'Uzak Şehir' zirvede... Alya hangi teklifi kabul edecek? Evlilik mi, intikam mı?

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KARI KOCA OLMAYACAĞIZ

Uzak Şehir, heyecan dolu bir bölümle izleyiciyle buluştu. Cihan’ı yaralamaktan dolayı suçlanan Alya, tutuksuz yargılandı. Cihan’ın Alya’yı Adliye’den elinden tutarak çıkardığı sahnelerde tempo arttı. Boran’ın vasiyeti doğrultusunda Alya ile evlenmeye karar veren Cihan, Alya’yı yemeğe çıkardı ve “Gerçek bir karı koca olmayacağız” sözleriyle evlilik teklifini yineledi.

Bunun üzerine Alya, "Ben senin kuklan mıyım, oğlum mafya mı olacak, senin karın rolünü mü yapacağım?" diyerek sinir krizi geçirdi.

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Demir, Cihan ile arasındaki husumete Alya'yı da dahil etti. Zaten Mardin'den kaçmak için fırsat kollayan Alya'ya "Özgürlüğünün bileti bende, oğlunu korumak istiyorsan Cihan'la evlen, içerideki kalem ol" diyerek iş birliği önerdi. Tüm bunlar yaşanırken her zorluğu oğlu için göğüsleyen Alya'nın oğluyla kavuşma sahnesi ise izleyiciyi derinden yaraladı.

REYTİNGLERE DAMGA VURDU!

Uzak Şehir önceki akşam yayınlanan bölümüyle yine zirvede yer aldı. Dizi, TOTAL’de 10,73 izlenme oranı, 26,01 izlenme payı, AB’de 6,99 izlenme oranı, 18,10 izlenme payı, 20+ABC1’de 10,27 izlenme oranı, 22,95 izlenme payı elde ederek TOTAL ve 20+ABC1 kategorilerinde gecenin birincisi oldu.

GÜÇLÜ KADRO



Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı AyNa Yapım imzalı 'Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor. 'Uzak Şehir' her pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

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