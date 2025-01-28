×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Uzak Şehir'in 11. bölümünde neler oldu? Alya, Boran'dan vazgeçti... 'O artık sadece çocuğumun babası'

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Kanal D#Uzak Şehir 11. Bölüm
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 00:55

Kanal D’nin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan, AyNA Yapım imzalı yeni dizisi Uzak Şehir on birinci bölümü ile ekranlardaydı.

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;  

Gün boyunca Nare'yi arayan Şahin, sonunda ona ulaşmayı başardı. Nare'ye "Bekle beni" diyen Şahin, hemen yola çıktı: Kaçacağız buralardan...

Aynı dakikalarda Ecmel, yanına aldığı bir grup adamla Kaya ve Kadir'e saldırdı.

Uzak Şehirin 11. bölümünde neler oldu Alya, Borandan vazgeçti... O artık sadece çocuğumun babası

Kaya'ya 'Son duanı et' diyen Ecmel'e darbe en yakın adamından geldi: Cihan Bey'in selamı var...

Konağa dönen Alya, çantasında bulduğu flashdisk'i açtı ve Boran'ın videosunu gördü:

Lütfen Alya ile evlen Cihan...

Uzak Şehirin 11. bölümünde neler oldu Alya, Borandan vazgeçti... O artık sadece çocuğumun babası

Dizinin yeni bölümünde;

Boran’ın vasiyetini öğrenen Alya içindeki acıyla başa çıkamayıp öfkesini Boran’a ve Cihan’a yöneltti. Cihan Alya’nın isyanını dizginlemek için elinden geleni yapsa da Alya’yı sakinleştirmek kolay olmadı.

Haberin Devamı

Uzak Şehirin 11. bölümünde neler oldu Alya, Borandan vazgeçti... O artık sadece çocuğumun babası

Ecmel'in haberi konağa ulaştı. Fidan, yanına kızı Zerrin'i de kocasının hastaneye gelişini bekledi.

Hastaneye en son gelen Şahin'di. Hiçbir fırsatı kaçırmayan Demir Baybars, Ecmel'e bunu yapan kişinin Cihan olduğunu söyledi.

Uzak Şehirin 11. bölümünde neler oldu Alya, Borandan vazgeçti... O artık sadece çocuğumun babası

Şahin ile kaçmanın planlarını yapan Nare, bir kez daha sevdiği adam tarafından yalnız bırakıldı.

Olan bitenlerden habersiz olan Nare, Şahin'i aradı ancak telefonu açan Fidan'dı...

Bir daha oğlumu arama

Cihan'ın ısrarı ile konağa dönen Alya, Boran’ın yaptığını bir ihanet olarak gördüğünü ve bu evliliğin bitmesi gerektiğini anlattı...

Uzak Şehirin 11. bölümünde neler oldu Alya, Borandan vazgeçti... O artık sadece çocuğumun babası

Erol, beklediği haberi Cihan'a ulaştırdı. Ecmel'in yaralı kurtulduğunu öğrenen Sadakat, oğluna hesap sordu.

Haberin Devamı

Ben ölmesini istemedim anne

Sabah olur olmaz Boran'ın mezarına giden Alya, kocasına veda etti ve parmağındaki yüzüğü çıkarıp toprağa gömdü.

Ben de senden vazgeçiyorum! Aşk olsun sana... Hoşça kal...

Uzak Şehirin 11. bölümünde neler oldu Alya, Borandan vazgeçti... O artık sadece çocuğumun babası

Kanada Konsolosluğu'nu arayan ve oğlunun pasaportunun hazır olduğunu öğrenen Alya'nın yüreğine bir nebze de olsa su serpti.

Alya'nın videoyu izlemesini sağlayan kişinin Mine olduğunu öğrenen Cihan, ondan hesap sordu.

Uzak Şehirin 11. bölümünde neler oldu Alya, Borandan vazgeçti... O artık sadece çocuğumun babası

Odadan ağlayarak çıkan Mine'nin yanına ilk giden Demir'di.

Terk mi edildin dünya güzeli... Yardım istersen araman yeterli biliyorsun....

Hastanede Ecmel'i ziyaret eden Cihan, Şahin'in sert tepkisiyle karşılaştı. Cihan'ı ortamdan uzaklatıran Alya oldu.

Sen ailesinin bütün yükünü sırtında taşıyan çok mutsuz bir adamsın... Sen çok yorgun bir adamsın...

Saatler sonra Şahin'den haber alan Nare, Ecmel'in başına gelenleri öğrendi.

Haberin Devamı

Uzak Şehirin 11. bölümünde neler oldu Alya, Borandan vazgeçti... O artık sadece çocuğumun babası

İkilinin telefon konuşması Sadakat'in gelişiyle yarım kaldı. Adamları ile birlikte Nare'yi zorla otelden çıkaran Sadakat, onu Özkan'ın yanına götürdü.

Sadakat bu hamlesi ile Nare ile Şahin’in kaderini yeniden belirledi.

Uzak Şehirin 11. bölümünde neler oldu Alya, Borandan vazgeçti... O artık sadece çocuğumun babası

Alya ile Cihan, vakit kaybetmeden Nare'nin yanına gittiler. Nare yaşananları onlara bir bir anlattı.

Biz dün gece Şahin ile kaçacaktık. Zordu bu kararı almam. Evliliğim, annem var... Şahin'in ailesi var... Zordu bu kararı almam. Bu defa herkesi arkamda bırakabilirim sandım cesaret ettim

Cihan, kardeşine konağa dönmeyi teklif etti. Annesinin kendisine rahat vermeyeceğini düşünen Nare, bu teklifi kabul etmedi.

Uzak Şehirin 11. bölümünde neler oldu Alya, Borandan vazgeçti... O artık sadece çocuğumun babası

Kardeşine yardım eli uzatan Cihan, Nare'nin ağzından çıkan sözlerle paramparça oldu.

Haberin Devamı

Özür dilerim... Hep sen bizi düşünüyorsun abi, ben de seni düşünmek istiyorum

Durumu iyiye giden Ecmel, kızı Zerrin'e ifadesini değiştirmesi konusunda baskı yaptı. Ailesi ile Kaya arasında kalan Zerrin bir tercih yapmak zorunda kaldı.

Uzak Şehirin 11. bölümünde neler oldu Alya, Borandan vazgeçti... O artık sadece çocuğumun babası

Ecmel'in işini bitirmeye kararlı olan Sadakat, Cihan'dan habersiz yeni bir plan yaptı:

Hastaneden canlı çıkmayacak! İşi bitirmeden dönmeyeceksiniz...

Alya'nın eve gelmeyişinden endişelenen Cihan, nöbete kaldığını öğrenince soluğu hastanede aldı.

Uzak Şehirin 11. bölümünde neler oldu Alya, Borandan vazgeçti... O artık sadece çocuğumun babası

İkili arasındaki tatlı atışmalar, yakınlaşmanın da başlamasını sağladı.

Alya, Nare'ye Boran'ın videosunu izlediğini söyledi.

Cihan Deniz'in doğum günü olduğunu öğrenen Cihan, konağı süsletti ve sürpriz bir parti hazırladı. Cihan'ın sürprizi bununla da sınırlı değildi.

Haberin Devamı

Uzak Şehirin 11. bölümünde neler oldu Alya, Borandan vazgeçti... O artık sadece çocuğumun babası

Nare, Alya ve Cihan Deniz'i at çiftliğine götüren Cihan, yeğenine doğum günü hediyesini verdi. Deniz amcasının jestine kayıtsız kalmadı:

Babam yok ama iyi ki sen varsın

Nare’nin abisiyle yaptığı konuşma Cihan’ı kaçmaya çalıştığı gerçekle yüzleştirdi.

Mine'ye tutunuyorsun çünkü Alya'ya aşık olmaktan korkuyorsun

Uzak Şehirin 11. bölümünde neler oldu Alya, Borandan vazgeçti... O artık sadece çocuğumun babası

Cihan Deniz, annesine ata binmesi için ısrar ederken, Cihan yeğeninin isteğini karşılıksız bırakmadı.

Alya'nın parmağında yüzüğünün olmadığını fark eden Cihan, bunun nedenini sordu.

Uzak Şehirin 11. bölümünde neler oldu Alya, Borandan vazgeçti... O artık sadece çocuğumun babası

Belli etmese de aldığı cevap, Cihan'ı mutlu etti:

Ben vedamı ettim. Boran bunda sonra benim için sadece oğlumun babası

Alya'dan intikam almak için Zeynep ile Cihan'ı imam nikahı kıymaya ikna eden Sadakat, genç kızın 16 haftalık hamile olduğunu öğrendi.

Uzak Şehirin 11. bölümünde neler oldu Alya, Borandan vazgeçti... O artık sadece çocuğumun babası

Sadakat'in planı suya düştü ve Cihan, Ecmel'in öldürülmesine engel oldu.

Cihan, bir kez daha annesi ile karşı karşıya gelirken hayatının en büyük sırrını da öğrendi.

Boran'ımın babası Ecmel

Uzak Şehirin 11. bölümünde neler oldu Alya, Borandan vazgeçti... O artık sadece çocuğumun babası

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzak Şehir#Kanal D#Uzak Şehir 11. Bölüm

BAKMADAN GEÇME!