Uzak Şehir'de heyecan artıyor... 'Aşıksan cesur olmak zorundasın'

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"BİR KARDEŞİMİ DAHA KAYBEDEMEM"

Heyecan dolu tanıtımda Ecmel, Zerrin’in ifadesinde Kaya’nın kasıtlı olarak kendilerini vurduğunu söylemesini istemesi üzerine Zerrin’in ne yapacağı büyük bir soru işareti bırakıyor.

Sadakat, Kaya’nın hapse girmesi durumunda Ecmel’in ona zarar vereceğinden endişelenirken, Cihan’ın "Bir kardeşimi daha kaybedemem" sözleri herkesi derinden etkiliyor.

Mine ile konuşan Cihan’ın "Kızı bu sahte evliliğe ben zorladım, daha fazla incitmek istemiyorum" açıklaması dikkat çekerken, Mine’nin ‘gerçeği söyle’ tepkisine Cihan’ın ne cevap vereceği merak konusu oluyor.

GÜÇLÜ KADRO

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Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor. ‘Uzak Şehir’ her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!