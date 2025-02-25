Uzak Şehir'in 15. bölümünde neler oldu? Gizli aşk ortaya çıktı, Alya yıkıldı...

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Dizinin önceki bölümünde;

Düğün günü geldi çattı. Zerrin'den vazgeçmeye niyeti olmayan Kaya, son hamlesini yaptı ve onu kaçırdı.

Cihan ile Mine arasındaki ilişkiyi çözmeye kararlı olan Alya, bir adım daha attı. Mine'nin evine giden Alya, parçaları birleştirmeye başladı...

Bu hikayenin mağduru benim... Ailesi onca zamandır birlikte olduğumuzu bilmesine rağmen beni bir türlü kabullenemedi. Sonra o gidip başkasıyla evlendi... Hatta çok hayati bir mevzuda kendisine yardım ettim. Eşi ölüyordu, hastanenin bütün koşullarını açtım. En iyi doktorları başına diktim... Eşi kurtuldu... Sonra ben hayat kurtaran metres oldum. Hala ara ara geliyor, gizli saklı buluşuyoruz sonra da hiçbir şey olmamış gibi kapıyı çekip gidiyor...

İkilinin sohbeti, çalan zilin sesi ile bölündü. Mine gözyaşlarını silerken, kapıyı açmaya giden Alya karşısında Cihan'ı görünce şoke oldu!

Dizinin yeni bölümünde;

Adamlarından Alya'nın Mine'nin evinde olduğunu öğrenen Cihan, 'Buradan geçiyordum seni almaya geldim' diyerek durumu toparlamaya çalıştı.

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Cihan'ın beklenmedik ziyaretinin altındaki gerçeği öğrenmek isteyen Alya ise ona inanmadı ve aklındaki soruyu sordu:

Mine ile ilişkin mi var

İkilinin atışması arabada da devam etti. Alya sonunda Cihan'ın söylediklerine ikna oldu ve 'Sana güveniyorum' dedi.

Zerrin'i kaçıran Kaya, onu Kadir ile belirledikleri adrese götürdü. Aynı dakikalarda Sedat, Zerrin'in kaçtığını öğrenip, düğün yerini savaş alanına çevirmişti...

Konağa döndüğünde kendisiyle baş başa kalan Alya, renk vermemeye çalışsa da Cihan'a karşı değişine duygularının farkındaydı.

Deniz, annesi için hazırladığı doğum günü hediyesini sonunda verdi. Hediye paketinden Cihan, Deniz ve Alya'nın at çiftliğinde çekilen fotoğrafı çıktı.

Şahin, annesi Fidan, Sedat ve babası Zerrin'in kaybından sorumlu tuttukları Kaya'yı bulmak için konağa gittiler.

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Cihan, Zerrin ve Kaya'nın konakta olmadığını söylese de ikna olmayan Mahmut Nalhanoğlu tehditler savurdu:

O iti Zerrin'in yanında görürsem kafasına sıkarım!

Mahmut'un tehdidine aynı sertlikle karşılık veren Cihan, dört koldan kardeşini aramaya başladı:

Kaya'nın kılına zarar gelirse kanından kim varsa hepsi ölür!

Olup biteni Demir'den öğrenen Ecmel, Şahin'i aradı. Oğluna Zerrin'i bulmasını söyleyen Ecmel'in bir de isteği vardı: Kaya'yı indir...

Eli kolu bağlı bir şekilde konakta oturan Sadakat, öfkesini Nare'den çıkardı.

Bizden önce bulurlarsa öldürecekler oğlumu

Nare'ye kucak açan Alya, sözü bir şekilde Cihan'a getirip bir ilişkisinin olup olmadığını sordu. Aldığı cevap onu mutlu etti.

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Nare, Alya ile arasında geçen sohbeti abisine anlattı. Alya'nın Mine konusundaki şüpheciliğinin farkında olan Cihan'ın vicdan azabı arttı.

Cihan ile konuşmak için fırsat kollayan Alya, ona Kaya ile Zerrin'i herkesten önce bulursa ne yapacağını sordu. "Aşk için savaşmak gerek diyen sen değil miydin" diyerek Cihan'a yüklenen Alya, aldığı cevapla buz kesti:

İkisini dünyanın öbür ucuna göndersem, peşlerinden gidecekler. Buldukları yerde öldürecekler. Bu topraklar senin romantizminden çok uzakta, kabul et artık bunu...

Bir grup köylü, Albora Konağı'na baskına gelirken kalabalığın ortasında kalan Alya'yı kurtaran Cihan oldu.

İsyanı kısa sürede bastıran Cihan'ın aklında tek bir şey vardı: Alya'nın iyi olup olmadığı...

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Kaya'nın uyumasını fırsat bilen Zerrin, kaçmayı başardı ancak bu macera kısa sürdü.

Cihan'ın hastaneye bıraktığı Alya, odasına girdiğinde Demir Baybars'ın kendisini beklediğini gördü. Alya, hayattaki tek amacı Cihan'dan intikam almak olan Demir'i bir türlü kabullenemediği gerçeklerle yüzleştirdi.

Sevkiyatların haberini Ecmel'e ve Demir Baybars'a uçuran köstebeği bulmaya kararlı olan Cihan, yeni bir plan yaptı ve bunu sadece avukat Erol ile paylaştı.

Alya'ya yakın ilgi gösteren Doktor Uğur, Minde'den Cihan ile evliliğinin perde arkasını da öğrendi.

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Eşi Boran Albora'nın cenazesini getiren Alya Hanım, sonra kardeşi Cihan Albora ile evlendi

Uğur'un sürekli Alya'nın etrafında olduğunu haber alan Cihan, hastaneye gitti.

Her fırsatta Uğur'u iğneleyen Cihan, hastanenin kuruluş yıl dönümü daveti olduğunu öğrendi.

O adamın olduğu yere tek başına gidemezsin yada ben de gelirim!

Cihan'ın kurduğu plan işe yaradı ve ekipteki köstebeği buldu: Halis!

Kadir'in telefon konuşmasını duyan Alya, Kaya ile Zerrin'in yerini öğrendi. Kadir'i beklerken karşılarında Alya'yı gören ikili büyük şaşkınlık yaşasa da, 'yanınızdayım' mesajı onlara derin bir nefes aldırdı.

Dizinin final sahnesinde;

Hastanenin daveti geldi çattı, Alya'ya gecede Cihan eşlik etti.

Alya kıyafeti, konuşması, tavırları ile Cihan'ı büyülerken; güzel başlayan gece kötü bitti.

Alkolün dozunu fazla kaçıran Mine, Cihan'a aşkını ilan ederken Alya'ya yakalandı...