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Uzak Şehir'e ziyaretçi rekoru

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#Uzak Şehir#Kanal D#Mardin
Uzak Şehire ziyaretçi rekoru
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 12:49

Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran 'Uzak Şehir' dizisiyle gündemde olan, camileri, kiliseleri ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle hoşgörü kenti Mardin'e, turistlerin ilgisi artıyor.

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Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın paylaştığı AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir dizisi kentin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen turistler sayesinde kent turizmi 12 aya yayıldı.

“MARDİN DAHA POPÜLER HALE GELDİ”

Mardin'i, 2024 yılında 900 bini konaklamalı 4 milyon kişi ziyaret etti. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, "Son zamanlarda yapılan dizi çekimleri, Mardin'i daha da popüler hale getirdi. Yurt içi ve yurt dışından en çok benimsenen illerden bir tanesi oldu" dedi.

Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Uzak Şehir#Kanal D#Mardin

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