Uzak Şehir'de tansiyon yükseliyor... İhanet edeni affetmem!

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“TEK BİR İNSAN YOK GÜVENİP SARILABİLECEĞİM”

Bu sırada Sadakat’in, Fidan’ı konaktan göndermek için yaptığı hamle, Zerrin ve Kaya’nın tepkisine yol açıyor. Şahin’in Hasan’a silah doğrulttuğu anda Zerrin’in silahın önüne geçmesi, neler olacağı konusunda merak uyandırıyor. Tüm bu kaosun içinde Alya’nın “Tek bir insan yok güvenip sarılabileceğim… O kadar yalnız bıraktınız ki beni…” sözleri izleyenleri derinden etkiliyor.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor. ‘Uzak Şehir’ her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!

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