Uzak Şehir’de karar celsesi! 'Alya ve Boran'ın boşanmalarına...'

Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 12:54

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’in bu akşamki bölümünden yayınlanan yeni tanıtım büyük merak uyandırdı.

Her pazartesi hikayesiyle izleyicileri uzak diyarlara götüren yapımda, Alya ve Boran’ın boşanma davası için hakim karşısına çıktığı görüldü. Karar açıklanan davada hakim, ikilinin boşanmasına karar verdi.

VELAYET KİME VERİLECEK?

Alya’nın derin bir nefes aldığı tanıtımın finalinde ise nefesler tutuldu. Hakimin, “Müşterek çocuk Cihan Deniz Albora’nın velayetinin…” diye başlayan cümlesiyle gerilim tavan yaptı.

Oğlu için her şeyi göze alan Alya kadar izleyiciler de kararı beklemeye başladı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam Kanal D’de.

