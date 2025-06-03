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'Uzak Şehir'den sezona nefes kesen veda... Beklenen itiraf geldi, sosyal medya yıkıldı! 'Seni seviyorum Alya'

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Uzak Şehirden sezona nefes kesen veda... Beklenen itiraf geldi, sosyal medya yıkıldı Seni seviyorum Alya
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 00:05

Kanal D’nin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan, AyNA Yapım imzalı yeni dizisi Uzak Şehir nefes kesen bir bölüm ile sezona veda etti.

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Dizinin önceki bölümünde;

Cihan, Kaya ve Şahin sonunda aradıkları adamı buldular ve Boran'ın katilini öğrendiler: Nadim!

İntikam yeminleri eden Kaya, Mardin'e dönmek için yola çıktı. Şahin ve Cihan da peşinden gitti.

Nadim'in evine herkesten önce varan Kaya, arabayla onu takip etmeye başladı. Nadim'i yakalamayı başaran Kaya, abisine verdiği sözü tuttu ve ona dokunmadı.

Ancak ikili arasında yaşanan arbede kazayı da beraberinde getirdi. Kaya ve Nadim'in içinde bulunduğu araba uçurumdan yuvarlandı ve alev aldı.

Cihan, Şahin, Demir ve Zerrin çaresizce arabanın yanışını izledi.

Aynı dakikalarda konağa hazırlanan bebek odasını gören Cihan Deniz, sinirlendi. Ümmü ile Pakize'nin yanından koşarak uzaklaşan küçük çocuk merdivenlerden düştü.

Oğlunu kanlar içinde gören Alya onu hastaneye yetiştirmeye çalıştı...

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Dizinin sezon finalinde bölümünde;

Kazadan yaralı kurtulan Kaya, Nadim'i de arabadan çıkarmayı başardı.

Uzak Şehirden sezona nefes kesen veda... Beklenen itiraf geldi, sosyal medya yıkıldı Seni seviyorum Alya

Kardeşinin kurtuluşuna sevinen Cihan, Deniz'in yaşadıklarını öğrenince öfkeden deliye döndü. Cihan'ın öfkesinden tüm yaşananların başrolü olan Sadakat de nasibini aldı.

Uzak Şehirden sezona nefes kesen veda... Beklenen itiraf geldi, sosyal medya yıkıldı Seni seviyorum Alya

Konağa döner dönmez annesinden hesap soran Cihan, herkesi şoke eden kararını ailesiyle paylaştı:

Bu konaktan gideceksin anne! Midyat'taki diğer konağa yerleşeceksin...

Evinden çıkmayacağını söyleyen Sadakat, Cihan'ın hamlesi ile şoke oldu

Peki... O zaman biz gideriz. Hadi Alya!

Olanlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Alya, Cihan'ın kendisine uzattığı eli tuttu.

Uzak Şehirden sezona nefes kesen veda... Beklenen itiraf geldi, sosyal medya yıkıldı Seni seviyorum Alya

Oğlunun dik duruşu ile neye uğradığını şaşıran Sadakat bir anda yere yığıldı. Sadakat'e ilk müdahale Alya'dan geldi.

Cihan'ın verdiği savaşın farkında olan Alya, ona teşekkür etti. Cihan ise Alya ve Deniz'in ailesi olduğunu söyledi.

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Uzak Şehirden sezona nefes kesen veda... Beklenen itiraf geldi, sosyal medya yıkıldı Seni seviyorum Alya

Annesi ile Cihan arasında kalmaktan yorulan, bunun en çok sevdiği adama zarar vereceğini düşünen Alya; Boran'ın katilinin bulunmasını ve tüm tehditlerin ortadan kalkmasını gerekçe göstererek Kanada'ya dönmeyi teklif etti.

Eğer bunu yaparsa bana annemin verdiğinden daha büyük zarar verirsin

Boran'ın katilinin Nadim olma ihtimali, Şahin ve Nare'nin ilişkisine yeni bir yön verdi.

'Babam katil çıkmazsa sana karım ol diyeceğim' demiştim diyen Şahin, Nare'ye söylediklerini hatırlattı ve onu hep buluştukları vadiye çağırdı.

Uzak Şehirden sezona nefes kesen veda... Beklenen itiraf geldi, sosyal medya yıkıldı Seni seviyorum Alya

Bütün aileyi kahvaltı masasında toplayan Cihan, Sadakat ile yaptığı anlaşmayı kardeşleri ve Alya ile paylaştı.

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Cihan'a verdiği sözü yerine getiren Sadakat, Mine ile konuştu.

Uzak Şehirden sezona nefes kesen veda... Beklenen itiraf geldi, sosyal medya yıkıldı Seni seviyorum Alya

Şahin, buluşma yerine gelen Nare'ye yıllardır ertelediği evlilik teklifini etti.

Kaya'yı evlendirmeye kararlı olan Sadakat, yüzük almak için gittiği kuyumcu çıkışında Fidan ve Zerrin ile karşılaştı. Kaya'ya kız istemeye gidileceğini öğrenen Zerrin, bir kez daha yıkıldı.

Uzak Şehirden sezona nefes kesen veda... Beklenen itiraf geldi, sosyal medya yıkıldı Seni seviyorum Alya

Alboralar, İpek'i istemek için evlerine gittiler ve yüzükler takıldı. Kaya'yı uzaktan izleyen Zerrin onu kaybettiğini anlayınca gözyaşlarına boğuldu.

Hayatını hiçe sayan Zerrin, intihar etmek üzereyken ona Demir engel oldu.

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Uzak Şehirden sezona nefes kesen veda... Beklenen itiraf geldi, sosyal medya yıkıldı Seni seviyorum Alya


Nikah için hazırlanan Nare'ye evden çıkarken Alya ve Ümmü yardım etti. Nare'yi sıkı sıkı sarılarak uğurlayan Alya, konağa döndüğünde Cihan karşıladı.

Uzak Şehirden sezona nefes kesen veda... Beklenen itiraf geldi, sosyal medya yıkıldı Seni seviyorum Alya

Kendisinden gizlenen nikahı son anda öğrenen Cihan, Erol'un telefonuyla ikinci şoku yaşadı:

Ecmel çıkıyor...

Kaya'yı vurmak için okulun önüne gelen Demir, Zerrin'in araya girmesiyle ikna oldu.

Kaya'ya bir şey yapmazsan ölene kadar ben de bebek de seninle kalırız

Cihan ile giderken yolda tanıdık bir yüz gören ve arabadan inen Alya, ona yanlış adamın peşinden gittiğini Boran'ın katilini bilen Hamada'nın karşısında olduğunu söyledi.

Büyük resmi gören Cihan'ın asıl katilin Ecmel olduğunu anlaması uzun sürmedi.

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Yıllardır saklanan sırrı Uğur'un bıraktığı mektuptan öğrenen Mine, konağa gelerek Sadakat ve Alya'ya meydan okudu.

Uzak Şehirden sezona nefes kesen veda... Beklenen itiraf geldi, sosyal medya yıkıldı Seni seviyorum Alya

Bir kez daha oğlunun geleceği ile tehdit edilen Alya, Sadakat'e meydan okudu.

Bak beni göndermek için arkasında durduğun kadına bak sırrınla vuruyor seni. Eserinle gurur duy!

Üç kadının hesaplaşması Ecmel'in konağa gelmesiyle yarım kaldı.

Hapiste geçen yılların acısını çıkarmaya kararlı olan Ecmel, Sadakat'i tehdit etti:

Artık gölgemden değil, benden korkacaksın

Ecmel tehlikesi ile yüzleşen Sadakat, Alya'ya Cihan Deniz'i de alarak Kanada'ya dönmesini söyledi.

Uzak Şehirden sezona nefes kesen veda... Beklenen itiraf geldi, sosyal medya yıkıldı Seni seviyorum Alya

Beklemediği anda, beklemediği bir şekilde konaktan ayrılmak zorunda kalan Alya, gözyaşlarına boğuldu.

Sınırdan dönen Cihan, ilk iş Alya'yı aradı. Ecmel ve Mine'nin konakta olduğunu adamlardan öğrenen Cihan, beklemediği bir gerçekle yüzleşti.

Cihan'a Mine'nin Ecmel'i öğrendiğini söyleyen Alya, Deniz'i de alarak gideceğini söyledi.

Ben seni her şey için affettim... Sen affetme

Dizinin final sahnesinde;

Beklenen gün geldi. Alya, oğlunu da alarak havaalanına gitti. Son ana kadar gözleri Cihan'ı arayan Alya, sonunda beklediği sesi duydu.

Uzak Şehirden sezona nefes kesen veda... Beklenen itiraf geldi, sosyal medya yıkıldı Seni seviyorum Alya

Alya'ya yetişen Cihan, onu ikna etmek için her yolu denedi. Alya'nın kararsızlığı itirafı da beraberinde getirdi:

Ben sana gül bahçesi vadetmiyorum. Her şey belki daha kötü olacak ama senin buradan gitmeni istemiyorum Alya çünkü ben seni seviyorum

Uzak Şehirden sezona nefes kesen veda... Beklenen itiraf geldi, sosyal medya yıkıldı Seni seviyorum Alya

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Cihan'ın itirafının ardından Uzak Şehir izleyiciler diziyi yorum yağmuruna tuttu. Uzak Şehir hashtag'i ile 100 bine yakın tweet atıldı. 

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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