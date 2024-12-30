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Uzak Şehir’den yeni yıl mesajları

Güncelleme Tarihi:

#Sinem Ünsal#Ozan Akbaba#Gonca Cilasun
Uzak Şehir’den yeni yıl mesajları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 08:48

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi “Uzak Şehir”in Mardin-Midyat’taki setinde yeni yıl heyecanı yaşanıyor. Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı dizinin oyuncuları, izleyicileriyle yeni yıl dileklerini paylaştı.

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Gonca Cilasun: “Her şeye, herkese, tüm olan bitene rağmen gönlünüzden geçen bütün güzellikler sizin olsun.”

Uzak Şehir’den yeni yıl mesajları

Mine Kılıç: “Bu yıl içinden sağduyu, iyi niyet, vicdan ve sevgi geçen tüm dilekler kabul olsun. Hepimizi sevgi kurtaracak. İyi seneler.”

Uzak Şehir’den yeni yıl mesajları

Dilin Döğer: “Herkesin sağlıkla kahkaha atabildiği bir yıl diliyorum.”

Uzak Şehir’den yeni yıl mesajları

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Atakan Özkaya: “Tüm hayallerinizin gerçek olduğu, aileniz ve sevdiklerinizle çok mutlu olduğunuz bir sene dilerim.”

MESAFELER UZAK OLSA DA KALPLERİMİZ BİR

Ozan Akbaba: “Umudun ve neşenin yanımızdan hiç ayrılmayacağı, kutlu bir yıl diliyorum.”

Uzak Şehir’den yeni yıl mesajları


Sinem Ünsal: “Mesafeler uzak olsa da kalplerimizin bir olduğu bir yıl diliyorum.”

Ferit Kaya: “Hayallerin gerçek olduğu harika bir yıl diliyorum. Mutlu yıllar!”

Uzak Şehir’den yeni yıl mesajları

Sahra Şaş: “Mutlulukla, heyecanla, aşkla dolu bir yıl bizimle olsun.”

Uzak Şehir’den yeni yıl mesajları

Alper Çankaya: “Herkes için tüm hayallerin gerçek olduğu harika bir yıl olsun. Mutlu yıllar!”

Kuzey Gezer: “Herkese mutlu yıllar diliyorum!”

Uzak Şehir’den yeni yıl mesajları

İYİ KALPLİ İNSANLARA GÜZELLİKLER

İlkay Kayku: “Bütün iyi niyetli, iyi kalpli insanlara güzellikler diliyorum.”

Mehmet Polat: “Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. Mutlu yıllar.”

Burak Şafak: “Yeni yıl herkese sağlık, başarı ve mutluluk getirsin.”

Müfit Kayacan: “2025 uzak olan tüm dileklerin yakın olduğu mutlu bir yıl olsun.”

 

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#Sinem Ünsal#Ozan Akbaba#Gonca Cilasun

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