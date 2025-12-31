‘Uzak Şehir’den yeni yıl mesajı var

Haberin Devamı

Dizi ekibi, 2026’nın herkes için daha aydınlık bir yıl olması temennisiyle “Mutlu seneler” diledi. Dizinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba, yeni yıl için sağlık, mutluluk ve huzur temennisinde bulundu. Akbaba, “Geride kalan tüm yıllara inat en iyi, en mutlu ve en huzurlu yıl olsun. Herkesin yeni yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.



Ozan Akbaba’nın partneri Sinem Ünsal, yeni yıl dileklerini “Sevdiklerinizle birlikte huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir yıl” sözleriyle paylaştı.

Dizide Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun ise mesajında barış ve huzur vurgusu yaptı: “Yeni yıl hepimize sağlık ve mutluluk getirsin; ülkemize barış, ruhumuza huzur versin.”Usta oyuncu Müfit Kayacan, umut ve sevinç dolu bir yıl dilerken, Ferit Kaya ve Atakan Özkaya sağlık ve huzurun önemine dikkat çekti.

Dizide Zerrin’i canlandıran Dilin Döğer, 2026 ve sonrası için sağlık ve huzur temennisinde bulundu.İlkay Kayku, yeni yılın tüm insanlığa barış ve güzellik getirmesini diledi. Sahra Şaş ise “Hayatlarımıza umut, yenilik ve güzellik katan, sofralarımızı bereketle dolduran bir yıl olsun” dedi.