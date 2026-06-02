Uzak Şehir'den sezona muhteşem veda... Düğün kâbusa döndü, gözyaşları sel oldu

Dizinin önceki bölümünde;

Cihan, yaşanan her şeyi lehine çevirdi. Boran'a onu koruyacağını söyleyerek Deniz'in velayetini Alya'ya vermeye ikna etti.

Feyyaz'la olduğu gibi Bulgarlarla buluşmaya da jandarma ile birlikte giden Cihan, bu planını da başarıyla tamamladı.

Cihan'ın kaybolduğunu ver herkesin onu aradığını düşünen Alya, her seferinde Kaya'yı arayarak iyi bir haberin gelmesini bekledi.

Sonunda telefonuna gelen mesajın peşine giden Alya, Cihan'ı kurtaracağını düşünerek verilen adrese gitti.

Panikten ne yapacağını şaşıran Alya, hayatının sürprizi ile karşılaştı. Deniz'in velayetini alan Cihan, Alya'ya evlenme teklif etti.

Dizinin 63. bölümünde;

Geceyi Alya ile birlikte geçiren Cihan, sabah onu annesinin mezarına götürdü.

Alya ile konağa el ele dönen Cihan'ın sevdiği kadına bir sürprizi daha vardı...

Kanada'daki ailesini, doktor arkadaşlarını karşısında gören Alya, şaşkınlığını gizleyemedi.

Olup biteni anlamaya çalışan Sadakat, Alya ile Cihan'ın nikah günü aldığını öğrenince şoke oldu.



Nikah haberi Boran'a da ulaştı. Annesini arayıp, düğüne engel olmasını isteyen Boran bu kez beklemediği bir karşılık aldı:

Sen benim evlatlarımın yüz karasısın... Sen değil Albora'nın başına geçmek, helasına tuvalet kapısı tutamasın

Vakit kaybetmeden Diyarbakır'a giden Sadakat; Meryem ile Müjgan'a Cihan ile Alya'nın evleneceğini söyledi.

Şimal için Albora Konağı'na giden Zerin, kızını İpek'in kucağında görünce öfkeden deliye döndü.

Kaya'yı yaptıklarına pişman etmeyi kafasına koyan Zerrin, 'Kocama dönüyorum' diyerek konaktan ayrıldı.

Şahin'in 'Gidersen senin abin değilim' cümlesi de Zerrin'i durdurmaya yetmedi...

Toronto'dan gelen misafirlerini yemeğe götüren Cihan, onlara kına gecesi yapacaklarının haberini verdi. Cihan, Alya'nın mutluluğu için her detayı düşündü.

Söz günü geçirdiği kazanın ardından hastaneden taburcu olan Pakize, konağa döndü. Uğursuz olduğunu düşünen ve İhtiyar'ın sözünü dinleyen Kadir, Pakize'nin yanına yaklaşmadı.

Nikah hazırlıklarına hızla başlayan Cihan ile Alya, alışverişe çıktı.

Beklenen gün geldi çattı. Alya ile Cihan kına gecesi yaptı. Evliliğe engel olmak için son çaresinin Serhat'ın varlığı olduğunu bilen Sadakat, son kez Meryem'i aradı ve ona kararını sordu.

Meryem, kardeşinin tüm engelleme çabalarına rağmen test sonucu çıkmadan Cihan'a bir şey söylemeyeceğini anlattı.

Ablasının haksızlığa uğradığını düşünen Müjgan, Boran'ı arayarak onunla görüşmek istediğini söyledi.

Cihan ile karşılıklı Reyhani oynayan Alya, kına yakılırken gözyaşlarını tutamadı.

Gelininin ağladığını gören Sadakat, bu kez ondan desteğini esirgemedi.

Bebeğinin kaybından Şahin'i sorumlu tutan ve konağa yerleşen Nare, duygularına yenilip kocasını aradı.

Psikolojik destek alacağım, iyi olacağım. Bana biraz zaman verir misin? Beni bekler misin?

Keyifli geçen kına gecesinin ardından Cihan'ın tadı, Erol'un telefonu ile kaçtı.

Hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Feyyaz, planlarını çoktan yapmıştı...

Adliyeye götürülen Feyyaz, bir anlık karışıklıktan faydalanıp kaçtı. Haber önce Erol'a sonra Cihan'a ulaştı.

Ablasından gizli Boran ile buluşan Müjgan, ona Serhat'ın kendi çocuğu olmadığını söyledi.

Meryem, kardeşini gelişmelerden haberdar etti. Müjgan'ın sözünü dinleyip köy evine giden Meryem, karşısında Boran'ı görünce şoke oldu.

Meryem'i Serhat ile tehdit eden Boran, onu söylediklerini yapmaya mecbur bıraktı.

Albora Meydanı her geçen dakika biraz daha kalabalıklaşırken; Şahin de annesiyle birlikte yerini aldı.

Nikaha saatler kala Meryem'den gelen telefon her şeyi alt üst etti. Alya'yı arayan ve onu konağın arka kapısına çağıran Meryem, Serhat'ın Cihan'ın oğlu olduğunu söyledi.

Şartlar ne olursa olsun Cihan'dan vazgeçmeyeceğini söyleyen Alya, Boran'ın da dahil olmasıyla köşeye sıkıştığını hissetti.

Eğer Cihan ile evlenirsen ben de Meryem ile evleneceğim

Demir'i yeni bir hayat kuracaklarına ikna eden Zerrin, onu nehir kıyısına götürdü.

Gözünü karartan ve geri adım atmayan Zerrin, 'Şimdi huzuru tatma sırası bende' diyerek Demir'in arabasını uçurumdan aşağı yuvarladı.

Boran'ın söylediklerini uzun uzun düşünen Alya, sonunda kararını verdi ve Deniz'e gitmeleri gerektiğini söyledi.

Nikah memurunun geldiğini haber vermek için konağı arayan Cihan, İhtiyar'dan Alya ve Cihan'ın gittiğini öğrendi.

Pasaportları da alıp gitmişler...

Son bir umutla Alya'yı arayan Cihan, 'mecburum' kelimesini duyunca yıkıldı.

Alya bak bu sefer affetmem

Cihan uğradığı ihaneti hazmetmeye çalışırken düğün alanı kurşun sesleri ile yankılandı.

Meryem Feyyaz'ın silahından çıkan kurşunla vuruldu.

Ortalığın karışmasını fırsat bilen Boran, silahını Cihan'a doğrulttu. 'Abim' dediği Cihan'ı korumak için önüne geçen Şahin göğsünden vuruldu.

Boran'ı durdurmaktan başka çaresi kalmayan Sadakat, onu tek kurşunla öldürdü.

Düğün günü kabusa dönen Cihan, hayatının en zor anlarını yaşarken Alya ise çoktan Deniz ile birlikte yeni bir yolculuğa çıkmıştı...