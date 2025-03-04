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Dizinin Ã¶nceki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Hastanenin daveti geldi Ã§attÄ±, Alya'ya gecede Cihan eÅŸlik etti.

Alya kÄ±yafeti, konuÅŸmasÄ±, tavÄ±rlarÄ± ile Cihan'Ä± bÃ¼yÃ¼lerken; gÃ¼zel baÅŸlayan gece kÃ¶tÃ¼ bitti.

AlkolÃ¼n dozunu fazla kaÃ§Ä±ran Mine, Cihan'a aÅŸkÄ±nÄ± ilan ederken Alya'ya yakalandÄ±...

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Daha birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Cihan'Ä±n aÄŸzÄ±ndan 'Mine ile iliÅŸkim yok' cÃ¼mlesini duyan Alya, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ manzaranÄ±n ardÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±.

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Alya, istese de geceye devam edemedi, fÄ±rsatÄ±nÄ± bulduÄŸu anda da Kadir'in arabasÄ±nÄ± alarak konaÄŸa doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.

Alya'nÄ±n peÅŸinden giden Cihan, onu durdurmanÄ±n bir yolunu buldu.

Sen bana ne yaÅŸatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda mÄ±sÄ±n?

Cihan, sonunda dÃ¶kÃ¼ldÃ¼... Alya'ya sakladÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeyi bir Ã§Ä±rpÄ±da anlattÄ±.

6 yÄ±ldÄ±r Mine ile birlikte olduÄŸunu sÃ¶yleyen Cihan, evlendikten sonra bu iliÅŸkiye devam etmenin saygÄ±sÄ±zlÄ±k olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nden ve ayrÄ±lÄ±k kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±ndan bahsetti.

Alya hikayeyi dinleyince kendisinden daha Ã§ok, Mine'ye Ã¼zÃ¼ldÃ¼:

Sen nasÄ±l incittin bu kadÄ±nÄ±, hiçbir anlamÄ± olmayan bir evlilik için...

Alya ve Cihan arasÄ±ndaki gerilim konakta da devam etti.

Geceyi oÄŸlunun odasÄ±nda geÃ§iren Alya, Cihan'Ä±n geliÅŸi ile uyandÄ±.

Yemekte olup bitenleri uzaktan izleyen UÄŸur, iÅŸin iÃ§ yÃ¼zÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Mine'yi odasÄ±nda ziyaret etti.

Alya ile Cihan arasÄ±ndaki evliliÄŸin formalite olduÄŸunu sÃ¶yleyen Mine, Cihan ile yÄ±llardÄ±r devam eden bir iliÅŸkisi olduÄŸunu anlattÄ±.

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OÄŸlu ile gerilimi arasÄ±ndaki fÄ±rsat bilen Sadakat, Alya'ya boÅŸanmasÄ± konusunda baskÄ± yaptÄ±.

Cihan'dan hemen boÅŸan, konakta kalmaya devam et... AramÄ±zdaki husumete son veririm. BoÅŸanÄ±nca özgür de kalÄ±rsÄ±n hem... Konak kurallarÄ±na uyarsan sana bulaÅŸmam. Teklifimi bir düÅŸün...

Kaya iÃ§in endiÅŸelenen Nare, haber almak iÃ§in abisini aradÄ±. Cihan'Ä±n sesinden bir ÅŸeylerin ters gittiÄŸini fark eden Nare, Alya'nÄ±n Cihan ile Mine'yi gÃ¶rÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrendi.

Albora ve NalhanoÄŸlu Aileleri kaÃ§aklarÄ± her yerde ararken, Kaya gÃ¼nler Ã¶ncesinden aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼k ile Zerrin'e evlenme teklif etti ve 'evet' yanÄ±tÄ±nÄ± aldÄ±.Â

Beklenen gÃ¼n geldi... Kadir ile Kaya ve Zerrin'in nikahÄ±na gitmek iÃ§in sÃ¶zleÅŸen Alya, kimseye gÃ¶rÃ¼nmeden hastaneden Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸardÄ±. SÃ¼rpriz nikahÄ±n haberi Ã§ok geÃ§meden Åžahin'e, Cihan'a ve Sadakat'e de ulaÅŸtÄ±.Â

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Her ÅŸeyden habersiz nikaha giden Kaya ile Zerrin'in yolu NalhanoÄŸlu Ailesi tarafÄ±ndan kesildi.

Aileler arasÄ±nda Ã§Ä±kan arbedede silahlar patladÄ±. Åžahin, Mahmut NalhanoÄŸlu'nu vurdu.

Kadir ve Alya'nÄ±n en baÅŸÄ±ndan beri her ÅŸeyi bildiÄŸini Ã¶ÄŸrenen Cihan'Ä±n onlara sÃ¶yleyecek bir Ã§ift sÃ¶zÃ¼ vardÄ±:

Sizinle görüÅŸeceÄŸiz

BabasÄ±nÄ± kaybeden Sedat, karakol Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda intikam yeminleri etti.

Nezarete alÄ±nan Åžahin'i ziyaret eden ilk kiÅŸi Cihan oldu. 'KaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerden devam edelim, eskisi gibi olalÄ±m' diyerek Åžahin'e el uzatan Cihan, beklemediÄŸi bir karÅŸÄ±lÄ±k aldÄ±:

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HakkÄ±m olanÄ± vermediÄŸin sürece karÅŸÄ±ndayÄ±m, hadi git ÅŸimdi

Hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Åžahin tutuklandÄ±. BabasÄ±nÄ±n koÄŸuÅŸuna gÃ¶nderildi...

OÄŸlunun Mahmut'u Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ haber alan Ecmel, onu karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼r gÃ¶rmez saldÄ±rdÄ±.

Zerrin'in ailesiyle eve dÃ¶nmesiyle Ã¶fkeden deliren Kaya, konakta terÃ¶r estirdi.

"Ben senin gibi olmayacaÄŸÄ±m abi" sÃ¶zleri Cihan iÃ§in bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son nokta oldu ve kardeÅŸine tokat attÄ±.

Cihan ile Mine'nin sevgili olmasÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ hazmedemeyen Alya, bulduÄŸu her fÄ±rsatta Cihan'dan hesap sordu. Kendini kapana kÄ±sÄ±lmÄ±ÅŸ gibi hisseden Cihan, odayÄ± birbirine kattÄ±.

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PeÅŸindeki herkes atlatmayÄ± baÅŸaran Kaya, Zerin'i almak iÃ§in konaÄŸa doÄŸru yola aÃ§Ä±ktÄ±.

BabasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n intikamÄ±nÄ± almak isteyen Sedat, Kaya'nÄ±n yolunu kesti. Taraflar Ä°htiyar'Ä±n araya girmesiyle ayrÄ±lÄ±rken; Sedat arabayÄ± Kaya'nÄ±n Ã¼zerine sÃ¼rdÃ¼. Kaya'yÄ± korumak isteyen Kadir yaralandÄ±...

Åžahin'i hapishanede ziyarete giden Nare, ona Kaya iÃ§in yaptÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r etti. Åžahin'in "Albora'nÄ±n baÅŸÄ±nda Cihan deÄŸil de ben olsam, yanÄ±mda olur musun?" sorusu iki aÅŸÄ±ÄŸÄ±n arasÄ±ndaki uÃ§urumu daha da aÃ§tÄ±.

Åžahin'i cezaevinden kurtaracak delilin elinde olduÄŸunu sÃ¶yleyen Demir, Zerrin'e bir teklifle geldi:

KarÄ±m olursan abini kurtarÄ±rÄ±m

Taburcu olan Kadir'i almak iÃ§in hastaneye giden Cihan, UÄŸur'un Alya'nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenince sinirlendi.

"Seni bir daha karÄ±mÄ±n yanÄ±nda gÃ¶rmeyeceÄŸim" diyerek UÄŸur'un konuÅŸmasÄ±nÄ± bÃ¶len Cihan'Ä± Alya sakinleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Kendisini Mine ile Cihan arasÄ±nda bir engel olarak gÃ¶rmeye baÅŸlayan Alya, sonunda kararÄ±nÄ± verdi.

ikiliyi olduÄŸu konuma Ã§aÄŸÄ±ran Alya, Mine'nin huzurunda Cihan'a anlaÅŸmalÄ± boÅŸanma protokolÃ¼nÃ¼ uzattÄ±:

Ben imzaladÄ±m Cihan... Sen de imzala ve bitsin...

Alya'nÄ±n isteÄŸini yerine getiren Cihan, 'Okumama gerek yok' diyerek imzayÄ± attÄ±...

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