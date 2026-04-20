Uzak Şehir'de kıskançlık krizi

Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 14:46

Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir’in bu akşam ekrana gelecek bölümünden yayınlanan ön izleme, izleyenlerin içini ısıttı. Kesitte, Meryem’in konağa gelişi nedeniyle araları limoni olan Cihan ve Alya öne çıktı. Cihan’ın, Alya’nın karşı dairesine bekar bir şefin taşındığını öğrenmesiyle gelişen olaylar, romantik komedi filmlerini aratmadı.

DİYALOG VİRAL OLDU

Yayına saatler kala paylaşılan tanıtımda, bekar bir şefin Alya’ya komşu olması karşısında Cihan’ın düştüğü hâller sosyal medyada geniş yankı buldu. Kıskançlık krizine giren ve şefi adeta sorguya çeken Cihan, avukatı Erol’u gecenin bir yarısı ofise çağırdı. Şefi araştırmasını isteyen Cihan ile Erol arasında geçen diyalog kısa sürede viral oldu.

“BELGESELLERİNİZİ İZLEMEDİM”

Kendisi de bekar olan avukat Erol’un “Ben de bekarım. Önüme çıkan her kadına asılmıyorum” diyerek Cihan’a çıkışması izleyenleri güldürdü. Ancak Alya’ya olan aşkından gözü hiçbir şeyi görmeyen Cihan’ın verdiği yanıt, kahkaha dozunu artırdı. Cihan’ın “Belgesellerinizi izlemedim. Hakkınızda pek bir bilgim yok...” sözleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!