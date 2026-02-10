×
Uzak Şehir'de reytingler alev aldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 11:26

Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, adeta Alya-Cihan aşkının içinde bulunduğu karanlık dönemi anlatan Nilüfer’in Esmer Günler şarkısıyla ekranda duygu fırtınası estirdi. Alya’nın Cihan’ı yarı yolda bıraktığı sahne, izleyenlerin yüreklerine işledi. Cihan’ın uçurumdan aşağı yuvarlanıp alev alan arabada sıkıştığı anlarda ise nefesler tutuldu. Alya’nın, oğlu Deniz’i kaybetmemek için Boran’ın gönderdiği videoyu silmesiyle gelişen olaylar, hem reytinglere hem sanal medyaya damgasını vurdu.

DİCLE İLE FIRAT’IN HİKAYESİ MEST ETTİ

Cihan’ın Alya’ya hediye ettiği, Dicle ile Fırat’tan ilham alan bilekliğin hikayesi Uzak Şehir’e damga vuran sahneler arasında yer aldı. İzleyenlere farklı duyguları bir arada yaşatan fenomen yapım, tüm izleyici kategorilerinde uzak ara farkla birinci oldu.

Uzak Şehirde reytingler alev aldı

Tüm Kişiler’de 14,83 izlenme oranı ve 37,67 izlenme payına ulaşan Uzak Şehir, pazartesi ekranının rakipsiz yapımı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. AB grubunda 10,40 izlenme oranı, 29,54 izlenme payı elde eden dizi, 20+ABC1’de ise gececi 13,45 izlenme oranı ve 33,91 izlenme payıyla tamamladı.

Uzak Şehirde reytingler alev aldı

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D’de.

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

