Kimse onlara engel olamadı... Düğünden gelin kaçırdılar

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Dizinin önceki bölümünde;

Nare, Ecmel'i hastaneden kaçırma planlarını öğrendi.

Görevli gittiği köyde hastaları ilgilenen Alya, Cihan'ı bir anda karşısında görünce çok şaşırdı.

Gittikleri yerde Cihan’ın başına gelen talihsiz durum ikilinin birbirlerine biraz daha yaklaşmalarına neden oldu.

Ecmel'i durdurmanın yollarını arayan Nare, onu jandarmaya ihbar etti. Şahin'in suça ortak olmasını engellemek isteyen Nare, onu arayıp yanına çağırdı.

Babanın malzeme deposunda saklandığını jandarmaya ihbar ettim

Jandarmanın yolu kapattığını öğrenen Alya ile Cihan, geceyi Nergizli'de geçirdi. Cihan'ın başından bir an olsun ayrılmayan Alya, beklemediği anda sürpriz bir hediye aldı...

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Senin doğum günün 14 Şubat değil mi? Kutlu olsun...





Dizinin yeni bölümünde;

Alya'nın kafasındaki en büyük soru işaretlerinden biri Cihan'ın doğum gününü nereden bildiğiydi.

Pasaporta baktığını söyleyen Cihan, Alya'nın merakını giderdi.

Kaçma planı yarım kalan Ecmel, jandarmalar tarafından yakalandı.

Şahin, babasını ihbar eden Nare'den hesap sordu.

Sene beni kalbimden hançerledin

Olup biteni haber alan ve hastaneye gelen Sadakat, önce Şahin'e haddini bildirdi ardından da onu adamlarına dövdürdü.

Bu durum Sadakat ile çocukları arasında yeni bir uçurum açtı.

Nergizli'deki gece Alya ile Cihan'ı daha da yakınlaştırdı. Cihan'ın başından bir an olsun ayrılmayan Alya uyuya kalırken, ikili Sadakat'in 'Günaydın' sesiyle uyandı.

Alya'nın boynundaki kolyeyi hemen fark eden Sadakat, Cihan'ın doğum günü hediyesi olduğunu öğrenince sinirlendi.

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İlk fırsatta Cihan'a yüklenen Sadakat, sözleri ile onu derinden yaraladı:

Abinin karısına gönül vermeyeceğini sanıyordum...

Cihan'ın Alya'nın peşinden karantina bölgesine gittiğini öğrenen Mine, soluğu onların yanında aldı.

Bu sürpriz ziyaret Alya'nın kafasını karıştırırken, Cihan durumu bozuntuya vermedi.

Sadakat'i ihtiyar ile konağa gönderen Cihan, Alya'ya eşlik etti. Alya yol boyunca Mine ile ilgili soruları ile Cihan'ı terletti.

Zerrin, Nare'nin evine giderek ona Şahin ile Demir'in iş birliğinin iç yüzünü anlattı. 'Abim her şeyi babam beni Sedat ile evlendirmesin diye yaptı' diyen Zerrin, herkesin hayatını baştan sonra değiştirecek olan kararını da açıkladı.

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Zerrin ile Sedat'ın evleneceğini öğrenen Kaya, soluğu okulda aldı. Sevdiği kızın ağzından da düğün haberini duyan Kaya, deliye döndü. Sedat'ın 'Seni bir daha karımın yanında görmeyeceğim' sözleri Kaya'nın kontrolünü kaybetmesine neden oldu.

Konağa döner dönmez annesiyle yüzleşen Kaya, Zerrin'in Sedat ile evlenmesine asla izin vermeyeceğini söylerken, oğluna sitem eden Sadakat'in ağzından çıkanları duyan birisi vardı: Alya...

Cihan duruma hemen müdahale etti. Alya'nın sorularını 'eski bir mesele' diyerek geçiştirdi.

Karantina bölgesinden dönen Mine, hastanede Alya ile karşılaştı. Boynundaki kolyeye dikkat eden Mine, Cihan'ın hediyesi olduğunu öğrenince çok şaşırdı.

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Cihan tarafından yıkım yaşayan Mine, Alya’ya doğru bir adım attı. Kafasındaki şüpheleri susturamayan Alya Mine’nin teklifini kabul etti.

Sevkiyatları yarım kalan ve içlerindeki köstebeği bulmanın yollarını arayan Cihan, yeni bir plan kurdu, elbette uğraşması gereken tek konu bu değildi: Cihan, Kadir'den Şahin'in güney bölgesindeki ailelerle görüştüğünü öğrendi...

Demir ile gitmiş görüşmeye... Liderliği istiyormuş!

Alya'nın hastanede Uğur ile konuştuğunu haber alan Cihan, kıskançlığına engel olamadı.

Alya'yı işten alma bahanesi ile hastaneye giden Cihan, daha fazla duygularına engel olamadı. Alya'nın ise karşı atağı gecikmedi...

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Tıpkı senin Mine Hanım ile olan iş ilişkin gibi benim de Uğur Bey ile iş ilişkim var

Konağa gidiyorum diyerek Alya'nın yanından ayrılan Cihan, Mine'nin odasına gitti. Cihan'ı takip eden Alya, ikilinin konuşmalarını duydu.

Uğur Kılınç'ı bu hastaneden göndermenin bir yolunu bulacaksın

Sedat, annesi ve babasını da yanına alarak Zerrin'i istemeye gitti. Elinde çiçeklerle kalakalan Zerrin, bu yolun dönüşünün olmadığının farkındaydı...

Hastanede yaşanan gerilimin eve yansıması da büyük oldu. Her cümlesi ile Cihan'ı köşeye sıkıştıran Alya en sonunda "Sen beni kıskanıyor musun?" diye sordu.

Annesinden Zerrin'e görücü geldiğini öğrenen Kaya çıldırdı. Nalhanoğlu Ailesi'nin arabasına saldıran Kaya'ya son anda gelen Cihan engel oldu.

Mine, telefonlarına bir türlü çıkmayan Cihan'a ulaşmayı sonunda başardı. Uğur meselesini kendisinin halledeceğini söyleyen Cihan, Mine'ye resti çekti.

Bu resti gururuna yediremeyen Mine, Alya'nın üzerine oynadı:

Cihan Bey benden kolay kolay vazgeçmez

Günler sonra Cihan ile buluşan Şahin, ondan Albora topraklarının tamamını istedi. Teklifi kabul etmeyen Cihan "Allah'a emanet ol" diyerek buluşma yerinden ayrıldı.

Dizinin final sahnesinde;

Düğün günü geldi çattı. Zerrin'den vazgeçmeye niyeti olmayan Kaya, son hamlesini yaptı ve onu kaçırdı.

Cihan ile Mine arasındaki ilişkiyi çözmeye kararlı olan Alya, bir adım daha attı. Mine'nin evine giden Alya, parçaları birleştirmeye başladı...

Bu hikayenin mağduru benim... Ailesi onca zamandır birlikte olduğumuzu bilmesine rağmen beni bir türlü kabullenemedi. Sonra o gidip başkasıyla evlendi... Hatta çok hayati bir mevzuda kendisine yardım ettim. Eşi ölüyordu, hastanenin bütün koşullarını açtım. En iyi doktorları başına diktim... Eşi kurtuldu... Sonra ben hayat kurtaran metres oldum. Hala ara ara geliyor, gizli saklı buluşuyoruz sonra da hiçbir şey olmamış gibi kapıyı çekip gidiyor...

İkilinin sohbeti, çalan zilin sesi ile bölündü. Mine gözyaşlarını silerken, kapıyı açmaya giden Alya karşısında Cihan'ı görünce şoke oldu!