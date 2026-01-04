Uzak Şehir'e kar yağdı!

Haberin Devamı

TARİHİ MANZARADA KARTPOSTALLIK KARELER

Kar yağışıyla birlikte Midyat’ın taş evleri ve dar sokakları adeta kartpostala döndü. Oyuncular, bu eşsiz manzarayı fırsat bilerek karlı anlarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Tarihi şehirde karın oluşturduğu manzara büyük beğeni topladı.

OYUNCULARDAN KAR PAYLAŞIMLARI

Dizinin oyuncuları Sinem Ünsal, Sahra Şaş, Atakan Özkaya, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan ve Kuzey Gezer, Midyat’ta kar altında çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı. Beyaza bürünmüş kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

KUZEY KARIN TADINI ÇIKARDI

Setin en neşeli isimlerinden biri olan minik oyuncu Kuzey Gezer, karın keyfini doyasıya çıkardı. Karlı sokaklarda oynayan ve eğlenceli anlar yaşayan Kuzey’in görüntüleri, izleyenlerin yüzünü gülümsetti.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, 5 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.