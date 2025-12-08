Uzak Şehir'de sıkıntılar bitiyor mu? Bir bakışta yaktın beni!

Haberin Devamı

Ev ahalisi, konak dışında bir mekânda Cihan'ın doğum gününü kutlamak için buluşacak.

Muzaffer'in sazı eşliğinde "Bahçe Duvarından Aştım" isimli eserin hep bir ağızdan söylendiği anlar izleyenlerin kalbini ısıtacak.

Şarkıda geçen "Bir bakışta yaktın beni" cümlesinde birbirlerine aşkla bakan Cihan ve Alya, aralarındaki güçlü bağı herkese gösterecek.

FELEKTEN BİR GECE

Pazartesi akşamları her iki kişiden birini Kanal D ekranında buluşturan Uzak Şehir'in yeni bölüm tanıtımı izleyenleri mest etti.

Albora Ailesi'nin Sadakat ve Boran haricinde bir araya geldiği sürpriz buluşma, renkli görüntülere sahne oldu.

Haberin Devamı

Cihan'ın doğum günü kutlamasında Alboralar felekten bir gece çalarken, Cihan ve Alya adeta aşka geldi.

Türkünün "Bir bakışta yaktın beni" kısmında gözleriyle birbirlerine ilan-ı aşk eden ikilinin romantik halleri izleyicileri umutlandırdı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.