'Uzak Şehir'de tüm duygular zirvede

“EVET, BİZ KARI KOCAYIZ”

Boran’ın kıskançlık krizine girerek konağı birbirine kattığı dizide Sadakat, Alya’yı Cihan’ın aklını çelmekle suçladı. Alya’nın, “Evet, biz karı kocayız” sözleriyle aşkının arkasında durduğu anlarda ekranda romantizm rüzgârları esti.

KAYA VE ZERRİN KAZA YAPTI

Sadakat’in, Zerrin’in bebeğinin Kaya’dan olduğunu öğrenmesi gecenin sürprizi oldu. İpek’in, Demir’e Zerrin’in yerini söylemesi Uzak Şehir’de gerilimi tırmandırdı. Sancıları başlayan Zerrin’i hastaneye götürmek isterken karşısında Demir’i gören Kaya büyük bir şok yaşadı. Yaşanan kovalamacada Kaya ve Zerrin’in içinde bulunduğu aracın kaza yapması izleyicilerin yüreğini ağzına getirdi.

İKİ TELEVİZYONDAN BİRİNDE İZLENDİ

Uzak Şehir, nefes kesen bölümüyle tüm izleyici kategorilerinde yine birinci oldu.

Rekortmen dizi, Tüm Kişiler’de 16,22 izlenme oranı ve 42,05 izlenme payıyla açık olan her iki televizyondan birinde izlendi. AB grubunda 10,24 izlenme oranı ve 31,56 izlenme payı elde eden Uzak Şehir’in 20+ABC1 izlenme oranı 14,44, izlenme payı 36,55 olarak gerçekleşti.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D’de.