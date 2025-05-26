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Uzak Şehir'de tansiyon yükseliyor! 'Kararı ben vereceğim'

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#Uzak Şehir#Kanal D#Ozan Akbaba
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 13:22

Kanal D’nin rekor kıran dizisi ‘Uzak Şehir’in bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Tanıtımda, Cihan ve adamlarının düzenlediği baskında çıkan çatışma tansiyonu yükseltiyor.

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“KARARI BEN VERECEĞİM!”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi ‘Uzak Şehir’den yayınlanan yeni tanıtımda, Cihan’ın Boran’ın katilini yakalamak için Suriye’ye gitmesi üzerine Sadakat’in “Emri alan da veren de sağ kalamaz” sözlerine karşılık Alya’nın suçlunun adalete teslim edilmesi gerektiğini savunması ikili arasındaki gerilimi artırıyor.

Uzak Şehirde tansiyon yükseliyor Kararı ben vereceğim

Cihan ise “Kararı ben vereceğim!” diyerek son noktayı koyuyor. Cihan ve adamlarının düzenlediği baskında yaşanan çatışma ise aksiyon dolu bir bölümün habercisi oluyor.

Uzak Şehirde tansiyon yükseliyor Kararı ben vereceğim

GÜÇLÜ KADRO

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AyNa Yapım imzalı Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

Uzak Şehir bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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#Uzak Şehir#Kanal D#Ozan Akbaba

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