Uzak Şehir’den yeni yıl mesajları

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Gonca Cilasun: “Her şeye, herkese, tüm olan bitene rağmen gönlünüzden geçen bütün güzellikler sizin olsun.”

Mine Kılıç: “Bu yıl içinden sağduyu, iyi niyet, vicdan ve sevgi geçen tüm dilekler kabul olsun. Hepimizi sevgi kurtaracak. İyi seneler.”

Dilin Döğer: “Herkesin sağlıkla kahkaha atabildiği bir yıl diliyorum.”

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Atakan Özkaya: “Tüm hayallerinizin gerçek olduğu, aileniz ve sevdiklerinizle çok mutlu olduğunuz bir sene dilerim.”

MESAFELER UZAK OLSA DA KALPLERİMİZ BİR



Ozan Akbaba: “Umudun ve neşenin yanımızdan hiç ayrılmayacağı, kutlu bir yıl diliyorum.”

“Mesafeler uzak olsa da kalplerimizin bir olduğu bir yıl diliyorum.”

Ferit Kaya: “Hayallerin gerçek olduğu harika bir yıl diliyorum. Mutlu yıllar!”

Sahra Şaş: “Mutlulukla, heyecanla, aşkla dolu bir yıl bizimle olsun.”

Alper Çankaya: “Herkes için tüm hayallerin gerçek olduğu harika bir yıl olsun. Mutlu yıllar!”

Kuzey Gezer: “Herkese mutlu yıllar diliyorum!”

İYİ KALPLİ İNSANLARA GÜZELLİKLER



İlkay Kayku: “Bütün iyi niyetli, iyi kalpli insanlara güzellikler diliyorum.”



Mehmet Polat: “Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. Mutlu yıllar.”



Burak Şafak: “Yeni yıl herkese sağlık, başarı ve mutluluk getirsin.”



Müfit Kayacan: “2025 uzak olan tüm dileklerin yakın olduğu mutlu bir yıl olsun.”