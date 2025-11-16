Uzak Şehir'de büyük sır ortaya çıkıyor

Haberin Devamı

CİHAN GERÇEĞİ AÇIKLIYOR

Ekranların en çok izlenen yapımı unvanının sahibi Uzak Şehir'in yeni bölüm tanıtımı nefes kesti. Cihan Deniz'i kaçırtan Ecmel, Cihan ve Sadakat'e büyük acı yaşatmak isterken hayatının dersini alıyor. Fidan'ın, Boran'ın ölüm emrini Ecmel'in verdiğini gördüğünü söylediği anların yer aldığı tanıtımda asıl büyük şok, Ecmel'in Cihan Deniz için ölüm emrini verdiği esnada yaşanıyor.



Başka çaresi kalmayan Cihan, onun Ecmel'in torunu olduğunu söylüyor. Ecmel duydukları karşısında donup kalırken Alya ve Sadakat de Cihan'ın söylediğini destekliyor.