Uzak Şehir'de reytingler alev aldı

DİCLE İLE FIRAT’IN HİKAYESİ MEST ETTİ

Cihan’ın Alya’ya hediye ettiği, Dicle ile Fırat’tan ilham alan bilekliğin hikayesi Uzak Şehir’e damga vuran sahneler arasında yer aldı. İzleyenlere farklı duyguları bir arada yaşatan fenomen yapım, tüm izleyici kategorilerinde uzak ara farkla birinci oldu.

Tüm Kişiler’de 14,83 izlenme oranı ve 37,67 izlenme payına ulaşan Uzak Şehir, pazartesi ekranının rakipsiz yapımı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. AB grubunda 10,40 izlenme oranı, 29,54 izlenme payı elde eden dizi, 20+ABC1’de ise gececi 13,45 izlenme oranı ve 33,91 izlenme payıyla tamamladı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D’de.