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Dizinin Ã¶nceki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Boran iÃ§in okutulacak mevlidi fÄ±rsat bilen Alya, oÄŸlunu da alÄ±p konaktan Ã§Ä±kmak Ã¼zereyken Cihan durumu fark etti.

YanÄ±na Åžahin ve Kaya'yÄ± alarak Alya'nÄ±n bindiÄŸi otomobili takip eden Cihan, yeÄŸenini araÃ§tan indirip eve gÃ¶nderdi.

OÄŸlunu kaybedeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nen Alya, Ã§antasÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± silahla Cihan'Ä± vurdu.

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Cihan'Ä± kanlar iÃ§inde gÃ¶ren Alya, panikle konaÄŸa geri dÃ¶ndÃ¼. Alya'nÄ±n hastaneye gitme teklifini reddeden Cihan, kardeÅŸlerinden doktor Murat'Ä± aramalarÄ±nÄ± istedi.

Cihanâ€™Ä±n, Alya tarafÄ±ndan vurulmuÅŸ olmasÄ± Sadakat iÃ§in affÄ± olmayan bir durum olduÄŸu gibi, torunu Cihan Denizâ€™i annesinden ayÄ±rabilmesi adÄ±na da Ã¶nemli bir kozdu. OÄŸlunun canÄ±na kasteden Alya'yÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶ren Sadakat, gelinine tokat attÄ±.

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Murat'Ä±n konaÄŸa gelemeyeceÄŸini Ã¶ÄŸrenen Alya, duruma mÃ¼dahale ederek doktor olduÄŸunu ve bazÄ± malzemelere ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu sÃ¶yledi.

Sadakat'in bÃ¼tÃ¼n itirazlarÄ±na raÄŸmen Alya, Cihan'Ä±n vÃ¼cudundaki kurÅŸunu Ã§Ä±kardÄ±.

OdasÄ±na gitmek iÃ§in Cihan'Ä±n yanÄ±ndan ayrÄ±lan Alya, oÄŸlu Deniz'in nerede olduÄŸunu sordu. Bir kez daha Sadakat Albora'nÄ±n sert duvarlarÄ±na Ã§arpan Alya, kayÄ±nvalidesinin tehdidi ile kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

Alya'ya yardÄ±m eli Nare'den uzandÄ±.

BÃ¼tÃ¼n gece Ä°zzet'e ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan Alya, yakÄ±n arkadaÅŸÄ±nÄ±n Albora Ailesi tarafÄ±ndan mayÄ±nlÄ± arazide alÄ±konulduÄŸunu Ã¶ÄŸrenince hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ÅŸoklarÄ±ndan birini yaÅŸadÄ±.

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Ä°zzet ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in gittiÄŸi otelde Nare'nin Ã–zkan ile karÅŸÄ±laÅŸan Alya, kocasÄ±yla ilgili gerÃ§eÄŸi tesadÃ¼fen Ã¶ÄŸrendi.

Boran, Süleyman Baybars'Ä± öldürdü sonra da kaçÄ±p gitti zaten...

KocasÄ±nÄ±n mezarÄ±na giden Alya, Ã¶ÄŸrendiÄŸi sÄ±rrÄ±n altÄ±nda ezilirken gerÃ§ekleri bir kez de Cihan'dan dinlemek istedi.

Cihan, yÄ±llar Ã¶nce yaÅŸanan tÃ¼m olaylarÄ± bir Ã§Ä±rpÄ±da Alya'ya anlattÄ±.

Zerrin'e olan aÅŸkÄ±nÄ± dizginleyemeyen Kaya, sevdiÄŸi kÄ±zÄ± almak iÃ§in okul Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na gitti. Kaya ile bir sonunun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen Zerrin, her zaman ki gibi onu reddetti.

Kaya'nÄ±n ise ondan vazgeÃ§meye niyeti yoktu...

Bizim sonumuz Åžahin ve Nare gibi olmayacak!

Cihan ile birlikte konaÄŸa dÃ¶nen Alya, bir kez daha kayÄ±nvalidesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

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OÄŸlunu da alarak Mardin'den gideceÄŸini sÃ¶yleyen Alya, Ã¶ÄŸrendiÄŸi gerÃ§ekleri Sadakat'in yÃ¼zÃ¼ne vurdu.

OÄŸlum burada kalÄ±rsa babasÄ±nÄ±n katil olduÄŸunu öÄŸrenecek

Kanada'ya dÃ¶nmek iÃ§in tÃ¼m hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapan Ä°zzet, son dakikada karar deÄŸiÅŸtirdi ve geliÅŸmeleri Alya ile paylaÅŸtÄ±.

Alya, dostu bildiÄŸi Ä°zzet'in Demir ile iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±ndan habersiz evine dÃ¶nmenin hayallerini kurmaya baÅŸladÄ±.

Alboralar'a ait tÄ±rÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± haberi, konakta bomba etkisi yarattÄ±.

Cihan, Kaya ve Åžahin'i de yanÄ±na alarak olay yerine giderken; bu durum Alya iÃ§in bulunmaz bir fÄ±rsattÄ±...

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Nare'nin yardÄ±m ettiÄŸi Alya, Deniz ile birlikte konaktan Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸardÄ±.

Ä°zzet ile buluÅŸacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen Alya, Demir'i karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼nce ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. AynÄ± dakikalarda Alboralar ise yaralanan ÅŸofÃ¶rlerine ulaÅŸmanÄ±n peÅŸindeydi...

Annesi ile birlikte Demir'i atlatmayÄ± baÅŸaran Deniz, Cihan'Ä±n verdiÄŸi telefonla amcasÄ±nÄ± aradÄ± ve yardÄ±m istedi.

Cihan, yeÄŸeninin telefonuna yÃ¼klediÄŸi takip programÄ± sayesinde kÄ±sa sÃ¼rede Deniz'e ulaÅŸtÄ±.

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Alya'nÄ±n Demir tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Cihan, Deniz'i Kaya ile konaÄŸa gÃ¶nderdikten sonra ezeli dÃ¼ÅŸmanÄ±nÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Demir ile Cihan'Ä±n yÃ¼zleÅŸmesi yeni sÄ±rlarÄ± da aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kardÄ±.

Dizinin final sahnesinde;

Demir'in bir anlÄ±k dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan faydalanan Cihan, Alya'yÄ± kurtardÄ± ve konaÄŸa gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Ä°kinci kez torununu kaybetme tehlikesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Sadakat, gelininin bir ÅŸatla konakta kalabileceÄŸini sÃ¶yledi:

Evlenceksin... Ancak Cihan ile evlenirsen bu konakta kalmana izin veririm!

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KÄ°M KÄ°MDÄ°R?

Mardin sÄ±nÄ±rÄ±nda genisÌ§ topraklara sahip Albora Ailesiâ€™nin reisi. DuygularÄ±nÄ± aklÄ±n oÌˆnuÌˆne koymayan, sogÌ†ukkanlÄ±, oÌˆngoÌˆruÌˆsuÌˆ ve muhakeme yetenegÌ†i yuÌˆksek, muÌˆcadeleci bir adam.

Boran Alboraâ€™nÄ±n dul esÌ§i. Cihan Denizâ€™in annesi. BatÄ± degÌ†erleriyle yasÌ§am suÌˆren bir kadÄ±n. SagÌ†duyu sahibi, direncÌ§li, kararlarÄ±nda Ä±srarcÄ±, oÌˆzguÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆne duÌˆsÌ§kuÌˆn.

Azem Alboraâ€™nÄ±n karÄ±sÄ±. Boran, Cihan, Nare ve Kayaâ€™nÄ±n annesi. Geleneklerine sÄ±kÄ± sÄ±kÄ± bagÌ†lÄ±. DegÌ†isÌ§en duÌˆnyanÄ±n kurallarÄ±nÄ± yok sayÄ±yor. Ona goÌˆre; bulundugÌ†u topraklarda kendi oÌˆrf ve adetlerinin dÄ±sÌ§Ä±na cÌ§Ä±kÄ±lÄ±rsa, yasÌ§ama sÌ§anslarÄ± yok, kurda kuzu olunur. O yuÌˆzden kurallarÄ±nda katÄ± ve uygulama konusunda gerektigÌ†inde fazlasÄ±yla acÄ±masÄ±z.

Alya ve Boranâ€™Ä±n ogÌ†lu. CÌ§ok sevdigÌ†i babasÄ±nÄ±n kaybÄ±yla dogÌ†up buÌˆyuÌˆduÌˆgÌ†uÌˆ yerden geldigÌ†i Mardin topraklarÄ±, onun icÌ§in teselli kaynagÌ†Ä± olmasÄ±yla birlikte sanki masallar diyarÄ±. AyrÄ±ca genisÌ§ aile icÌ§inde kendini guÌˆvende hissettigÌ†i bir kale gibi konak. IÌ‡doluÌˆ de Cihan Albora.

Azemâ€™in kardesÌ§i. Fidanâ€™Ä±n kocasÄ±. SÌ§ahin ve Zerrinâ€™in babasÄ±. HÄ±rslÄ± bir adam. GuÌˆcÌ§ ve iktidarÄ± seviyor. ZayÄ±fÄ±n degÌ†il, guÌˆcÌ§luÌˆnuÌˆn yanÄ±nda olmak, amaca giden her yol muÌˆbah duÌˆsturunda.

Ecmel Albora ve Fidan Alboraâ€™nÄ±n ogÌ†lu. Cihan, Kaya ve Nareâ€™nin amcaogÌ†lu. SÌ§ahin, amca cÌ§ocuklarÄ± ile birlikte buÌˆyuÌˆmuÌˆsÌ§. Boranâ€™Ä±, Cihanâ€™Ä±, Kayaâ€™yÄ± kardesÌ§inden ayrÄ± bilmiyor. Ama Nareâ€™ye asÌ§Ä±k... Hep asÌ§Ä±ktÄ±, o evlense bile hala asÌ§Ä±k... Kendi ailesi ile amcasÄ±nÄ±n ailesi arasÄ±nda yasÌ§adÄ±gÌ†Ä± ikilem onu hep zorluyor.

Albora Ailesiâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸmanÄ±, Nadim Baybarsâ€™Ä±n oÄŸlu, sert ve hÄ±rÃ§Ä±n bir mizaca sahip bir adam. GÃ¼nÃ¼ gÃ¼nÃ¼ne benzemez ve aklÄ±yla hareket etmesini bilmez. Cihanâ€™a karÅŸÄ± ise geÃ§miÅŸten gelen bir nefreti var, bu nefret onun iÃ§in takÄ±ntÄ± haline gelmiÅŸ.

Azem ve Sadakatâ€™in kÄ±zÄ±. Boran, Kaya ve Cihanâ€™Ä±n kÄ±z kardesÌ§i. Alboraâ€™nÄ±n sert ruÌˆzgarÄ±nda savrulan bir yaprak sanki Nare. Duygusal yapÄ±sÄ±nÄ± korumaya cÌ§alÄ±sÌ§Ä±rken yedigÌ†i darbelerden koza oÌˆrmuÌˆsÌ§ kendine. Korunmaya cÌ§abalÄ±yor.

Azem ve Sadakatâ€™in en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±, Boran, Cihan ve Nareâ€™nin kardeÅŸidir. BabasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ergenlikte karÅŸÄ±layan Kaya, ailenin en hÄ±rÃ§Ä±n, en deli dolu bireyidir. Kaya, sevdikleri iÃ§in daÄŸlarÄ± devirecek ama nefret ettiklerinin de azraili olacak karakterde bir adamdÄ±r.

Ecmel ve Fidanâ€™Ä±n kÄ±zÄ±, Åžahinâ€™in kÄ±z kardeÅŸidir. Åžahin gibi iki aile arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n ortasÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu arada kalmÄ±ÅŸlÄ±k onu Ã§ok hÄ±rÃ§Ä±nlaÅŸtÄ±rÄ±r ve olmadÄ±k kararlar almasÄ±na sebep olur.

Baybarslar ailesinin baÅŸÄ±, Demir Baybarsâ€™Ä±n babasÄ±dÄ±r. Baybarslar yÃ¶rede kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k yapan bir ailedir. Alboralarâ€™la aralarÄ±nda yÄ±llardÄ±r sÃ¼re gelen bir kan davasÄ± vardÄ±r. OÄŸlu Nadimâ€™e aile iÃ§inde sorumluluk verse de hiÃ§bir zaman ona gÃ¼veni tam olmamÄ±ÅŸtÄ±r.

Ecmel Alboraâ€™nÄ±n eÅŸi, Åžahin ve Zerrinâ€™in annesidir. YÃ¶renin varlÄ±klÄ± bir ailesinden gelmektedir. Ecmelâ€™in hapse girmesinden o da Sadakat ve Cihanâ€™Ä± sorumlu tutmaktadÄ±r. Bu yÃ¼zden Åžahinâ€™in Cihanâ€™larÄ±n yanÄ±nda olmasÄ±ndan hiÃ§ memnun deÄŸildir.

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