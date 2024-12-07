'Uzak Şehir'de tehlikeli yakınlaşma

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KALBİM ATTIĞI SÜRECE SENİ ASLA AFFETMEYECEĞİM

Başına gelenlerden dolayı pes etmeyen Alya, Cihan'a ve Sadakat’e oğlunu alacağına dair gözdağı verirken, Alya’nın yolu yine Cihan’a çıkıyor.

Alya’nın Cihan’a söylediği “Kalbim attığı sürece seni asla affetmeyeceğim” Kaya’nın ise “Aşk imkansızı sever, abi…” sözleri seyircilerin kalbine dokunuyor.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı AyNA yapım imzalı ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

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‘Uzak Şehir’ her pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!