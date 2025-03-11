Uzak Şehir'in 17. bölümünde neler oldu? Aşkını ilan etti, sosyal medya yıkıldı: Karımı seviyorum... Boşanmak istemiyorum!

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Dizinin önceki bölümünde;

Kendisini Mine ile Cihan arasında bir engel olarak görmeye başlayan Alya, sonunda kararını verdi.

ikiliyi olduğu konuma çağıran Alya, Mine'nin huzurunda Cihan'a anlaşmalı boşanma protokolünü uzattı:

Ben imzaladım Cihan... Sen de imzala ve bitsin...

Alya'nın isteğini yerine getiren Cihan, 'Okumama gerek yok' diyerek imzayı attı...

Dizinin yeni bölümünde;

Alya belli etmese de Cihan'ın imzayı atması ona büyük hayal kırıklığı yaşattı. İkili, mekan çıkışı şiddetli bir tartışma yaşarken Cihan, Alya'ya ondan boşanmayacağını söyledi.

Cihan'a bu evliliğin bitmesi konusunda baskı yapan Alya, sonunda "O zaman annenin teklifini kabul ederim" diyerek Cihan'ı bilmediği bir gerçekle yüzleştirdi.

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Alya'nın kararlılığını gören Cihan, Erol'dan hiçbir avukatın davayı kabul etmemesi konusunda elinden geleni yapmasını istedi.

Cihan'ı arayan Mine; Alya'ya boşanma konusunda baskı yapmadığını anlatmaya çalışırken aldığı 'boşanmayacağım' yanıtı onu yerle bir etti.

Abisinin cezaevine olmasından kendini suçlayan Zerrin, Demir'in teklifini uzun uzun düşündü.

Konağa döner dönmez Alya'ya yaptığı teklifin hesabını annesinden soran Cihan, restini çekti.

Eğer karışırsan pasaportları kendi elimde gider Alya'ya veririm ve oğlunu da alıp gitmesine müsaade ederim

Alya'nın boşanma kararı almasını fırsat bilen Sadakat, ona kararından vazgeçmemesini söyledi.

Alya ile Cihan'ın birbirlerine karşı bir şeyler hissettiğini düşünen Nare, bu fikrini yengesine de söyledi. Alya ise Nare'nin söylediklerini inkar etti.

Kocası ile oğlunu ziyaret etmek için cezaevine giden Fidan, onlara Demir'in Zerrin'e yaptığı tekliften bahsetti.

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Mine'yi evinde ziyaret eden Cihan, ona ilişkilerini bitirmeleri gerektiğini söyledi.

Alya haklıydı... Ben sana haksızlık ettim, özür dilerim...

Mine'nin gözyaşlarına aldırış etmeyen Cihan, 6 yıllık sevgilisini terk etti.

Hastanede Alya ile konuşmanın fırsatını kollayan Mine, sonunda amacına ulaştı. Alya'ya kendisini Cihan ile arasında engel gibi hissettiren Mine, ona avukat bulma konusunda yardımcı olmayı teklif etti.

Kaya'dan Alya'nın nöbete kaldığını öğrenen Cihan, soluğu hastanede aldı. Uğur ile Alya'yı baş başa görünce çıldıran Cihan, öfkesini doktordan çıkardı.

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Alya'yı kolundan tuttuğu gibi konağa götüren Cihan, büyük bir kavganın da fitilini ateşledi. Cihan, eline geçirdiği her şeyi kırıp döken ve odayı birbirine katan Alya'yı güçlükle sakinleştirdi.

Ben tehdit etmem, pişman ederim Alya! Bu herif ayağını denk alacak...

Abisini cezaevinde ziyaret eden Zerrin, ona Demir'in teklifinden bahsetti. Kardeşinin yanlış bir karar vermesini istemeyen Şahin, ona engel olmaya çalıştı.

Bu çabaları karşılıksız kalan Şahin, Nare'yi arayarak ondan yardım istedi.

Babamlar Zerrin'i Demir ile evlendirmeye çalışıyorlar... Bir şeyler saklıyorlar hissediyorum. Zorla evlendirmeye çalışıyorlarsa vazgeçir onu... Bunu senen başka kimse yapamaz... Bizi anlat ona Nare. Kendini anlat... Sevmediğin biriyle evlenmenin ne demek olduğunu anlat Zerrin'e...

Çıkışta Zerrin'i karşılayan Demir, teklifini yineledi.

Alya, Uğur'un bulduğu avukat ile görüştü. Vekaletini veren Alya, 'kocanız sizi aldatıyor mu?' sorusunu yanıtsız bıraktı...

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Cihan, Alya ve avukatını ofisinde karşıları ancak bu görüşme tatsız bitti.

Boşanmayı kabul etmiyorum, boşanmayacağım

Alya'nın Mine ile olan ilişkisini mahkemede anlatacağını söylemesi de Cihan'ı ikna etmeye yetmedi...

Alya hiçbir zaman kolay bir kadın olmadı, hep zordu...

Şahin'in isteğini yerine getiren Nare, Zerrin ile buluştu ve ona Demir ile evlenmekten vazgeçmesini söyledi.

Demir'in elinde Şahin'i kurtaracak görüntülerin olduğunu anlatan Zerrin, bu evliliğe mecbur olduğundan bahsetti.

Zerrin ile konuşurken Fidan'a yakalanan Nare, yengesine yerini söyleyen kişinin annesi olduğunu öğrenince soluğu konakta aldı.

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Son kararını veren Zerrin, Demir'e Kaya ile birlikte olduklarını söyledi. Bu durumun kendisi için önemsiz olduğunu söyleyen Demir, nikah için hazırlıklara başladı.

Cihan bulduğu her fırsatta Alya'yı kararından vazgeçirmeye çalışırken; Ümmü, Pakize, İhtiyar ve Muzaffer de Alya ile konuştular.

Yıkmayın yuvanızı Alya Hanım... Bırakmayın Cihan'ımızı...





Dizinin final sahnesinde;

Mahkeme günü geldi çattı, Alya ve Cihan duruşma salonunda karşı karşıyaydı...

Alya, boşanma kararında ısrarlı olduğunu söylerken; Cihan bu karara karşı çıktı.

Duruşma salonuna gelen Uğur'un tanıklığı davayı zor bir duruma soktu. Uğur'un "Cihan Bey, eşine şiddet uyguluyordu" sözleri, Alya tarafından yalanladı.

Söz hakkı kendisine verilen Cihan ise sonunda aşkını ilan etti:

Eşim ile aramızda kültürel farklılıklar olduğunu kabul ediyorum. Şunu söylemeliyim ki, biz çok kısa bir süre önce evlendik. Ben eşimi evlendikten sonra tanıdım. O da beni evlendikten sonra tanıdı. Onun kocası olmak, eşi olmak benim için büyük bir gurur. Benim korumacı bir yapım var ve ne şekilde göstereceğimi bilmediğim bir sevgi anlayışım var. Onu bazen istemeden incitiyorum. Bu hatalarımı onarmak için benim zamana ihtiyacım var. Uzun lafın kısası ben eşimden boşanmak istemiyorum. Çünkü ona çok saygı duyuyorum ve onu seviyorum...

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Cihan Albora'nın mahkeme salonunda Alya'ya aşkını ilan ettiği sahne sosyal medyayı salladı. Uzak Şehir etiketi ile yüz bine yakın tweet atıldı.