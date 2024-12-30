Uzak Şehir’den yeni yıl mesajları

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Gonca Cilasun: “Her şeye, herkese, tüm olan bitene rağmen gönlünüzden geçen bütün güzellikler sizin olsun.”
Mine Kılıç: “Bu yıl içinden sağduyu, iyi niyet, vicdan ve sevgi geçen tüm dilekler kabul olsun. Hepimizi sevgi kurtaracak. İyi seneler.”
Dilin Döğer: “Herkesin sağlıkla kahkaha atabildiği bir yıl diliyorum.”
Atakan Özkaya: “Tüm hayallerinizin gerçek olduğu, aileniz ve sevdiklerinizle çok mutlu olduğunuz bir sene dilerim.”
MESAFELER UZAK OLSA DA KALPLERİMİZ BİR
Ozan Akbaba: “Umudun ve neşenin yanımızdan hiç ayrılmayacağı, kutlu bir yıl diliyorum.”
Ferit Kaya: “Hayallerin gerçek olduğu harika bir yıl diliyorum. Mutlu yıllar!”
Sahra Şaş: “Mutlulukla, heyecanla, aşkla dolu bir yıl bizimle olsun.”
Alper Çankaya: “Herkes için tüm hayallerin gerçek olduğu harika bir yıl olsun. Mutlu yıllar!”
Kuzey Gezer: “Herkese mutlu yıllar diliyorum!”
İYİ KALPLİ İNSANLARA GÜZELLİKLER
İlkay Kayku: “Bütün iyi niyetli, iyi kalpli insanlara güzellikler diliyorum.”
Mehmet Polat: “Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. Mutlu yıllar.”
Burak Şafak: “Yeni yıl herkese sağlık, başarı ve mutluluk getirsin.”
Müfit Kayacan: “2025 uzak olan tüm dileklerin yakın olduğu mutlu bir yıl olsun.”