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'Uzak Şehir'in 22. bölümünde neler oldu? İmkansız aşk gerçek oluyor... Alya'dan bir adım daha

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 00:31

Kanal D’nin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan, AyNA Yapım imzalı yeni dizisi Uzak Şehir 22. bölümü ile ekranlardaydı.

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Dizinin önceki bölümünde;

Beklenen gün geldi, Albora Konak'ı Deniz'in sünnet düğününe ev sahipliği yaptı.

Uzak Şehirin 22. bölümünde neler oldu İmkansız aşk gerçek oluyor... Alyadan bir adım daha

Konağa geldiği ilk günden beri yaşadıkları, Cihan'ın yaptıkları ve oğlunun mutluluğu Alya'nın bir karar vermesini sağladı.

Uzak Şehirin 22. bölümünde neler oldu İmkansız aşk gerçek oluyor... Alyadan bir adım daha

İlk kez kendisini Cihan'a bu kadar yakın hisseden Alya, onun elini tuttu. Keyifli anlar Mine'nin beklenmedik ziyareti ile yarım kaldı.

Uzak Şehirin 22. bölümünde neler oldu İmkansız aşk gerçek oluyor... Alyadan bir adım daha

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Dizinin yeni bölümünde;

Alya ile Cihan'ın nikahına davetsiz gelen Mine, bu kez sünnet düğününde yerini aldı. Cihan Deniz'e takısını kendi elleriyle takmak istediğini söyleyen Mine'ye Cihan engel oldu.

Uzak Şehirin 22. bölümünde neler oldu İmkansız aşk gerçek oluyor... Alyadan bir adım daha

Şahin'in Nare ile konuştuğunu gören Fidan, Sadakat'e haber verdi. Bu gelişme yeni bir krizin de fitilini ateşledi.

Nare'nin konakta olmasının faturasını Cihan'a kesen Sadakat'in öfkesinden Alya da nasibini aldı.

Uzak Şehirin 22. bölümünde neler oldu İmkansız aşk gerçek oluyor... Alyadan bir adım daha

Cihan'ın yanında olmak isteyen Alya, gelen teklif karşısında şaşkınlığını gizleyemedi:

Deniz'e çorba yapmıştın, ondan yine yaparsan bana da ayır bir tabak...

Oğluna gelen hediyeleri köydeki çocuklara dağıtmak isteyen Alya'nın keyfi Feyzi'nin gelişiyle kaçtı.

Cihan, Alya'nın annesi hakkında söylenenlere kayıtsız kalmadı. Köy meydanında yaşananlar Sadakat'in de kulağına gitti. Konakta terör estiren Sadakat, Fikriye'nin odasına girdiğinde gördüğü manzara ile şoke oldu.

Uzak Şehirin 22. bölümünde neler oldu İmkansız aşk gerçek oluyor... Alyadan bir adım daha

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Belli etmemeye çalışsa da annesinin sağlığı için endişelenen Alya'ya en büyük destek Cihan'dan geldi.

Uzak Şehirin 22. bölümünde neler oldu İmkansız aşk gerçek oluyor... Alyadan bir adım daha

Nare'den boşanmamaya kararlı olan Özkan, Ecmel'i aradı. Oğlunu Nare'den uzak tutmak isteyen Ecmel, Özkan'ı Demir'e gönderdi. Zerrin olup biteni hem Şahin'e hem de Zerrin'e haber verdi.

Uzak Şehirin 22. bölümünde neler oldu İmkansız aşk gerçek oluyor... Alyadan bir adım daha

Soluğu Demir'in evinde alan Şahin'i durduran Kaya ve Kadir oldu.

Fikriye'nin geçmişini araştıran Cihan, bulduğu ilk fırsatta ona cezaevine girme nedenini sordu:

Adam öldürüp hapse girmişsiniz...

Uzak Şehirin 22. bölümünde neler oldu İmkansız aşk gerçek oluyor... Alyadan bir adım daha

Annesiyle Cihan'ın konuşmalarını duyan Alya, olayın peşini bırakmadı ve her şeyi öğrendi:

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Caroline seni götürene kadar evde sakladım cesedini. Sonra da teslim oldum. Çocukları, karısı varmış. Parayı da onlara verdim. Çok çekmiş zavallı, mahkemede zorlamadı beni. Ben sana iyi bir anne olamadım ama kimse sana el uzatamaz, keser atarım. Bugün olsa yine yaparım. Şimdi de bu hastalıkla günahlarımın bedelini ödüyorum. Nedense hep kadınlar bedel ödüyor...Ama şunu bil ki bu hayatı ben seçmedim. Ne yaşadığını bilmeden yargılamayı seviyor insanlar. Nedense en kolay olanı seçiyor insan...

Zerrin'e kendisini anlatmayı başaraman Demir, on 'hapishanem' dediği eve götürdü...

Bir tek siz mi sevdiniz? Söyle bana 'Evet ben sevmesini bilmiyorum' diyeyim

Uzak Şehirin 22. bölümünde neler oldu İmkansız aşk gerçek oluyor... Alyadan bir adım daha

Cihan, Deniz'e verdiği sözü tuttu ve onları uçurtma şenliğine götürdü.

Nare'nin ortadan kaybolduğunu fark eden Cihan, kardeşini Şahin ile görünce sinirlerine hakim olmakta zorlandı.

Aynı dakikalarda Kaya da Zerrin ile birlikteydi...

Uzak Şehirin 22. bölümünde neler oldu İmkansız aşk gerçek oluyor... Alyadan bir adım daha

Son günlerini kızı ve torunuyla geçirmek isteyen Fikriye, uçurtma şenliğine gitti.

Cihan'ın desteğini hisseden Alya, duygularına engel olamadı ve ona sıkı sıkı sarıldı.

Uzak Şehirin 22. bölümünde neler oldu İmkansız aşk gerçek oluyor... Alyadan bir adım daha

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Uğur'un kaçmasına yardım eden Mine, onu TIR'a bindirmek üzereyken Demir'e yakalandı.

Olanları haber alan Cihan, vakit kaybetmeden Mine'nin verdiği adrese gitti.

Uzak Şehirin 22. bölümünde neler oldu İmkansız aşk gerçek oluyor... Alyadan bir adım daha

Yaşanan arbedeyi fırsat bilerek kaçan Uğur'a araba çarptı ve olay yerinde öldü.

Uzak Şehirin 22. bölümünde neler oldu İmkansız aşk gerçek oluyor... Alyadan bir adım daha

Alya'nın boynundaki kolyeyi gören Fikriye, içinde neden Cihan'ın fotoğrafının yer almadığını sordu...

Cihan ve Alya konuyu geçiştirmeye çalıştırırken, Sadakat duruma müdahale etti:

Onların evliliği zoraki... Oğlum Boran'ım vasiyet etti diye evlendi senin kızınla... Yoksa Cihan'ım abisinin karısını mı sevecek! Yakışır mı!

Uzak Şehirin 22. bölümünde neler oldu İmkansız aşk gerçek oluyor... Alyadan bir adım daha

Sadakat'in sözleri Alya ve Cihan'ı içine düştükleri çaresizlikle bir kez daha yüzleştirdi.

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Halis'in cezaevinde olduğunu öğrenen Fikriye, onu görmeye gitti.

Uzak Şehirin 22. bölümünde neler oldu İmkansız aşk gerçek oluyor... Alyadan bir adım daha

Boran'ın ölümünün ardında Halis'in olduğunu düşünen Fikriye, yıllar sonra onunla yüzleşti.

Cezaevi kapısında annesini bekleyen Alya ise, kendini yeni bir güvensizliğin ortasında buldu.

Uzak Şehirin 22. bölümünde neler oldu İmkansız aşk gerçek oluyor... Alyadan bir adım daha

Beklenen gün geldi, Nare ile Özkan boşanma davası için adliyeye gitti.

Nare evliliğinde sorunlar olduğunu anlatırken, Özkan ise 'Karımı seviyorum, boşanmak istemiyorum' dedi.

Uzak Şehirin 22. bölümünde neler oldu İmkansız aşk gerçek oluyor... Alyadan bir adım daha

Duruşmaya tanık olarak katılan Sadakat, açıklamalarıyla damadına destek verdi.

Sonuç Sadakat'in istediği gibi oldu ve dava mahkeme tarafından reddedildi.

Mahkeme çıkışı ortalık karıştı, sinirlerine hakim olamayan Şahin, Özkan'a saldırdı.

Son anda yetişen Cihan, Şahin'e engel olmaya çalışırken annesi ve Özkan arasında sıkışıp kalan Nare yaşananların bedelini kendisine ödetti...

Uzak Şehirin 22. bölümünde neler oldu İmkansız aşk gerçek oluyor... Alyadan bir adım daha

 

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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