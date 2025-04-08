Uzak Şehir'in 20. bölümünde neler oldu? Her şeyi tek tek anlattı... İşte Alya'nın hikayesi

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Dizinin önceki bölümünde;

Mine, Meryem, Ecmel... Öğrendiği şeyleri daha fazla kaldıramayan Alya, oğlunu da yanına alarak konaktan ayrıldı. Yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Alya, kaza yaptı.

İkilinin yardımına koşan Cihan'dı... Hem Alya'nın hem de Cihan'ın iyi olduğunu gören Cihan derin bir nefes aldı.

Oğlunu tehlikeye attığını düşünen ve vicdan azabı çeken Alya, Cihan'a sıkı sıkı sarıldı.

Alya'nın yaşadığı şoklar bununla da kalmadı. Konağa döndüğünde Sadakat'in yanındaki kadını gören Alya, gözyaşlarını tutamadı.

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Davetsiz misafirin kimliğini açıklamak ise Sadakat'e düştü:

Bu kadın karının anası

Dizinin yeni bölümünde;

Fikriye'nin zamansız gelişi Alya'yı geçmiş travmaları ile yüzleştirdi. Cihan'ın ilk hamlesi Fikriye'yi konaktan göndermek ve bir otele yerleştirmek oldu.

Alya'nın yıkılışını görmek Cihan'ı alt üst etti.

Daha fazla dayanamayan Alya, öz annesinin ona yaşattıklarını Cihan'a anlattı.

Pavyonda çalışıyordu... Her akşam tuhaf tuhaf adamları eve getiriyordu... Çok yalvardım, 'bu adamları eve getirme' dedim. Dinlemedi. Yıllarca böyle yaşadım. 'Bırak bu işi yapma ben çalışırım' dedim. Dinlemedi. Saçma sapan herifleri getirmeye de devam etti. Ben öyle kalmadım ki, büyüdüm... Genç kız oldum. Sonra o pis pis adamların ilgisini çekmeye başladım. Bir gün çok korktum. Duramadım kaçtım evden. Cansu'ya gittim. Açtı kapıyı, ailesi de öyle. Bana kucak açtılar. Yardım ettiler. O kadın ben neden kaçtım o kadar iyi biliyordu ki, hiçbir şey yapmadı biliyor musun? Hayatına devam etti. Sonra Caroline sormuş. 'Ne bu hali' diye... Görüştük. O kadar güzel konuştu ki, nefes gibi geldi. 'Benim bir çocuğum yok, gel benim çocuğum ol. Ben seni evlat edinmek istiyorum' dedi. Caroline'in beni istediğini öğrenince karşılığında 300 bin Euro istedi. Beni sattı...Babamı hiç bilmiyorum... Görmedim. O da bilmiyor. Doğurmuş işte, kimden yaptığını bilmiyor.

Alya'yı soluksuz dinleyen Cihan, her sözü ile moral verdi.

Sen bu kapıdan içeri girdiğin andan beri seni inceledim, yaşadım... 'Anka'sın sen. Sana o kolyeyi boşuna almadım. Ne yaşamış olursan ol, ne yapar eder küllerinden doğmayı başarırsın.

Sadakat ile Alya'nın ilk yüzleşmesi beklendiği kadar sert oldu. Duruma müdahale eden Cihan, annesini uyardı. Sadakat'in art arda söylediği sözler Cihan'ı çılgına çevirdi.

Kaya ile Zerrin'in ayrı düşmesine dayanamayan Şahin, onları bir araya getirdi.

Cihan, Fikriye'yi kaldığı otelde ziyaret etti. Alya’nın acısını Fikriye’yi göndererek dindireceğini düşünen Cihan, ona gidiş biletini uzattı.

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Fikriye ise geliş amacını Cihan’a söylerken, artık buralardan kolay kolay gidemeyeceğinin de sinyalini de verdi.

Ölüm kapıya dayandı damat, çantamdaki şekerleri kızımla paylaşmam lazım... Gidemem!

Kaya'dan Nare'nin boşanma davası açtığını öğrenen Şahin, büyük aşkını arayıp buluşmak istediğini söyledi.

Nare, imkansız aşkı için bir kez daha annesini karşısına alırken, bu sefer Şahin de onu bu yolda yalnız bırakmadı.

Dört bir yanda Uğur'u arayan Kadir ve İhtiyar sonunda amaçlarına ulaştı.

Alya ile konuşmanın bir yolunu bulan Uğur, ona kendisiyle Kanada'ya gelmesi karşılığında bildiklerini kimseye anlatmayacağını söyledi.

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Uğur'un planını anlamaya çalışan Cihan, Alya'dan olayın iç yüzünü öğrendi:

Onunla Kanada'ya gitmezsem bildiklerini Ecmel'e anlatacakmış

Cihan'ın Fikriye'yi gönderme çabalarının sonuçsuz kaldığını öğrenen Alya, annesi ile yüzleşmeye gitti.

Alya annesine 'Beni sattın' derken, Fikriye ise 'seni kurtardım' diyerek kendini savundu.

Otel odasında baygın bulunan Fikriye, ambulansla Alya'nın olduğu hastaneye kaldırıldı. Sedye üzerinde yatan annesini gören Alya, onun 3. evre akciğer kanseri olduğunu öğrendi.

Deniz'in annesini aradığını anacak ona ulaşamadığını öğrenen Cihan, panikle hastaneye gitti. Alya, beklemediği anda karşısında gördüğü Cihan'a annesinin hasta olduğunu söyledi.

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Alya, Cihan'ın da ısrarı ile annesini odasında ziyaret etti. Konaktan gelen telefon herkesi alt üst etti.

Cihan koş torunum yok

Alya'yı da alıp konağa dönen Cihan, her yerde Deniz'i aramaya başladı.

Uğur'u annesinin mezarında dua ederken bulan Kadir ve İhtiyar, onu Cihan'ın söylediği mağaraya götürdüler.

Uğur'un Ecmel'e hiçbir şey anlatmadığından emin olan Cihan, Deniz'den kalan bir iz ararken, küçük çocuğun odasında gördüğü havuç onlara fikir verdi.

Dizinin final sahnesinde;

Sonunda Deniz'i bulan Alya ve Cihan, küçük çocuğun nehre düşmesiyle büyük bir şok yaşadılar.

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Önce Cihan, ardından da Kaya minik Deniz'i kurtarmak için nehre atladı. Aylardır bulduğu her kozu Alya'ya karşı kullanan Sadakat ise bu kez gelininin çaresizliğini gördü ve onu sarıp sarmaladı.