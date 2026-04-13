Uzak Şehir'de Meryem krizi! 'Parmağında benim yüzüğümü taşıyorsun'

Cihan'ın Alya'ya "Parmağında benim yüzüğümü taşıyorsun. Ben de seninkini" diyerek aşkını ortaya koyma çabası izleyenleri endişelendirdi.

"NEYLE TEHDİT ETTİN KIZI?"

Fragmanda, Kaya'nın Demir'in başına silah dayayıp "Konuş, neyle tehdit ettin kızı?" sözü de yer aldı.

Sahne, Zerrin'in mahkemede Demir'in istediği gibi bir ifade verip boşanmadığı şeklinde yorumlandı. Sadakat'ın sinir krizi geçirdiği anlar, geçen bölüm kendisini tehdit eden Boran ile arasında yeni bir fırtınanın koptuğunu işaret etti.

MERYEM'İN EVİ KURŞUNLANDI

Tanıtımın final sahnesi ise nefes kesti. Feyyaz'ın, Cihan'ın içerde olduğu sırada Meryem'in evini kurşunlatması gerilimi doruğa çıkardı.

Sadakat'in sesinden duyulan "Kocası o kızı hayatta bırakır mı sanıyorsun" cümlesi sanal medyada geniş yankı buldu. Uzak Şehir takipçileri, Cihan'ın Meryem'i İstanbul'a göndermeyeceği noktasında birleşti.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.