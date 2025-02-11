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Dizinin Ã¶nceki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Zeynep'in mutluluÄŸunda bÃ¼yÃ¼k pay sahibi olan Cihan, dÃ¼ÄŸÃ¼nde ihtiyar ile birlikte saz Ã§alÄ±p tÃ¼rkÃ¼ sÃ¶yledi. Cihan hakkÄ±nda yeni bir ÅŸey daha Ã¶ÄŸrenen Alya; kararÄ±nÄ± sorgulamaya baÅŸladÄ±...

O dakikalarda Alya, oÄŸlunu da alÄ±p dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mekandan kaÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±.

Alya Yenge çÄ±kÄ±ÅŸ yaptÄ± abi

En baÅŸÄ±ndan beri Alya'nÄ±n kaÃ§Ä±ÅŸ planÄ±nÄ±n farkÄ±nda olan Cihan, onlarÄ± havalimanÄ±na kadar takip etti.

Pasaport kontrolÃ¼nden geÃ§mek Ã¼zereyken Alya ve Deniz'e yetiÅŸen Cihan, Ä°htiyar'Ä± durdurdu.

Alya hayatÄ±nÄ±n en zor kararÄ±nÄ± vermek Ã¼zereydi...

Ã–zgÃ¼r bir hayat mÄ±, yoksa Cihan mÄ±?

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Annesi ile birlikte sÄ±ranÄ±n kendisine gelmesini bekleyen Cihan Deniz, amcasÄ±nÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. Alya, eli mahkum Cihan ile mahkum konaÄŸa geri dÃ¶ndÃ¼.

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Deniz'i yatÄ±ran Alya, Cihan ile konuÅŸtu ve ona Amerika'ya gideceÄŸini ne zamandan beri bildiÄŸini sordu. 'KonuÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ± duydum' yanÄ±tÄ±nÄ± alan Alya, ÅŸoke oldu. Cihan'Ä±n sÃ¶yleyecek birkaÃ§ kelimesi daha vardÄ±:

Çünkü gidecek misin diye merak ettim... Biz seninle bu konaktan düÄŸüne diye çÄ±ktÄ±k, gecenin sonunda havalimanÄ±ndaydÄ±k...

Ä°kil arasÄ±ndaki konuÅŸma yerini karÅŸÄ±lÄ±klÄ± restleÅŸmeye bÄ±raktÄ±...

"Deniz seni gÃ¶rmese gitmeme izin verecek miydin" sorusuna "Cihan beni gÃ¶rmese gidecek miydin?" sorusuyla karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Tahliye olduktan sonra Zerrin'in evine giden Kaya, telefonlarÄ±na bir tÃ¼rlÃ¼ yanÄ±t alamadÄ±. Zerrin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin bir yolunu bulan Kaya, Fidan ve Åžahin'in tepkisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Fidan, kÄ±zÄ±nÄ±n evleneceÄŸini sÃ¶yledi:

Madem geldin, tebriÄŸini bÄ±rak öyle git... Zerrin'i Sedat NalhanoÄŸlu'na istemeye gelecekler

DuyduklarÄ± ile Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶nen Kaya, intikam yeminleri etti.

Konakta birden fenalaÅŸan Sadakat'e mÃ¼dahale eden Alya, kayÄ±nvalidesini hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

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Alya'nÄ±n New York'a gittiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nen ve zafer Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ± atan Mine'nin sevinci, Alya'yÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼nce yarÄ±m kaldÄ±.

Hastaneye yeni gelen doktor UÄŸur ile tanÄ±ÅŸan Alya'ya Cihan'Ä±n mÃ¼dahalesi gecikmedi...

Bir daha hapishaneye girmemeye kararlÄ± olan Ecmel, Åžahin'den onu hastaneden kaÃ§Ä±rmasÄ±nÄ± istedi.

KonaÄŸa fÄ±rtÄ±na gibi dÃ¶nen Kaya, annesinden hesap sormak istedi.

Buna mÃ¼saade etmeyen Cihan, annesinin de onayÄ± ile Kaya ve Nare'ye gerÃ§ekleri anlattÄ±:

Boran abim Ecmel'in oÄŸlu!

Mine, Cihanâ€™la Alyaâ€™nÄ±n birbirlerine yaklaÅŸmasÄ±ndan korkup bunu engellemek iÃ§in kendince bir plan yaptÄ± ve onu evine davet etti.

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Nare, Zerrinâ€™in kendi gibi bir geleceÄŸi olmasÄ±n diye Åžahinâ€™den yardÄ±m isterken Ecmelâ€™e karÅŸÄ± Ã¶fkesinden dolayÄ± sevdiÄŸi adama da Ã§ok aÄŸÄ±r konuÅŸtu.

Sen deÄŸil miydin sevmenin ne demek olduÄŸunu bilen? O temiz kalbine ihanet etme bence...

Nare'nin sÃ¶yledikleri ile kendine gelen Åžahin, Zerrin'in evlenmemesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda babasÄ± ile bir anlaÅŸma yaptÄ±.

Zerrin'in Sadat ile evlenmeyeceÄŸini Ã¶ÄŸrenen Alya, gÃ¼zel haberi vakit kaybetmeden Kaya'ya ve Nare'ye de verdi.

Cihan'Ä±n aklÄ±nÄ± kurcalayan ise bambaÅŸka bir soruydu: Åžahin babasÄ±nÄ± ne karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ikna etti?

Sevkiyat iÃ§in konaktan Ã§Ä±kmak Ã¼zere olan Cihan, Alya'nÄ±n da hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±.

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Alya'nÄ±n Mine'nin evine gideceÄŸini Ã¶ÄŸrenen Cihan'Ä±n ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ± iki katÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

YÄ±ldÄ±zlarÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ barÄ±ÅŸmayan Alya ve Sadakat bu kez Cihan iÃ§in karlÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

Cihan, bu dünyayÄ± hiç istemiyor... O çok mutsuz

GÃ¼nler sonra kendine yeni bir arkadaÅŸ bulan Alya, Mine'nin evine gitti. AynÄ± dakikalarda Cihan sÄ±nÄ±r Ã¶tesi sevkiyatÄ±n baÅŸÄ±ndaydÄ±.

Bu kez rotayÄ± herkesten saklayan Cihan, jandarmanÄ±n baskÄ±nÄ± ile neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±.

Alya, her cÃ¼mlesi ile aÄŸzÄ±ndan laf almaya Ã§alÄ±ÅŸan Mine'ye istediÄŸini bir tÃ¼rlÃ¼ vermedi. KarÅŸÄ± ataÄŸa geÃ§en Alya, Mine'ye sevdiÄŸi biri olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.

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Mine hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ± kiÅŸinin evli olduÄŸunu ve beklemekten baÅŸka Ã§aresi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Cihan'Ä±n morali bozuk bir ÅŸekilde eve dÃ¶nmesi belli etmese de Alya'yÄ± endiÅŸelendirdi.

Sabah ilk iÅŸ Mine'nin evine giden Cihan, onu Alya'dan uzak durmasÄ± konusunda uyardÄ±. Cihan'Ä± gerÃ§eklerle yÃ¼zleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸan Mine, ona hiÃ§ de duymak istemediÄŸi ÅŸeyler sÃ¶yledi:

Abin, Alya ile evlenmeni istedi çünkü ona asla dokunmayacaÄŸÄ±nÄ± biliyordu...PiÅŸman olacaksÄ±n, yapma!

OrtaklarÄ±, baskÄ±n sonucu kaybettikleri malÄ±n hesabÄ±nÄ± Cihan'dan sordular. Albora topraklarÄ±ndaki gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kaybedeceÄŸini hisseden Cihan, kÃ¶stebek bulunana kadar sevkiyatlarÄ± durdurma kararÄ± aldÄ±.

Alya, kÃ¶ylerdeki salgÄ±n nedeniyle hastane dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶reve gitti. AdamlarÄ±ndan haber alan Cihan, hemen Alya'yÄ± aradÄ±. GittiÄŸi yerin sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesi olduÄŸunu sÃ¶yleyen Cihan, gÃ¼venliÄŸinden endiÅŸe ettiÄŸi Alya'yÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

Zerrin iÃ§in yaptÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± Åžahin'e teÅŸekkÃ¼r etmek isteyen Nare, hastaneye geldi. Åžahin ile konuÅŸmanÄ±n yollarÄ±nÄ± arayan Nare, onu Demir ile konuÅŸurken gÃ¶rdÃ¼.

Nare, Ecmel'i hastaneden kaÃ§Ä±rma planlarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendi.

GÃ¶revli gittiÄŸi kÃ¶yde hastalarÄ± ilgilenen Alya, Cihan'Ä± bir anda karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±.

Gittikleri yerde Cihanâ€™Ä±n baÅŸÄ±na gelen talihsiz durum ikilinin birbirlerine biraz daha yaklaÅŸmalarÄ±na neden oldu.

Dizinin final sahnesinde;

Ecmel'i durdurmanÄ±n yollarÄ±nÄ± arayan Nare, onu jandarmaya ihbar etti. Åžahin'in suÃ§a ortak olmasÄ±nÄ± engellemek isteyen Nare, onu arayÄ±p yanÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

BabanÄ±n malzeme deposunda saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± jandarmaya ihbar ettim

JandarmanÄ±n yolu kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Alya ile Cihan, geceyi Nergizli'de geÃ§irdi. Cihan'Ä±n baÅŸÄ±ndan bir an olsun ayrÄ±lmayan Alya, beklemediÄŸi anda sÃ¼rpriz bir hediye aldÄ±...

Senin doÄŸum günün 14 Åžubat deÄŸil mi? Kutlu olsun...

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