Uzak Şehir'de yüzleşme zamanı... 'Benim seni beklediğim gibi...'

Haberin Devamı

DENGELER DEĞİŞECEK

Her bölümüyle çok konuşulan ve fenomen haline gelen Uzak Şehir, heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek.

İzleyicinin merakla beklediği diziden yayınlanan tanıtım Boran'ın ayağa kalkışıyla bütün dengelerin değişeceği sinyalini veriyor.

Tanıtımda, odalarını ayırmak zorunda kalan Cihan ve Alya'nın tatlı diyalogları dikkat çekiyor.

Cihan'ın odasına gidip eşyalarını almak isteyen Alya'nın "Eşyalarımı alacağım" demesinin ardından Cihan'ın "Bırak onlar da seni beklesin, benim seni beklediğim gibi" cümlesi tanıtıma damga vuruyor.

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir bu akşam 20.00'de Kanal D'de...

Haberin Devamı