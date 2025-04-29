Uzak Şehir'in 23. bölümünde neler oldu? Cihan'ın zor sınavı

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Dizinin önceki bölümünde;

Beklenen gün geldi, Nare ile Özkan boşanma davası için adliyeye gitti.

Nare evliliğinde sorunlar olduğunu anlatırken, Özkan ise 'Karımı seviyorum, boşanmak istemiyorum' dedi.

Duruşmaya tanık olarak katılan Sadakat, açıklamalarıyla damadına destek verdi.

Sonuç Sadakat'in istediği gibi oldu ve dava mahkeme tarafından reddedildi.

Mahkeme çıkışı ortalık karıştı, sinirlerine hakim olamayan Şahin, Özkan'a saldırdı.

Son anda yetişen Cihan, Şahin'e engel olmaya çalışırken annesi ve Özkan arasında sıkışıp kalan Nare yaşananların bedelini kendisine ödetti...

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Dizinin yeni bölümünde;

Kardeşini kanlar içinde gören Cihan var gücüyle onu hastaneye yetiştirmek için uğraşırken; Özkan'ın kafasına silah dayayan Şahin polis tarafından gözaltına alındı.

Nare ameliyattayken, Cihan öfkesini boşanma davasında tanıklık yapan annesinden çıkardı.

Şahin'den aldın mezardan da çıkarabilecek misin o kızı?

Özkan'ın hastaneye gelmesi bardağı taşıran son damla oldu. Şahin, Özkan ve Kaya arasındaki gerilime Sadakat de dahil oldu.

Olanları sakince seyreden Cihan, sonunda patladı.

O kız orada canıyla cebelleşiyor. Siz burada soytarılık yapıyorsunuz. Yemin ederim eş, dost, akraba demem hepinizi buraya çivilerim

Çok geçmeden Nare'nin ameliyattan çıktı ancak yaşaması organ nakline bağlıydı...

Herkes Nare için dört koldan donör arayışına girmişken, uyumlu iki kişi çok yakında çıktı: Kadir ve Fidan...

Şahin gece boyunca hastaneden ayrılmadı, yanında ise sadece Kaya vardı.

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Herkes Nare'nin organ nakli için beklerken, Kadir'in hastalığı bütün planları alt üst etti.

Kızını kaybetmeyi göze alamayan Sadakat, ezeli düşmanı Fidan'ın evine gidip ayaklarına kapandı.

Fidan "Bende senin kızına verecek ciğer yok" diyerek Sadakat'i reddederken; beklenen haber İhtiyar'dan geldi: Ciğer bulundu!

Hastaneye giden aile Nare'ye donör olan kişinin Özkan olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.

'Gezmeye gidiyorum' diyerek konaktan çıkan Fikriye, tanımadığı biri tarafından sıkıştırıldı. Kaza geçiren Fikriye'nin yardımına tesadüfen olay yerinden geçen Hasan yetişti.

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Saatler süren ameliyatın ardından Nare'den güzel haber geldi ancak Özkan onun kadar şanslı değildi...

Doktorların Özkan'ın durumunun ağır olduğunu söylemesi Şahin ile Nare arasında yeni bir engel daha koydu.

Cezaevini aradığı anda Alya'ya yakalanan Fikriye, Cihan ile konuşmak istediğini söyledi.

Fikriye, hep yalnız bıraktığı kızını Cihan'a emanet etti.

Kızımı o tertemiz kalbi ile sana emanet etmek istiyorum

Nare kendine geldiğinde ilk sorduğu donörün kim olduğuydu. 'Özkan' yanıtını alınca sinir krizi geçiren Nare, eşinin sağlık durumunu öğrendiğinde ise vicdan azabı yaşadı.

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Annesinin sakladığı şeyin peşine düşen Alya, merak ettiği gerçekle tesadüfen yüzleşti.

Aynı dakikalarda Mine ise hastanenin dört bir köşesinde Doktor Uğur'un sakladığı şeyi arıyordu. Dengesini kaybederek düşen Mine, panikle doktorunu aradı.

Dizinin final sahnesinde;

Annesine ulaşamayan Alya, parçaları birleştirdi ve cezaevinin yolunu tuttu.

Fikriye ile Halis'in konuşmalarını duyan ve Boran'ın öldürüldüğünü öğrenen Alya, Cihan'ın gelişiyle şoke oldu.