'Uzak Şehir'in 21. bölümünde neler oldu? İlk adım Alya'dan! Cihan'ın elini tuttu!

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Dizinin önceki bölümünde;

Alya, Cihan'ın da ısrarı ile annesini odasında ziyaret etti. Konaktan gelen telefon herkesi alt üst etti.

Cihan koş torunum yok!

Alya'yı da alıp konağa dönen Cihan, her yerde Deniz'i aramaya başladı.

Uğur'u annesinin mezarında dua ederken bulan Kadir ve İhtiyar, onu Cihan'ın söylediği mağaraya götürdüler.

Uğur'un Ecmel'e hiçbir şey anlatmadığından emin olan Cihan, Deniz'den kalan bir iz ararken, küçük çocuğun odasında gördüğü havuç onlara fikir verdi.

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Sonunda Deniz'i bulan Alya ve Cihan, küçük çocuğun nehre düşmesiyle büyük bir şok yaşadılar.

Önce Cihan, ardından da Kaya minik Deniz'i kurtarmak için nehre atladı. Aylardır bulduğu her kozu Alya'ya karşı kullanan Sadakat ise bu kez gelininin çaresizliğini gördü ve onu sarıp sarmaladı.

Dizinin yeni bölümünde;

Sudan ilk çıkan Kaya oldu, ardından da Cihan kucağında Deniz ile Alya'nın yanına geldi.

Cihan ve Alya, Deniz'i kontrol için hastaneye götürdüler. Deniz muayene olurken, Alya Cihan'a geç kalmış teşekkürünü etti.

Teşekkür etme... Ben her ne kadar onun babası olmasam da o benim oğlum... Ben ona da sana da bir şey olmasına izin vermem. Söz verdim ya sana...

Deniz'in onu kurtaran amcasına artık 'Baba' diye hitap etmeye karar vermesi Alya ile Cihan’ın duygularının da karışmasına neden oldu.

Deniz geceyi bir yanında annesi bir yanında da kendi seçtiği babası ile geçirdi.

Mide bulantıları artan Mine, Fikriye'nin söyledikleri ile kafası karışınca doktora gitti ve çok geçmeden hamile olduğunu öğrendi.

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Zerrin'i doğum günü için dışarı çıkaran Demir, onu Kaya'nın olduğu mekana götürdü.

Sevdiği kız ile Demir'i karşısında el ele gören Kaya'ya Kadir engel oldu.

Gördüklerine daha fazla kayıtsız kalamayan Kaya, öfkeyle ayağa kalktı. Kaya'nın zarar görmesine engel olmak isteyen Zerrin, Demir'e sıkı sıkı sarılarak onu kendinden uzaklaştırdı.

Demir’in yaptıklarına artık dayanamayan Zerrin, içinde büyüttüğü kinle Demir’den öcünü almak için onu bıçakladı.

Nadim, oğluna yapılanın intikamını almak isterken, Demir babasının Zerrin'e zarar vermesine engel oldu.

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Deniz kahvaltı masasının ortasına bombayı bıraktı, gece annesi ve babasıyla uyuduğunu söyledi.

Sadakat, Uğur'un ipini çekmesi için Cihan'a talimat verdi.

Tedavisi tamamlanan Fikriye, hastaneden çıktı. Annesinin tedaviyi reddettiğini öğrenen Alya, Cihan'ın da desteği ile ona yardım elini uzattı. Alya, Fikriye'yi otele yerleştirmeyi düşünürken Cihan ise konağa gelmesinin daha doğru olacağını söyledi.

Fikriye'yi konakta gören Sadakat sinir krizi geçirirken, ortalığı sakinleştirmek Cihan'a düştü.

Mine'nin söylediklerini uzun uzun düşünen Fikriye, Alya'ya Boran'ın nasıl öldüğünü sordu. Anne kızın konuşması Deniz'in gelişiyle bölünürken, Alya Fikriye'yi oğlundan uzak durması konusunda uyardı.

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Torununu Fikriye'nin yanında gören Sadakat bir kez daha öfkesine yenildi. Alya, defalarca uyardığı kayınvalidesinden intikamını Deniz ile Fikriye'yi tanıştırarak aldı.

Boşanma davasının detaylarını konuşmak için Nare'yi ofisine çağıran Erol'un ondan tek bir isteği vardı: Duygularına hakim olması!

Şahin'den bir türlü vazgeçemeyen Nare, abisi ile konuştu.

Şahin, Albora'nın başına geçmek istiyor. Biz karşı karşıya geldiğimizde sen ne yapacaksın Nare? Şahin'i seçersen sevdadandır derim ama onun yanında olduğun zaman seni koruyup kollayamam

Deniz'in odasında gördüğü fotoğraflardan sonra parçaları birleştiren Fikriye, Boran'ın öldürüldüğünden emin oldu...

Uğur'un saklandığı yeri öğrenen Sadakat, vakit kaybetmeden Hasan'ın verdiği adrese gitti. Sadakat ile Hasan'ın konuşmasına tesadüfen şahit olan Fikriye, duyduklarını Alya'ya haber verdi.

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Kadın az önce birini boğazlamaya gitti... Karalar'da bir mağaraymış, öyle dedi...

Cihan'a ulaşamayan Alya, Sadakat'i durdurmak için harekete geçti. Nare ise abisine ulaşmanın bir yolunu bulup, olanları haber verdi.

Alya, olacakları engellemeye çalışırken bir anlık karışıklıktan faydalanan Uğur, Sadakat'i rehin aldı.

İki kadının yardımına Cihan yetişti, Uğur ise kaçmayı başardı.

Aralarındaki mesafeyi azaltmayı başarana Cihan ile Alya'nın keyfi Mine'nin telefonu ile kaçtı. Alya'nın yanında telefonu açan Cihan, eski sevgilisini bir daha aramaması konusunda uyardı.

Albora Köyü toplu sünnet için hazırlanmaya başladı. Törene günler kala torununun da henüz sünnet olmadığını öğrenen Sadakat, büyük bir düğün organize etmeye karar verdi.

Bir bahane bulup Alya ile birlikte konaktan çıkan Nare, Özkan'ın kendisini takip ettiğinden habersiz Şahin ile buluşmaya gitti.

Nare ve Şahin'in romantik anları Sadakat'in gelişiyle sona erdi.

Bir tarafta Özkan ve annesi, diğer tarafta ise Şahin... Arada kalan Nare yıllardır vazgeçemediği aşkını seçti.

Fikriye, tedaviye başladı. Alya, kemoterapi alan annesini yalnız bırakmadı.

Sadakat, Cihan'ı arayıp Şahin'in Nare'yi kaçırdığını haber verdi. Aynı dakikalarda Şahin, Nare'yi konağa götürmüş annesinin karşısına çıkarmıştı...

Cihan, Şahin'in konağına gitti onunla konuşup Nare'yi eve götürmeye ikna etti.

Dizinin final sahnesinde;

Beklenen gün geldi, Albora Konak'ı Deniz'in sünnet düğününe ev sahipliği yaptı.

Konağa geldiği ilk günden beri yaşadıkları, Cihan'ın yaptıkları ve oğlunun mutluluğu Alya'nın bir karar vermesini sağladı.

İlk kez kendisini Cihan'a bu kadar yakın hisseden Alya, onun elini tuttu. Keyifli anlar Mine'nin beklenmedik ziyareti ile yarım kaldı.