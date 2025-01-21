Uzak Şehir'in 10. bölümünde neler oldu? Kocasının vasiyetini öğrendi: Onunla evlen!

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Dizinin önceki bölümünde;

Kaya'nın mahkemeye sevk edildiğini öğrenen Nare, evden çıkmak üzereyken Özkan ile karşılaştı.

Karısını zorla arabaya bindiren Özkan, elindeki fotoğrafı gösterdi, sorduğu sorularla Nare'yi paramparça etti.

Fırsatını bulup arabadan inen Nare, zor da olsa eve ulaşmayı başardı.

Yolda yürürken Nare'yi gören ve onu takip eden Şahin, kapı açılmayınca panik oldu. Kapıyı kırarak içeri giren Şahin, Nare'yi yerde yarı baygın buldu.

Mahkeme kararını verdi ve Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevi kapısında çaresiz bir şekilde bekleyen Cihan'a destek Alya'dan geldi...

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Dizinin yeni bölümünde,

Nare'yi hastaneye götürmek üzere yola çıkan Şahin, Alya'yı arayıp ondan yardım istedi.

Oğlunu elleri kelepçeli cezaevine gönderen Sadakat, Ecmel ile konuşmaya karar verdi:

Ona oğluma zarar verirse ailesinden kimseyi bırakmayacağımı söyleyeceğim

Alya, hastaneye zamanında yetişti ve Nare'ye ilk müdahaleyi yaptı ancak kötü haberin gelmesi uzun sürmedi:

Bebeği kaybettik

Hastaneye gelen Özkan, karşısında Şahin'i görünce çıldırdı. İki adamı ayırmak Alya'ya düştü.

Kardeşinin içeri girmesine engel olamayan Cihan, yeni bir plan yaptı ve Kadir'i Kaya'nın kaldığı koğuşa sokmanın yollarını aramaya başladı.

Kaya ile Ecmel'in ilk karşılaşması kötü geçti. Amcasının kışkırtmalarına kayıtsız kalamayan Kaya, ona saldırdı.

Bebeğini kaybettiğini öğrenen Nare, büyük yıkım yaşadı. Nare'ni canını acıtmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan Özkan'a Alya müdahale etti ve onu odadan kovdu.

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Elindeki fotoğraflarla konağın kapısına giden Özkan, Sadakat'e Nare'nin bebeği bilerek düşürdüğünü söyledi.

Hastaneye giden Sadakat, odada Nare ile Şahin'i konuşurken görünce daha da sinirlendi.

Öfkesini kızından çıkaran Sadakat, ona kocasına geri dönmekten başka çaresi olmadığını söyledi.

Nare ile konuşma sırasını bekleyen Cihan, annesinin aksine kardeşini sarıp sarmaladı ve ona boşanmasının daha doğru bir karar olduğunu anlattı.

Özkan'ı adım adım takip eden Şahin, sonunda onu köşeye sıkıştırdı. Özkan'a fotoğrafların hesabını soran Şahin, Demir ve adamlarının saldırısına uğradı.

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Hastanede Mine ve Cihan'ı konuşurken gören Alya, aklına takılan soruyu bir çırpıda sordu: Sizin ne tür bir ilişkiniz var?

Bu soru Cihan'ı rahatsız etti.

Alya'nın yalnız kaldığı bir anı fırsat bilen Mine, Albora Ailesi ile tanışma hikayesini anlattı.

İhtiyar'ın kızı Pakize'yi kaçıran Kadir, içeri girmeyi başardı.

Her geçen gün Alya'nın karşısına başka bir zorlukla çıkan Sadakat, bu kez de Zeynep'i akşam yemeğine davet etti.

Alya, genç kızı ortamdan uzaklaştırırken, Cihan annesi ile bir kez daha karşı karşıya geldi:

Bu yaptıkların en çok bana zarar veriyor anne

Sadakat'in asla pes etmeyeceğini düşünen Alya, Cihan'a bir kez daha boşanmayı teklif etti. Cihan'ın yanıtı netti: Bir daha bu konuyu açma Alya!

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Cihan geceyi Mine'nin evinde geçirirken; sevgilisinin Alya ile evlenmesinin altında yatan nedeni araştıran Mine, yanıtı hiç beklemediği anda buldu.

Gerçekleri o da öğrenecek Cihan...

Şahin ile Nare'nin bir araya gelmesinden endişe eden Fidan da hastaneye gitti. Gördüğü baskıya dayanamayan Nare, gizlice hastaneden ayrıldı.

Mine, tesadüfen ele geçirdiği videoyu bir flashdisk'in içinde Alya'nın çantasına bıraktı.

Herkes dört bir koldan Nare'yi ararken; Cihan ve Alya, taksi şoförüne ulaştı. İkili çok geçmeden Nare'yi Hasankeyf kıyısında tek başına otururken buldu.

Senin tutunacağın bir çocuğun var, ben onu da kaybettim...

Gün boyunca Nare'yi arayan Şahin, sonunda ona ulaşmayı başardı. Nare'ye "Bekle beni" diyen Şahin, hemen yola çıktı: Kaçacağız buralardan...

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Aynı dakikalarda Ecmel, yanına aldığı bir grup adamla Kaya ve Kadir'e saldırdı.

Kaya'ya 'Son duanı et' diyen Ecmel'e darbe en yakın adamından geldi: Cihan Bey'in selamı var...

Konağa dönen Alya, çantasında bulduğu flashdisk'i açtı ve Boran'ın videosunu gördü: