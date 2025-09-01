Uzak Şehir'den ilk tanıtım geldi! 'Bu mezarda yatan Boran Albora değil, benim kocam'

Haberin Devamı

CİHAN VE ALYA EL ELE

İkinci sezonda neler yaşanacağı sorusuna yaz boyunca yanıt aranan dizinin tanıtımı izleyenleri adeta şoke etti. Cihan ve Alya’yı el ele Boran’ın mezarı başında gördüğümüz tanıtıma, yanlarına gelen kadının “Bu mezarda yatan Boran Albora değil, benim kocam...” sözleri damga vurdu. Gizemli kadının sözleri Alya ve Cihan kadar, izleyicileri de şoke etti.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı Uzak Şehir’in yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer yer alıyor.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, ikinci sezonuyla 15 Eylül Pazartesi’den itibaren Kanal D’de izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.