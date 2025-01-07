×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Uzak Şehir'de heyecan artıyor... 'Aşıksan cesur olmak zorundasın'

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Kanal D#Ozan Akbaba
Uzak Şehirde heyecan artıyor... Aşıksan cesur olmak zorundasın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 12:58

Kanal D’nin pazartesi akşamlarına damga vuran, AyNA Yapım imzalı dizisi Uzak Şehir’in 9. bölümünden ilk tanıtımı yayınlandı. Yeni bölümde Kaya’nın hapse girme ihtimali gerilimi doruğa taşıyor. Cihan ve Alya arasında yaşanacaklara dair ilk sinyallerin verildiği fragmanda Alya’nın "Aşıksan cesur olmalısın" sözü bölüme dair merakı artırıyor.

Haberin Devamı

"BİR KARDEŞİMİ DAHA KAYBEDEMEM"

Heyecan dolu tanıtımda Ecmel, Zerrin’in ifadesinde Kaya’nın kasıtlı olarak kendilerini vurduğunu söylemesini istemesi üzerine Zerrin’in ne yapacağı büyük bir soru işareti bırakıyor.

Sadakat, Kaya’nın hapse girmesi durumunda Ecmel’in ona zarar vereceğinden endişelenirken, Cihan’ın "Bir kardeşimi daha kaybedemem" sözleri herkesi derinden etkiliyor.

Uzak Şehirde heyecan artıyor... Aşıksan cesur olmak zorundasın

Mine ile konuşan Cihan’ın "Kızı bu sahte evliliğe ben zorladım, daha fazla incitmek istemiyorum" açıklaması dikkat çekerken, Mine’nin ‘gerçeği söyle’ tepkisine Cihan’ın ne cevap vereceği merak konusu oluyor.

Uzak Şehirde heyecan artıyor... Aşıksan cesur olmak zorundasın

GÜÇLÜ KADRO

Haberin Devamı

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor. ‘Uzak Şehir’ her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzak Şehir#Kanal D#Ozan Akbaba

BAKMADAN GEÇME!