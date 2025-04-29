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Uzak Şehir'in 23. bölümünde neler oldu? Cihan'ın zor sınavı

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 00:09

Kanal D’nin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan, AyNA Yapım imzalı yeni dizisi Uzak Şehir 23. bölümü ile ekranlardaydı.

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Dizinin önceki bölümünde;

Beklenen gün geldi, Nare ile Özkan boşanma davası için adliyeye gitti.

Nare evliliğinde sorunlar olduğunu anlatırken, Özkan ise 'Karımı seviyorum, boşanmak istemiyorum' dedi.

Duruşmaya tanık olarak katılan Sadakat, açıklamalarıyla damadına destek verdi.

Uzak Şehirin 23. bölümünde neler oldu Cihanın zor sınavı

Sonuç Sadakat'in istediği gibi oldu ve dava mahkeme tarafından reddedildi.

Mahkeme çıkışı ortalık karıştı, sinirlerine hakim olamayan Şahin, Özkan'a saldırdı.

Son anda yetişen Cihan, Şahin'e engel olmaya çalışırken annesi ve Özkan arasında sıkışıp kalan Nare yaşananların bedelini kendisine ödetti...

Uzak Şehirin 23. bölümünde neler oldu Cihanın zor sınavı

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Dizinin yeni bölümünde;

Kardeşini kanlar içinde gören Cihan var gücüyle onu hastaneye yetiştirmek için uğraşırken; Özkan'ın kafasına silah dayayan Şahin polis tarafından gözaltına alındı.

Uzak Şehirin 23. bölümünde neler oldu Cihanın zor sınavı

Nare ameliyattayken, Cihan öfkesini boşanma davasında tanıklık yapan annesinden çıkardı.

Şahin'den aldın mezardan da çıkarabilecek misin o kızı?

Özkan'ın hastaneye gelmesi bardağı taşıran son damla oldu. Şahin, Özkan ve Kaya arasındaki gerilime Sadakat de dahil oldu.

Uzak Şehirin 23. bölümünde neler oldu Cihanın zor sınavı

Olanları sakince seyreden Cihan, sonunda patladı.

O kız orada canıyla cebelleşiyor. Siz burada soytarılık yapıyorsunuz. Yemin ederim eş, dost, akraba demem hepinizi buraya çivilerim

Çok geçmeden Nare'nin ameliyattan çıktı ancak yaşaması organ nakline bağlıydı...

Uzak Şehirin 23. bölümünde neler oldu Cihanın zor sınavı

Herkes Nare için dört koldan donör arayışına girmişken, uyumlu iki kişi çok yakında çıktı: Kadir ve Fidan...

Şahin gece boyunca hastaneden ayrılmadı, yanında ise sadece Kaya vardı.

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Uzak Şehirin 23. bölümünde neler oldu Cihanın zor sınavı

Herkes Nare'nin organ nakli için beklerken, Kadir'in hastalığı bütün planları alt üst etti.

Kızını kaybetmeyi göze alamayan Sadakat, ezeli düşmanı Fidan'ın evine gidip ayaklarına kapandı.

Uzak Şehirin 23. bölümünde neler oldu Cihanın zor sınavı

Fidan "Bende senin kızına verecek ciğer yok" diyerek Sadakat'i reddederken; beklenen haber İhtiyar'dan geldi: Ciğer bulundu!

Hastaneye giden aile Nare'ye donör olan kişinin Özkan olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.

Uzak Şehirin 23. bölümünde neler oldu Cihanın zor sınavı

'Gezmeye gidiyorum' diyerek konaktan çıkan Fikriye, tanımadığı biri tarafından sıkıştırıldı. Kaza geçiren Fikriye'nin yardımına tesadüfen olay yerinden geçen Hasan yetişti.

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Saatler süren ameliyatın ardından Nare'den güzel haber geldi ancak Özkan onun kadar şanslı değildi...

Uzak Şehirin 23. bölümünde neler oldu Cihanın zor sınavı

Doktorların Özkan'ın durumunun ağır olduğunu söylemesi Şahin ile Nare arasında yeni bir engel daha koydu.

Cezaevini aradığı anda Alya'ya yakalanan Fikriye, Cihan ile konuşmak istediğini söyledi.

Uzak Şehirin 23. bölümünde neler oldu Cihanın zor sınavı

Fikriye, hep yalnız bıraktığı kızını Cihan'a emanet etti.

Kızımı o tertemiz kalbi ile sana emanet etmek istiyorum

Nare kendine geldiğinde ilk sorduğu donörün kim olduğuydu. 'Özkan' yanıtını alınca sinir krizi geçiren Nare, eşinin sağlık durumunu öğrendiğinde ise vicdan azabı yaşadı.

Uzak Şehirin 23. bölümünde neler oldu Cihanın zor sınavı

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Annesinin sakladığı şeyin peşine düşen Alya, merak ettiği gerçekle tesadüfen yüzleşti.

Aynı dakikalarda Mine ise hastanenin dört bir köşesinde Doktor Uğur'un sakladığı şeyi arıyordu. Dengesini kaybederek düşen Mine, panikle doktorunu aradı.

Uzak Şehirin 23. bölümünde neler oldu Cihanın zor sınavı

Dizinin final sahnesinde;

Annesine ulaşamayan Alya, parçaları birleştirdi ve cezaevinin yolunu tuttu.

Uzak Şehirin 23. bölümünde neler oldu Cihanın zor sınavı

Fikriye ile Halis'in konuşmalarını duyan ve Boran'ın öldürüldüğünü öğrenen Alya, Cihan'ın gelişiyle şoke oldu.

Uzak Şehirin 23. bölümünde neler oldu Cihanın zor sınavı

 

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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