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Uzak Şehir'de dengeler alt üst olacak... İşte Alya'nın annesi Fikriye!

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Kanal D#Nursel Köse
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 11:57

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Uzak Şehir’e usta oyuncu Nursel Köse, Alya’nın annesi “Fikriye” karakteriyle dahil oluyor. Fikriye’nin gelişiyle birlikte Alya’nın (Sinem Ünsal) hayatında büyük bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı ve anne-kız ilişkisinin nasıl şekilleneceği merak uyandırırdı.

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ALYA ANNESİNE KAVUŞACAK!

Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı dizi, her hafta izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, sürpriz bir karakterle hikayesini daha da derinleştirecek. Yeni bölümü merakla beklenen diziye başarılı oyuncu Nursel Köse katılacak.

Uzak Şehirde dengeler alt üst olacak... İşte Alyanın annesi Fikriye

Sinem Ünsal’ın canlandırdığı Alya karakterinin annesi “Fikriye” olarak diziye dahil olacak Köse, şimdiden merak uyanırdı. Ünsal ile Köse’nin anne-kız ilişkisinin nasıl ilerleyeceği yeni bölümlerde belli olacak.

Uzak Şehirde dengeler alt üst olacak... İşte Alyanın annesi Fikriye

GÜÇLÜ KADRO

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AyNa Yapım imzalı, Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

Uzak Şehir’ her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!

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#Uzak Şehir#Kanal D#Nursel Köse

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