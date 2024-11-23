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Uzak Şehir'de heyecan bitmiyor... Cihan'a gelen esrarengiz mesaj kimden?

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 11:36

Kanal D’nin AyNa Yapım imzalı yeni dizisi ‘Uzak Şehir’ pazartesi gününe bir kez daha damga vuracak. Heyecanın hiç bitmeyeceği yeni bölümde Alya bu kez kendisi için savaş verirken, Cihan’a gelen gizemli not kafaları karıştıracak.

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ALYA’NIN MÜCADELESİ

Nefes kesen hikayesiyle seyirciyi ekrana bağlayan Uzak Şehir, eşinin vasiyetini yerine getirmek için oğluyla birlikte Kanada’dan Mardin’e gelen Alya’nın mücadelesini anlatıyor. Dizinin pazartesi günü seyirciyle buluşacak olan 3’üncü bölümünde aksiyon bir an olsun durmayacak.

Uzak Şehirde heyecan bitmiyor... Cihana gelen esrarengiz mesaj kimden

ALYA, HINCINI CİHAN’DAN ÇIKARTACAK: KARDEŞİNİN KARISINA MI TALİP OLUYORSUN?

Sadakat’ın evlilik şartından sonra şaşkınlığını ve öfkesini gizleyemeyen Alya, Cihan’a hesap soracak. Alya, “Önce Demir’in sevgilisini al elinden. Karın yap. Şimdi kardeşinin karısına mı talip oluyorsun?” sözleriyle gerçekliği tüm çıplaklığıyla Cihan’ın yüzüne vuracak.

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Uzak Şehirde heyecan bitmiyor... Cihana gelen esrarengiz mesaj kimden

İZZET’İN MESAJI KAFALARI KARIŞTIRACAK

Sadakat, Şahin’i Nare’den uzak durması konusunda uyardıktan sonra Nare’ye attığı tokat gerilimi artıracak. Kaya’nın Zerrin’le ilgili duygularını itiraf ettiği anlar dikkat çekerken İzzet’in Cihan’a ulaştırdığı mesaj dengeleri değiştirecek.

Uzak Şehirde heyecan bitmiyor... Cihana gelen esrarengiz mesaj kimden

MİDYAT’IN BÜYÜLEYİCİ ATMOSFERİ

Çekimleri Mardin Midyat’ın büyüleyici atmosferinde devam eden Uzak Şehir’in yapımını AyNA Yapım üstlenirken senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor.

Uzak Şehirde heyecan bitmiyor... Cihana gelen esrarengiz mesaj kimden

AKBABA-ÜNSAL İKİLİSİ

Dizinin başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda da Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

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Uzak Şehirde heyecan bitmiyor... Cihana gelen esrarengiz mesaj kimden

Uzak Şehir’ heyecan dolu yeni bölümleri ile pazartesi akşamları Kanal D’de olacak.

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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