Uzak Şehir Türkiye'yi ağlattı

#Uzak Şehir #Sezon Finali #Cihan Ve Alya
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 12:36

Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, sezon finaliyle ekranda duygu fırtınası estirdi. Reytinglere damgasını vuran yapımda, Cihan ve Alya’nın Albora Meydanı’ndaki düğünleri kana bulandı. Cihan’ı kurtarmak için Boran’ın sıktığı kurşunun önüne atlayan Şahin’in vedası, izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Boran’ın hain planıyla Serhat’ın Cihan’ın oğlu olduğunu sanan Alya’nın köprüleri attığı dizide, Ahmet Kaya’nın “Bir de Sen Gitme” adlı şarkısının eşlik ettiği final sahnesine yorum yağdı.

MERYEM, BORAN’A BOYUN EĞDİ

Pazartesi akşamları ekran karşısındaki her iki kişiden birini Kanal D’de buluşturan Uzak Şehir, sezon finalinde de geleneği bozmadı. Alya ve Cihan’ın düğün telaşıyla başlayan fenomen dizide romantizm rüzgârları kısa sürede yön değiştirdi.

İkilinin mutluluğunun önüne set çeken Feyyaz ve Boran’ın hamleleriyle, Albora Meydanı’ndaki düğün havası yasa dönüştü. Meryem’in, Boran’ın tehdidine boyun eğerek, DNA testi sonuçlanmamasına rağmen Alya’ya Serhat’ın Cihan’ın oğlu olduğunu söylemesi, geri dönüşü olmayan olayların fitilini ateşledi.

ALYA, CİHAN’I TERK ETTİ

Alya’nın, Cihan Deniz’i alıp gitmekten başka çaresi kalmazken, bunu öğrenen Cihan’ın dünyası başına yıkıldı. O sırada Feyyaz ve Boran’ın düğünü basmasıyla her şey altüst oldu. Meryem, Cihan’ı kurtarmak için Feyyaz’ın sıktığı kurşunun önüne atladı.

Ardından Boran’ın hedef aldığı Cihan’ı ikinci kez ölümden kurtaran isim Şahin oldu. Şahin, kendini kurşunlara siper ederken Sadakat’in oğlu Boran’ı vurması herkesi şoke etti.

ZERRİN, DEMİR’DEN İNTİKAMINI ALDI

Tüm yaşadıklarından Demir’i sorumlu tutan Zerrin’in onu nehre attığı Uzak Şehir, hafızalara kazınan sezon finaliyle Tüm Kişiler kategorisinde ve 20+ABC1’de günün en çok izlenen yapımı olarak tatile çıktı.

Tüm Kişiler’de izlenme oranı 11,26, izlenme payı 35,09 olarak kayıtlara geçti. 20+ABC1’de ise 9,95 izlenme oranı ve 30,61 izlenme payı Uzak Şehir’e liderlik getirdi.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni yayın döneminde yeni bölümleriyle Kanal D’de izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

 

