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'Uzak Şehir'de tehlikeli yakınlaşma

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 12:31

Kanal D’nin Mardin’de çekilen dizisi ‘Uzak Şehir’in yeni bölümü çarpıcı sahneleriyle dikkat çekiyor. Tanıtımda Cihan ve Alya arasındaki gerilim bazı sahnelerde yerini yakınlaşmaya bırakıyor. Dizide yaşanacaklara dair ipuçları veren fragmanda baygın halde görünen Alya’ı kucağına alan Cihan’ın duygu dolu bakışları ‘İkilinin arasındaki buzlar eriyor mu?’ sorusunu akıllara getiriyor.

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KALBİM ATTIĞI SÜRECE SENİ ASLA AFFETMEYECEĞİM

Başına gelenlerden dolayı pes etmeyen Alya, Cihan'a ve Sadakat’e oğlunu alacağına dair gözdağı verirken, Alya’nın yolu yine Cihan’a çıkıyor.

Uzak Şehirde tehlikeli yakınlaşma

Alya’nın Cihan’a söylediği “Kalbim attığı sürece seni asla affetmeyeceğim” Kaya’nın ise “Aşk imkansızı sever, abi…” sözleri seyircilerin kalbine dokunuyor.

Uzak Şehirde tehlikeli yakınlaşma

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı AyNA yapım imzalı ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

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Uzak Şehirde tehlikeli yakınlaşma

Uzak Şehir’ her pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

Uzak Şehirde tehlikeli yakınlaşma

 

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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