Uzak Şehir'de 'Boran' fırtınası! Sezonun en yüksek reytingi...

Kendine gelen ancak hiçbir şey hatırlamayan Boran’ın sadece Alya'yı tanıması gecenin sürprizi oldu. Boran’ın hikayeye dahil olmasıyla heyecan dozu katlanan Uzak Şehir reytinglerde tavan yaptı. Fenomen dizi, sanal medyada da günün en çok konuşulan yapımı olarak zirvede yer aldı.

ECMEL, DENİZ’İ ALACAK MI?

Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, baş döndüren bölümüyle izleyicisini adeta ekrana kilitledi.

Babasının karanlık tarafıyla yüzleşince kendi canına kıymaya kalkan Şahin’in entübe edildiği yapımda, Nare’nin fonda Sevcan Orhan’ın “Gitti Canımın Cananı” eseri eşliğinde döktüğü gözyaşları duygu fırtınası estirdi.

Gözünü intikam bürüyen Ecmel’in Deniz Cihan’ı kaçırttığı sahnelerde gerilim tırmandı. Cihan Albora, Ecmel’in acımasız hamlesini Deniz Cihan’ın onun torunu olduğunu açıklayarak boşa düşürdü. Bu gelişme sonrası sanal medyada, “Ecmel, Deniz'i alacak mı?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

SEZONUN EN YÜKSEK REYTİNGİ

Cihan’ın Şahin sayesinde temize çıktığı Uzak Şehir’de, Ecmel’in bir diğer kurbanı Kaya geçirdiği operasyon sonrası gözlerini açtı.



Film tadındaki bölümüyle bir solukta izlenen yapım, tüm izleyici kategorilerinde uzak ara farkla zirvede yer alma geleneğini sürdürdü.

Dizi, Tüm Kişiler’de 17,07 izlenme oranı ve 46,21 izlenme payı ile bu sezonki reyting rekorunu geliştirdi. AB’de 11,78 izlenme oranı ve 36,55 izlenme payı elde eden Uzak Şehir’in 20+ABC1 izlenme oranı 15,65, izlenme payı ise 40,81 olarak kayıtlara geçti.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D’de.