Uzak Şehir'de aşk zirvede!

#Uzak Şehir#Kanal D#KANAL D Yeni Sezon
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2026 14:42

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’in bu akşam ekrana gelecek bölümünde duygusal anlar yaşanacak. Tanıtımda yer alan romantik sahne, izleyicilerin heyecanını zirveye taşıyacak.

CİHAN VE ALYA’DAN ROMANTİK ANLAR

Bu akşam ekrana gelecek bölümde Cihan ve Alya’nın duygusal yakınlaşması dikkat çekiyor. Alya’yı odasına bırakmaya gelen Cihan’ın, “Seni çok seviyorum Alya” sözlerine Alya’nın “Ben de seni seviyorum Cihan” diyerek karşılık vermesi, dizinin hayranlarını ekran başına kilitleyecek anların sinyalini veriyor.

Uzak Şehirde aşk zirvede

HEYECAN DOLU BİR BÖLÜM

AyNA Yapım imzası taşıyan Uzak Şehir, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla her bölüm reyting listelerinde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Romantik ve duygusal gelişmelerin yaşanacağı Uzak Şehir, bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

 

