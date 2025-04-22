'Uzak Şehir'in 22. bölümünde neler oldu? İmkansız aşk gerçek oluyor... Alya'dan bir adım daha

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Dizinin önceki bölümünde;

Beklenen gün geldi, Albora Konak'ı Deniz'in sünnet düğününe ev sahipliği yaptı.

Konağa geldiği ilk günden beri yaşadıkları, Cihan'ın yaptıkları ve oğlunun mutluluğu Alya'nın bir karar vermesini sağladı.

İlk kez kendisini Cihan'a bu kadar yakın hisseden Alya, onun elini tuttu. Keyifli anlar Mine'nin beklenmedik ziyareti ile yarım kaldı.

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Dizinin yeni bölümünde;

Alya ile Cihan'ın nikahına davetsiz gelen Mine, bu kez sünnet düğününde yerini aldı. Cihan Deniz'e takısını kendi elleriyle takmak istediğini söyleyen Mine'ye Cihan engel oldu.

Şahin'in Nare ile konuştuğunu gören Fidan, Sadakat'e haber verdi. Bu gelişme yeni bir krizin de fitilini ateşledi.

Nare'nin konakta olmasının faturasını Cihan'a kesen Sadakat'in öfkesinden Alya da nasibini aldı.

Cihan'ın yanında olmak isteyen Alya, gelen teklif karşısında şaşkınlığını gizleyemedi:

Deniz'e çorba yapmıştın, ondan yine yaparsan bana da ayır bir tabak...

Oğluna gelen hediyeleri köydeki çocuklara dağıtmak isteyen Alya'nın keyfi Feyzi'nin gelişiyle kaçtı.

Cihan, Alya'nın annesi hakkında söylenenlere kayıtsız kalmadı. Köy meydanında yaşananlar Sadakat'in de kulağına gitti. Konakta terör estiren Sadakat, Fikriye'nin odasına girdiğinde gördüğü manzara ile şoke oldu.

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Belli etmemeye çalışsa da annesinin sağlığı için endişelenen Alya'ya en büyük destek Cihan'dan geldi.

Nare'den boşanmamaya kararlı olan Özkan, Ecmel'i aradı. Oğlunu Nare'den uzak tutmak isteyen Ecmel, Özkan'ı Demir'e gönderdi. Zerrin olup biteni hem Şahin'e hem de Zerrin'e haber verdi.

Soluğu Demir'in evinde alan Şahin'i durduran Kaya ve Kadir oldu.

Fikriye'nin geçmişini araştıran Cihan, bulduğu ilk fırsatta ona cezaevine girme nedenini sordu:

Adam öldürüp hapse girmişsiniz...

Annesiyle Cihan'ın konuşmalarını duyan Alya, olayın peşini bırakmadı ve her şeyi öğrendi:

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Caroline seni götürene kadar evde sakladım cesedini. Sonra da teslim oldum. Çocukları, karısı varmış. Parayı da onlara verdim. Çok çekmiş zavallı, mahkemede zorlamadı beni. Ben sana iyi bir anne olamadım ama kimse sana el uzatamaz, keser atarım. Bugün olsa yine yaparım. Şimdi de bu hastalıkla günahlarımın bedelini ödüyorum. Nedense hep kadınlar bedel ödüyor...Ama şunu bil ki bu hayatı ben seçmedim. Ne yaşadığını bilmeden yargılamayı seviyor insanlar. Nedense en kolay olanı seçiyor insan...

Zerrin'e kendisini anlatmayı başaraman Demir, on 'hapishanem' dediği eve götürdü...

Bir tek siz mi sevdiniz? Söyle bana 'Evet ben sevmesini bilmiyorum' diyeyim

Cihan, Deniz'e verdiği sözü tuttu ve onları uçurtma şenliğine götürdü.

Nare'nin ortadan kaybolduğunu fark eden Cihan, kardeşini Şahin ile görünce sinirlerine hakim olmakta zorlandı.

Aynı dakikalarda Kaya da Zerrin ile birlikteydi...

Son günlerini kızı ve torunuyla geçirmek isteyen Fikriye, uçurtma şenliğine gitti.

Cihan'ın desteğini hisseden Alya, duygularına engel olamadı ve ona sıkı sıkı sarıldı.

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Uğur'un kaçmasına yardım eden Mine, onu TIR'a bindirmek üzereyken Demir'e yakalandı.

Olanları haber alan Cihan, vakit kaybetmeden Mine'nin verdiği adrese gitti.

Yaşanan arbedeyi fırsat bilerek kaçan Uğur'a araba çarptı ve olay yerinde öldü.

Alya'nın boynundaki kolyeyi gören Fikriye, içinde neden Cihan'ın fotoğrafının yer almadığını sordu...

Cihan ve Alya konuyu geçiştirmeye çalıştırırken, Sadakat duruma müdahale etti:

Onların evliliği zoraki... Oğlum Boran'ım vasiyet etti diye evlendi senin kızınla... Yoksa Cihan'ım abisinin karısını mı sevecek! Yakışır mı!

Sadakat'in sözleri Alya ve Cihan'ı içine düştükleri çaresizlikle bir kez daha yüzleştirdi.

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Halis'in cezaevinde olduğunu öğrenen Fikriye, onu görmeye gitti.

Boran'ın ölümünün ardında Halis'in olduğunu düşünen Fikriye, yıllar sonra onunla yüzleşti.

Cezaevi kapısında annesini bekleyen Alya ise, kendini yeni bir güvensizliğin ortasında buldu.

Beklenen gün geldi, Nare ile Özkan boşanma davası için adliyeye gitti.

Nare evliliğinde sorunlar olduğunu anlatırken, Özkan ise 'Karımı seviyorum, boşanmak istemiyorum' dedi.

Duruşmaya tanık olarak katılan Sadakat, açıklamalarıyla damadına destek verdi.

Sonuç Sadakat'in istediği gibi oldu ve dava mahkeme tarafından reddedildi.

Mahkeme çıkışı ortalık karıştı, sinirlerine hakim olamayan Şahin, Özkan'a saldırdı.

Son anda yetişen Cihan, Şahin'e engel olmaya çalışırken annesi ve Özkan arasında sıkışıp kalan Nare yaşananların bedelini kendisine ödetti...