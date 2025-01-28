Uzak Şehir'in 11. bölümünde neler oldu? Alya, Boran'dan vazgeçti... 'O artık sadece çocuğumun babası'

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Dizinin önceki bölümünde;

Gün boyunca Nare'yi arayan Şahin, sonunda ona ulaşmayı başardı. Nare'ye "Bekle beni" diyen Şahin, hemen yola çıktı: Kaçacağız buralardan...

Aynı dakikalarda Ecmel, yanına aldığı bir grup adamla Kaya ve Kadir'e saldırdı.

Kaya'ya 'Son duanı et' diyen Ecmel'e darbe en yakın adamından geldi: Cihan Bey'in selamı var...

Konağa dönen Alya, çantasında bulduğu flashdisk'i açtı ve Boran'ın videosunu gördü:

Lütfen Alya ile evlen Cihan...





Dizinin yeni bölümünde;

Boran’ın vasiyetini öğrenen Alya içindeki acıyla başa çıkamayıp öfkesini Boran’a ve Cihan’a yöneltti. Cihan Alya’nın isyanını dizginlemek için elinden geleni yapsa da Alya’yı sakinleştirmek kolay olmadı.

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Ecmel'in haberi konağa ulaştı. Fidan, yanına kızı Zerrin'i de kocasının hastaneye gelişini bekledi.

Hastaneye en son gelen Şahin'di. Hiçbir fırsatı kaçırmayan Demir Baybars, Ecmel'e bunu yapan kişinin Cihan olduğunu söyledi.

Şahin ile kaçmanın planlarını yapan Nare, bir kez daha sevdiği adam tarafından yalnız bırakıldı.

Olan bitenlerden habersiz olan Nare, Şahin'i aradı ancak telefonu açan Fidan'dı...

Bir daha oğlumu arama

Cihan'ın ısrarı ile konağa dönen Alya, Boran’ın yaptığını bir ihanet olarak gördüğünü ve bu evliliğin bitmesi gerektiğini anlattı...

Erol, beklediği haberi Cihan'a ulaştırdı. Ecmel'in yaralı kurtulduğunu öğrenen Sadakat, oğluna hesap sordu.

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Ben ölmesini istemedim anne

Sabah olur olmaz Boran'ın mezarına giden Alya, kocasına veda etti ve parmağındaki yüzüğü çıkarıp toprağa gömdü.

Ben de senden vazgeçiyorum! Aşk olsun sana... Hoşça kal...

Kanada Konsolosluğu'nu arayan ve oğlunun pasaportunun hazır olduğunu öğrenen Alya'nın yüreğine bir nebze de olsa su serpti.

Alya'nın videoyu izlemesini sağlayan kişinin Mine olduğunu öğrenen Cihan, ondan hesap sordu.

Odadan ağlayarak çıkan Mine'nin yanına ilk giden Demir'di.

Terk mi edildin dünya güzeli... Yardım istersen araman yeterli biliyorsun....

Hastanede Ecmel'i ziyaret eden Cihan, Şahin'in sert tepkisiyle karşılaştı. Cihan'ı ortamdan uzaklatıran Alya oldu.

Sen ailesinin bütün yükünü sırtında taşıyan çok mutsuz bir adamsın... Sen çok yorgun bir adamsın...

Saatler sonra Şahin'den haber alan Nare, Ecmel'in başına gelenleri öğrendi.

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İkilinin telefon konuşması Sadakat'in gelişiyle yarım kaldı. Adamları ile birlikte Nare'yi zorla otelden çıkaran Sadakat, onu Özkan'ın yanına götürdü.

Sadakat bu hamlesi ile Nare ile Şahin’in kaderini yeniden belirledi.

Alya ile Cihan, vakit kaybetmeden Nare'nin yanına gittiler. Nare yaşananları onlara bir bir anlattı.

Biz dün gece Şahin ile kaçacaktık. Zordu bu kararı almam. Evliliğim, annem var... Şahin'in ailesi var... Zordu bu kararı almam. Bu defa herkesi arkamda bırakabilirim sandım cesaret ettim

Cihan, kardeşine konağa dönmeyi teklif etti. Annesinin kendisine rahat vermeyeceğini düşünen Nare, bu teklifi kabul etmedi.

Kardeşine yardım eli uzatan Cihan, Nare'nin ağzından çıkan sözlerle paramparça oldu.

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Özür dilerim... Hep sen bizi düşünüyorsun abi, ben de seni düşünmek istiyorum

Durumu iyiye giden Ecmel, kızı Zerrin'e ifadesini değiştirmesi konusunda baskı yaptı. Ailesi ile Kaya arasında kalan Zerrin bir tercih yapmak zorunda kaldı.

Ecmel'in işini bitirmeye kararlı olan Sadakat, Cihan'dan habersiz yeni bir plan yaptı:

Hastaneden canlı çıkmayacak! İşi bitirmeden dönmeyeceksiniz...

Alya'nın eve gelmeyişinden endişelenen Cihan, nöbete kaldığını öğrenince soluğu hastanede aldı.

İkili arasındaki tatlı atışmalar, yakınlaşmanın da başlamasını sağladı.

Alya, Nare'ye Boran'ın videosunu izlediğini söyledi.

Cihan Deniz'in doğum günü olduğunu öğrenen Cihan, konağı süsletti ve sürpriz bir parti hazırladı. Cihan'ın sürprizi bununla da sınırlı değildi.

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Nare, Alya ve Cihan Deniz'i at çiftliğine götüren Cihan, yeğenine doğum günü hediyesini verdi. Deniz amcasının jestine kayıtsız kalmadı:

Babam yok ama iyi ki sen varsın

Nare’nin abisiyle yaptığı konuşma Cihan’ı kaçmaya çalıştığı gerçekle yüzleştirdi.

Mine'ye tutunuyorsun çünkü Alya'ya aşık olmaktan korkuyorsun

Cihan Deniz, annesine ata binmesi için ısrar ederken, Cihan yeğeninin isteğini karşılıksız bırakmadı.

Alya'nın parmağında yüzüğünün olmadığını fark eden Cihan, bunun nedenini sordu.

Belli etmese de aldığı cevap, Cihan'ı mutlu etti:

Ben vedamı ettim. Boran bunda sonra benim için sadece oğlumun babası

Alya'dan intikam almak için Zeynep ile Cihan'ı imam nikahı kıymaya ikna eden Sadakat, genç kızın 16 haftalık hamile olduğunu öğrendi.

Sadakat'in planı suya düştü ve Cihan, Ecmel'in öldürülmesine engel oldu.

Cihan, bir kez daha annesi ile karşı karşıya gelirken hayatının en büyük sırrını da öğrendi.