'ye ciğerini vermesi Şahin ile arasında yeni bir uçurum açtı.

Hamile olan ve bunu Cihan'dan saklayan Mine, geçirdiği kazanın ardından muayene olmak için doktora gitti. Mine, düşük tehlikesinin olduğunu öğrendi.

Mine'nin telefon konuşmasına şahit olan Sadakat, sürpriz bebekten de haberdar oldu.

Uzak Şehirin 24. bölümünde neler oldu Alya, Sadakate meydan okudu: Ben Cihanın karısı, bu konağın hanımağasıyım

Mide bulantılarına anlam veremeyen Zerrin, hamile olduğunu öğrendi. Kendini büyük bir çaresizliğin içinde bulan Zerrin, Demir'e Kaya'nın bebeğini taşıdığını söyledi.

Duyduklarına sinirlenen Demir, Zerrin'i kolundan tuttuğu gibi hastaneye götürdü. Demir'in bebeğini zorla aldıracağını düşünen Zerrin, doktor ile konuştuktan sonra derin bir nefes aldı.

Uzak Şehirin 24. bölümünde neler oldu Alya, Sadakate meydan okudu: Ben Cihanın karısı, bu konağın hanımağasıyım

Zerrin'in Kaya'nın bebeğini taşıdığını öğrenen Nadim, oğluna inadından vazgeçmesi için baskı yaptı.

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Bu durum baba oğlu karşı karşıya getirdi.

Uzak Şehirin 24. bölümünde neler oldu Alya, Sadakate meydan okudu: Ben Cihanın karısı, bu konağın hanımağasıyım

Boran'ın ölümünün ardında Halis'in parmağının olduğunu öğrenen Cihan, cezaevine girmenin yollarını aramaya başladı.

Cihan'ın planı Alya'nın daha da gerilmesine neden oldu.

Dünyanın neresine giderseniz gidin artık sizin için güvenli diye bir yer yok

Yaşananların ardından konağı terk eden Fikriye, Hasan'ın yanına sığındı. Fikriye'nin durumunun ağırlaşması ile panik olan Hasan, Alya'ya haber verdi.

Uzak Şehirin 24. bölümünde neler oldu Alya, Sadakate meydan okudu: Ben Cihanın karısı, bu konağın hanımağasıyım

Nare, günler süren tedavinin ardından konağa döndü. Bu durum en çok Cihan Deniz'i sevindirdi.

Cihan, yeğenine verdiği sözü tuttu ve beklenen maçı organize etti. Sahada top koşturanlar arasında Şahin de vardı.

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Uzak Şehirin 24. bölümünde neler oldu Alya, Sadakate meydan okudu: Ben Cihanın karısı, bu konağın hanımağasıyım

Cezaevine girmek için planlarını uygulamaya başlayan Cihan, Halis'in uyuşturucu dolu deposunu ateşe verdi.

Uzak Şehirin 24. bölümünde neler oldu Alya, Sadakate meydan okudu: Ben Cihanın karısı, bu konağın hanımağasıyım

Halise fotoğraf gösterdiği için Boran'ın ölümünden kendisini sorumlu tutan Fikriye, Alya ile konuşurken Mine'nin onları dinlediğinden habersizdi...

Aynı dakikalarda Alya'nın eşyalarını karıştıran Sadakat, aradığı delili buldu.

Dizinin final sahnesinde;

Boran'ın ölümünden Alya'yı sorumlu tutan Sadakat, onu konaktan kovdu. Ancak Alya'nın bu kez Sadakat'e boyun eğmeye hiç de niyeti yoktu:

Ben Alya Albora'yım! Ben Deniz Albora'nın annesiyim! Ben Cihan Albora'nın karısıyım! Ben bu konağın hanım ağasıyım!

Uzak Şehirin 24. bölümünde neler oldu Alya, Sadakate meydan okudu: Ben Cihanın karısı, bu konağın hanımağasıyım

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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