Uzak Şehir'de sıkıntılar bitiyor mu? Bir bakışta yaktın beni!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 14:08

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir'de bu akşam, Cihan ve Alya kısa bir süreliğine de olsa tüm sıkıntılarını bir kenara bırakacak.

Ev ahalisi, konak dışında bir mekânda Cihan'ın doğum gününü kutlamak için buluşacak.

Muzaffer'in sazı eşliğinde "Bahçe Duvarından Aştım" isimli eserin hep bir ağızdan söylendiği anlar izleyenlerin kalbini ısıtacak.

Şarkıda geçen "Bir bakışta yaktın beni" cümlesinde birbirlerine aşkla bakan Cihan ve Alya, aralarındaki güçlü bağı herkese gösterecek.

FELEKTEN BİR GECE

Pazartesi akşamları her iki kişiden birini Kanal D ekranında buluşturan Uzak Şehir'in yeni bölüm tanıtımı izleyenleri mest etti.

Albora Ailesi'nin Sadakat ve Boran haricinde bir araya geldiği sürpriz buluşma, renkli görüntülere sahne oldu.

Cihan'ın doğum günü kutlamasında Alboralar felekten bir gece çalarken, Cihan ve Alya adeta aşka geldi.

Türkünün "Bir bakışta yaktın beni" kısmında gözleriyle birbirlerine ilan-ı aşk eden ikilinin romantik halleri izleyicileri umutlandırdı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

