Uzak Şehir'de bir Cihan! Ozan Akbaba canlandırdığı karakteri anlattı...

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ADALETE DÜŞKÜN

Ekranların sevilen oyuncusu Ozan Akbaba, Cihan Albora’nın fevri değil atak bir karakter olduğunu belirterek “İçindeki adalet duygusunu bastıramıyor, yeri geldiğinde annesi ya da farklı kişilerle adalet adına karşı karşıya geliyor. Adalete düşkün. Her insanın içinde biraz Cihan olmalı.” dedi.

MARDİN ÇOK İYİ GELDİ

Akbaba, dizinin çekimlerinin yapıldığı Mardin’in kendisine çok iyi geldiğine değinerek “Mardin’in dağı taşı hakikaten altın gibi. Hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz ve görüş mesafemizi çok azaltmışız. Uçsuz bucaksız Mezopotamya'ya doğru baktığınızda çok daha iyi hissediyorsunuz.” diye konuştu.

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GÜÇLÜ DİZİNİN GÜÇLÜ KADROSU

Uzak Şehir’in yapımını AyNA Yapım’ın üstlenirken senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

‘Uzak Şehir’ heyecan dolu yeni bölümleri ile pazartesi akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.