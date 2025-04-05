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Uzak Şehir'de romantizm ve duygu fırtınası... 'Sevildiğini bilmek güzel şey'

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 11:46

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi heyecanlı bir bölümle izleyiciyle buluşacak. Dizinin saatler içinde milyonlarca izlenmeye ulaşan tanıtımında, Cihan’ın Alya’ya “Ben sana iyi gelebilir miyim bilmiyorum ama en azından Deniz Cihan için özlemini çektiğin o aile sıcaklığını temin edebilirim. Sevildiğini bilerek büyür. Çünkü sevildiğini bilmek güzel şey” sözleri romantizm ve duygu fırtınası estiriyor.

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“BENİM OĞLUMDAN BAŞKA KİMSEM YOK”

Fenomen dizi Uzak Şehir’in yeni bölüm tanıtımı dikkat çekti. Sinem Ünsal’ın hayat verdiği Alya’nın, Ozan Akbaba’nın canlandırdığı Cihan’a söylediği “Sana daha önce de söylemiştim, benim oğlumdan başka kimsem yok” sözleriyle başlayan tanıtımda, Deniz Cihan’ın kaybolduğunun ortaya çıkmasıyla gözyaşları sel oluyor.

Uzak Şehirde romantizm ve duygu fırtınası... Sevildiğini bilmek güzel şey

Deniz Cihan’ın kayboluşu konakta ve ikili arasında tüm dengeleri değiştiriyor.

Uzak Şehirde romantizm ve duygu fırtınası... Sevildiğini bilmek güzel şey

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı AyNA Yapım imzalı ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

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Uzak Şehirde romantizm ve duygu fırtınası... Sevildiğini bilmek güzel şey

Uzak Şehir’ yeni bölümüyle 7 Nisan Pazartesi akşam saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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