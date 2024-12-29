×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Uzak Şehir'de tansiyon yükseliyor... İhanet edeni affetmem!

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Kanal D#Ozan Akbaba
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 15:17

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan AyNA Yapım’ın reytinglerde zirveye oturan dizisi 'Uzak Şehir'in yayınlanan tanıtımında, Cihan ve Alya arasındaki gerilim gittikçe artıyor. Fragmanda Cihan ve Alya arasındaki tansiyon yükselirken Alya’nın “Ne yapacaksın, dövecek misin beni?” sorusuna Cihan’ın “Kadına el kaldırmam ama ihanet edeni de affetmem” yanıtı olayları büyütüyor.

Haberin Devamı

“TEK BİR İNSAN YOK GÜVENİP SARILABİLECEĞİM”

Bu sırada Sadakat’in, Fidan’ı konaktan göndermek için yaptığı hamle, Zerrin ve Kaya’nın tepkisine yol açıyor. Şahin’in Hasan’a silah doğrulttuğu anda Zerrin’in silahın önüne geçmesi, neler olacağı konusunda merak uyandırıyor. Tüm bu kaosun içinde Alya’nın “Tek bir insan yok güvenip sarılabileceğim… O kadar yalnız bıraktınız ki beni…” sözleri izleyenleri derinden etkiliyor.

Uzak Şehirde tansiyon yükseliyor... İhanet edeni affetmem

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor. ‘Uzak Şehir’ her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!

Haberin Devamı

Uzak Şehirde tansiyon yükseliyor... İhanet edeni affetmem

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzak Şehir#Kanal D#Ozan Akbaba

BAKMADAN GEÇME!